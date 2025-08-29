США дают 'зеленый свет' большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

Кратко:
- Госдеп США одобрил контракт на ракеты ERAM для Украины
- Сумма контракта составляет 825 млн долларов, поставки включают до 3 350 ракет
- Финансирование будут осуществлять США и союзники НАТО
Государственный департамент США одобрил контракт на поставку Украине авиационных управляемых боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 миллионов долларов.
Объем и состав пакета поставок
По информации Госдепа, Украина планирует приобрести до 3 350 ракет ERAM и столько же GPS/INS модулей.
Пакет поставки также включает:
- контейнеры для ракет и пусковые узлы,
- дополнительные компоненты и оборудование,
- запасные части и расходные материалы,
- программное обеспечение для управления вооружением,
- системы планирования миссий,
- секретную и открытую техническую документацию,
- учебные материалы и оборудование,
- транспортную логистику и техническую поддержку,
- ремонт и возврат оборудования,
- инженерную и программную поддержку американских специалистов.
Влияние на оборонные способности Украины
"Эта поставка повысит способность Украины реагировать на текущие и будущие угрозы, а также проводить оборонительные операции и операции по безопасности. Украина сможет без проблем интегрировать новые системы в состав своих Вооруженных сил", - отметили в Госдепе.
В то же время в США отметили, что продажа не изменит военный баланс в регионе, поскольку боеприпасы предназначены для оборонительных целей.
Финансирование и международное сотрудничество
Финансирование контракта предусмотрено за счет Дании, Нидерландов, Норвегии и программы Foreign Military Financing (FMF) из США.
"Поставка ERAM демонстрирует сотрудничество с союзниками по НАТО в создании эффективной и масштабируемой системы, которую можно быстро развернуть".
Госдепартамент подчеркивает, что одобрение означает лишь возможность сделки, окончательная стоимость и сроки поставки будут определены после утверждения деталей контракта и подписания соглашения.
Об источнике: Государственный департамент США
Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон, пишет Википедия.
