США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

Руслан Иваненко
29 августа 2025, 01:01
США одобряют поставки Украине ракет ERAM для усиления оборонных возможностей и интеграции в ВСУ.
США дают 'зеленый свет' большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время
США и союзники финансируют контракт, предоставляя техническую поддержку, обучение и логистическое обеспечение / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Кратко:

  • Госдеп США одобрил контракт на ракеты ERAM для Украины
  • Сумма контракта составляет 825 млн долларов, поставки включают до 3 350 ракет
  • Финансирование будут осуществлять США и союзники НАТО

Государственный департамент США одобрил контракт на поставку Украине авиационных управляемых боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 миллионов долларов.

Объем и состав пакета поставок

По информации Госдепа, Украина планирует приобрести до 3 350 ракет ERAM и столько же GPS/INS модулей.

Пакет поставки также включает:

  • контейнеры для ракет и пусковые узлы,
  • дополнительные компоненты и оборудование,
  • запасные части и расходные материалы,
  • программное обеспечение для управления вооружением,
  • системы планирования миссий,
  • секретную и открытую техническую документацию,
  • учебные материалы и оборудование,
  • транспортную логистику и техническую поддержку,
  • ремонт и возврат оборудования,
  • инженерную и программную поддержку американских специалистов.

Влияние на оборонные способности Украины

"Эта поставка повысит способность Украины реагировать на текущие и будущие угрозы, а также проводить оборонительные операции и операции по безопасности. Украина сможет без проблем интегрировать новые системы в состав своих Вооруженных сил", - отметили в Госдепе.

В то же время в США отметили, что продажа не изменит военный баланс в регионе, поскольку боеприпасы предназначены для оборонительных целей.

Финансирование и международное сотрудничество

Финансирование контракта предусмотрено за счет Дании, Нидерландов, Норвегии и программы Foreign Military Financing (FMF) из США.

"Поставка ERAM демонстрирует сотрудничество с союзниками по НАТО в создании эффективной и масштабируемой системы, которую можно быстро развернуть".

Госдепартамент подчеркивает, что одобрение означает лишь возможность сделки, окончательная стоимость и сроки поставки будут определены после утверждения деталей контракта и подписания соглашения.

помощь США, инфографика
Помощь США / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, Бельгия может передать Украине истребители F-16 уже в ближайший месяц. Об этом в Одессе во время брифинга заявил министр иностранных дел страны Максим Прево.

Кроме того, в понедельник, 4 августа, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новой военной помощи Украине.

Также известно, что правительство Германии одобрило бюджетный проект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Об источнике: Государственный департамент США

Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон, пишет Википедия.

