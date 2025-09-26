На прицеле Москва и Питер: СМИ о вероятности передачи США Украине мощных ракет

Ракеты Tomahawk "помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров".

Главное:

Tomahawk могут убедить Путина сесть за стол переговоров

Украина сможет наносить ракетные удары Tomahawk по 60 регионам РФ

Просьба о передаче ВСУ крылатых ракет большой дальности, в теории способных поражать цели в Москве, прозвучала от президента Украины во время его закрытой встречи с главой Белого дома.

Как пишет The Telegraph, в беседе с Трампом Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk "помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения", пишет издание. В интервью Axios Владимир Зеленский рассказал, что просил Дональда Трампа о "новой системе вооружения", которая заставит Путина начать переговоры, но не стал говорить, о какой именно. По словам Зеленского, на эту просьбу Трамп ответил: "Мы будем над этим работать".

Экс-президент США Джо Байден в прошлом отклонил просьбу о поставках Украине ракет Tomahawk, напоминает The Telegraph. Тогда в Белом доме сочли данный шаг слишком рискованными из-за потенциальной эскалации конфликта.

Цели для ударов Tomahawk

Получив ракеты Tomahawk, Украина сможет наносить ракетные удары по 60 регионам страны-агрессора РФ, пишет издание Агентство.

Уточняется, что американские ракеты Tomahawk в случае их передачи Киеву смогут долетать до Тюмени на востоке и до Мурманска и Архангельска на севере.

Всего в зоне поражения окажутся около 60 регионов европейской части РФ, на Урале и в Сибири. В их числе Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

У РФ проблемы с ракетными ударами: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что у страны-агрессора России значительно истощён запас пусковых установок и средств доставки, используемых для ударов по Украине.

Однако, по его словам, производство ракет в РФ остаётся относительно стабильным. Более того, Россия даже успевает формировать запасы некоторых видов вооружений — например, крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101. И на это, как отметил эксперт, есть вполне обоснованная причина.

Ранее сообщалось о том, что Украина получит доступ к новым ракетам. Новые боеприпасы обеспечат тысячи единиц ежегодно и повысят точность поражения целей на большой дальности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина получит очень важные ракеты. Украина получит новые пакеты военной помощи в рамках программы PURL.

Как сообщал Главред, Государственный департамент США одобрил контрактнуюпоставку Украине авиационных управляемых боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 миллионов долларов.

