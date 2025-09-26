Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

На прицеле Москва и Питер: СМИ о вероятности передачи США Украине мощных ракет

Алексей Тесля
26 сентября 2025, 19:30
31
Ракеты Tomahawk "помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров".
На прицеле Москва и Питер: СМИ о вероятности передачи США Украине мощных ракет
Украина просит передать ей мощные ракеты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Главное:

  • Tomahawk могут убедить Путина сесть за стол переговоров
  • Украина сможет наносить ракетные удары Tomahawk по 60 регионам РФ

Просьба о передаче ВСУ крылатых ракет большой дальности, в теории способных поражать цели в Москве, прозвучала от президента Украины во время его закрытой встречи с главой Белого дома.

Как пишет The Telegraph, в беседе с Трампом Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk "помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения", пишет издание. В интервью Axios Владимир Зеленский рассказал, что просил Дональда Трампа о "новой системе вооружения", которая заставит Путина начать переговоры, но не стал говорить, о какой именно. По словам Зеленского, на эту просьбу Трамп ответил: "Мы будем над этим работать".

видео дня

Экс-президент США Джо Байден в прошлом отклонил просьбу о поставках Украине ракет Tomahawk, напоминает The Telegraph. Тогда в Белом доме сочли данный шаг слишком рискованными из-за потенциальной эскалации конфликта.

ракета Tomahawk инфографика
/ Инфографика: Главред

Цели для ударов Tomahawk

Получив ракеты Tomahawk, Украина сможет наносить ракетные удары по 60 регионам страны-агрессора РФ, пишет издание Агентство.

Уточняется, что американские ракеты Tomahawk в случае их передачи Киеву смогут долетать до Тюмени на востоке и до Мурманска и Архангельска на севере.

Всего в зоне поражения окажутся около 60 регионов европейской части РФ, на Урале и в Сибири. В их числе Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Screenshot
/ agents.media

У РФ проблемы с ракетными ударами: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что у страны-агрессора России значительно истощён запас пусковых установок и средств доставки, используемых для ударов по Украине.

Однако, по его словам, производство ракет в РФ остаётся относительно стабильным. Более того, Россия даже успевает формировать запасы некоторых видов вооружений — например, крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101. И на это, как отметил эксперт, есть вполне обоснованная причина.

Ранее сообщалось о том, что Украина получит доступ к новым ракетам. Новые боеприпасы обеспечат тысячи единиц ежегодно и повысят точность поражения целей на большой дальности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина получит очень важные ракеты. Украина получит новые пакеты военной помощи в рамках программы PURL.

Как сообщал Главред, Государственный департамент США одобрил контрактнуюпоставку Украине авиационных управляемых боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 миллионов долларов.

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ракета Томагавк война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

19:45Синоптик
"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

19:35Война
Лукашенко обратился к Зеленскому с "хорошим предложением" после встречи с Путиным

Лукашенко обратился к Зеленскому с "хорошим предложением" после встречи с Путиным

18:54Война
Реклама

Популярное

Ещё
Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Последние новости

20:14

В Украине изменятся правила продажи авто: продавцов заставили раскрыть важные данные

19:45

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

19:35

"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

19:30

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

19:30

На прицеле Москва и Питер: СМИ о вероятности передачи США Украине мощных ракет

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВойна выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – Золотарев
19:10

Течения в кремлевских кабинетах и угрозы для Украинымнение

18:55

Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии денег: в чем причина

18:54

Лукашенко обратился к Зеленскому с "хорошим предложением" после встречи с ПутинымВидео

18:48

НАБУ и ЦПК продолжают манипуляции вокруг дела детектива Магамедрасулова, - эксперт

Реклама
18:28

Секрет идеальной корочки: как превратить обычную картошку в шедевральное блюдоВидео

18:13

Офисный гардероб на осень 2025: как выглядеть стильно на работе

17:55

Новый дорожный знак с "черными воротами" озадачил водителей: что он означает

17:55

"Оставайтесь людьми": бывшая жена Кеосаяна высказалась о его смерти

17:50

"Истинный гнев": наследница династии Guinness раскритиковала сериал о ее семье

17:23

Венгерские дроны проникли в воздушное пространство Украины: Зеленский назвал их цель

17:22

Путину грозит ядерная "ответка": Золотарев об ударах по главным городам РФВидео

17:13

Следят за каждым шагом: названы четыре знака зодиака, которые ревнивы до ужаса

16:39

Доллар резко полетел вниз после бешеного скачка: новый курс валют на 29 сентября

16:38

Шикарная замена мясу по-французски: рецепт гнезд из куриного фарша за 25 минут

16:37

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

Реклама
16:22

"Динамо" против "Шахтера": обнародованы результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

16:21

Женщина наткнулась на жуткую находку в детской книжке: что она увидела

16:13

Сложная загадка для самых сообразительных: где ошибка на рисунке

15:43

Четыре Ту-95 в воздухе: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

15:40

Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко сделала неожиданное решение

15:34

Особенные люди: что значит, если на вашей руке нет линии судьбы

15:25

Украинские мужчины массово пересекают польскую границу: статистика пограничников

15:13

Риск высок, как никогда: политолог предупредил о возможности начала новой войны

15:13

РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

15:11

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

15:09

Из любовницы в жены: как беременная Симоньян увела Кеосаяна из семьи

15:00

Куда поставить роутер, чтобы Wi-Fi работал быстрее: найдено идеальное место

14:55

"Акт неуважения": Киев жестко ответил на скандальный выпад Будапешта

14:44

Не могли разойтись: известная блогерша созналась, стала ли разлучницей Холостяка

14:44

Пытался обесточить Киев: в "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ

14:27

"Миллиардное обогащение на войне и Жму руку путину – эксперт показал топ-провалы Порошенко к его 60-летию

14:26

Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супаВидео

14:09

Умер Тигран Кеосаян: что написала Симоньян

13:54

"Трамп хочет победы Украины": Зеленский раскрыл сценарий возвращения территорий

13:53

Украинцы не платят за ЖКУ: долги за коммуналку бьют рекорды

Реклама
13:52

Рецепт осеннего салата за копейки: понадобится всего три продукта

13:49

Уже на 24% дороже: в Украине стремительно растут цены на базовый продукт

13:48

Решительное наступление РФ на Днепропетровщину: известно, хватит ли врагу сил

13:22

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

13:18

Налет в унитазе исчезнет за 15 минут: нужно использовать одно натуральное средство

13:12

Страшная потеря: в РФ рассказали о беде путиниста Газманова

13:03

ВСУ рассекли группировки РФ: Сырский сообщил, что враг на Донетчине в ловушке

12:55

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

12:50

Знают не все водители: чем отличаются два знака с круговыми стрелкамиВидео

12:37

Санкции против России: в ЕС придумали, как обойти вето Венгрии – Politico

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять