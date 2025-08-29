США дают 'зеленый свет' большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

США одобряют поставки Украине ракет ERAM для усиления оборонных возможностей и интеграции в ВСУ.

США и союзники финансируют контракт, предоставляя техническую поддержку, обучение и логистическое обеспечение / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Кратко:

Госдеп США одобрил контракт на ракеты ERAM для Украины

Сумма контракта составляет 825 млн долларов, поставки включают до 3 350 ракет

Финансирование будут осуществлять США и союзники НАТО

Государственный департамент США одобрил контракт на поставку Украине авиационных управляемых боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 миллионов долларов.

Объем и состав пакета поставок

По информации Госдепа, Украина планирует приобрести до 3 350 ракет ERAM и столько же GPS/INS модулей.

Пакет поставки также включает:

контейнеры для ракет и пусковые узлы,

дополнительные компоненты и оборудование,

запасные части и расходные материалы,

программное обеспечение для управления вооружением,

системы планирования миссий,

секретную и открытую техническую документацию,

учебные материалы и оборудование,

транспортную логистику и техническую поддержку,

ремонт и возврат оборудования,

инженерную и программную поддержку американских специалистов.

Влияние на оборонные способности Украины

"Эта поставка повысит способность Украины реагировать на текущие и будущие угрозы, а также проводить оборонительные операции и операции по безопасности. Украина сможет без проблем интегрировать новые системы в состав своих Вооруженных сил", - отметили в Госдепе.

В то же время в США отметили, что продажа не изменит военный баланс в регионе, поскольку боеприпасы предназначены для оборонительных целей.

Финансирование и международное сотрудничество

Финансирование контракта предусмотрено за счет Дании, Нидерландов, Норвегии и программы Foreign Military Financing (FMF) из США.

"Поставка ERAM демонстрирует сотрудничество с союзниками по НАТО в создании эффективной и масштабируемой системы, которую можно быстро развернуть".

Госдепартамент подчеркивает, что одобрение означает лишь возможность сделки, окончательная стоимость и сроки поставки будут определены после утверждения деталей контракта и подписания соглашения.

Помощь США / Инфографика: Главред

Военная помощь - новости по теме

Как сообщал Главред, Бельгия может передать Украине истребители F-16 уже в ближайший месяц. Об этом в Одессе во время брифинга заявил министр иностранных дел страны Максим Прево.

Кроме того, в понедельник, 4 августа, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новой военной помощи Украине.

Также известно, что правительство Германии одобрило бюджетный проект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Об источнике: Государственный департамент США Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон, пишет Википедия.

