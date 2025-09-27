Дроны долетели аж до Чувашии: после адской атаки остановлен стратегический объект

Целью атаки была нефтеперекачивающая станция вблизи поселка Конар Гражданского округа.

https://glavred.info/war/drony-doleteli-azh-do-chuvashii-posle-adskoy-ataki-ostanovlen-strategicheskiy-obekt-10701737.html Ссылка скопирована

ВСУ прицелились по Чувашии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главное:

РФ заявила об атаке дронов в Чувашской Республике 27 сентября

Работа нефтеперекачивающей станции приостановлена после атаки

Российские власти сообщили об атаке беспилотников на территории Чувашии утром 27 сентября. По их словам, удар якобы пришелся по нефтеперекачивающей станции. Детали рассказал в своем заявлении глава Чувашской Республики Олега Николаева в Telegram.

"Сегодня утром на территории Чувашской Республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины", - написал российский чиновник. видео дня

НПЗ в России - инфографика / Главред

По его словам, целью стала нефтеперекачивающая станция вблизи поселка Конар в Гражданском округе. После инцидента ее работу приостановили.

"Угрозы населению нет, пострадавших нет. Нанесен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - добавил Николаев.

Во что еще попали ВСУ 27 сентября - потери россиян от Генштаба

Наши воины наносят войскам России ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

"Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 39 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 362 беспилотные летательные аппараты, 91 единицу автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов", - говорится в заявлении.

Удары по российским целям - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону, при этом дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

В свою очередь партизаны Атеш сообщили о дерзкой операции на военной базе РФ. Совершена диверсия в российской воинской части неподалеку временно оккупированного Бердянска.

Также СМИ рассказали о вероятности передачи США Украине мощных ракет. Журналисты The Telegraph пишут, что ракеты Tomahawk "помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров".

Больше интересных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред