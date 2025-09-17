Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощи

Что известно:
- Украина получит новые пакеты военной помощи
- Помощь будет предоставлена в рамках программы PURL
- Украина получит ракеты для систем Patriot и HIMARS
Украина получит пакеты военной помощи от США, в которые будут включены важные ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Европарламента Робертом Мецолой.
Военная помощь будет предоставлена Украине в рамках программы PURL. Киев получит ракеты для систем Patriot и HIMARS.
"Мы получаем за октябрь еще дополнительные деньги, я думаю, где-то у нас будет 3,5 -3,6 млрд. Первые два пакета по 500 млн... В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для Patriot и для Himars", - сказал Зеленский.
Стоит отметить, что в рамках программы PURL Украина получила уже более 2 миллиардов долларов от партнеров.
Новый механизм военной помощи - мнение эксперта
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду рассказал, что поддержка Украины со стороны США и Европы продолжается. Главным партнером все же остается Евросоюз. От стран поступает не только финансирование, но и военная помощь.
Украина также начала покупать американское оружие, а расплачивается европейскими деньгами.
"Украина покупает американское оружие за европейские деньги. Более того, на встрече в Вашингтоне, которая состоялась 18 августа, речь шла об очень большом объеме военных закупок - на 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается на перспективу как одна из гарантий безопасности для Украины. Такая весомая военная и финансовая поддержка наших партнеров - это тоже козырь, который не позволяет России выиграть эту войну", - сказал Фесенко.
Военная помощь Украине - что известно
Как сообщал Главред, 16 сентября администрация Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками по НАТО. Военная помощь Украине от США будет отправлена уже в ближайшее время.
4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новой военной помощи Украине. По его словам, Украина сейчас "нуждается в усилении противовоздушной обороны и боеприпасов".
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль говорил, что Украина будет иметь средства влияния, которые позволят защищаться от агрессии России, в частности за счет возможности "влияния на территорию РФ".
