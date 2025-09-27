Россияне отступают с потерями: ВСУ освободили важный пункт в горячей точке

ВСУ достигли тактического продвижения на направлении Константиновка-Дружковка, говорят аналитики.

Что говорят аналитики ISW:

Украинцы продвинулись на направлении Константиновка - Дружковка

ВСУ, вероятно, освободили Плещеевку после отступления россиян

26 сентября российские войска оставили Плещеевку, поэтому, по оценке Института изучения войны (ISW), украинские силы, вероятно, вернули контроль над этим населенным пунктом.

В своем последнем отчете американские аналитики отмечают, что ВСУ достигли тактического успеха на направлении Константиновка - Дружковка.

Выводы ISW основываются на данных российских военных блогеров. Эксперты считают, что такие источники не имеют оснований выдумывать победы украинской армии.

Российские войска отступили из Плещеевки / фото: ISW

Именно они сообщили об отступлении подразделений РФ из Плещеевки, расположенной к юго-востоку от Константиновки. Это может означать, что село уже находится под контролем украинских защитников.

Вместе с тем, российские источники заявляют и о собственных достижениях. Оккупационные войска якобы заняли Катериновку и Клебан-Бык, а также продвинулись на север от Клебан-Быка и в районах Предтечина и Александро-Шультино.

Однако ISW подчеркивает, что пока нет независимого подтверждения этим утверждениям.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков, морскую пехоту РФ перебрасывают в горячие точки. Там убеждены, что Россия проводит перегруппировку сил на фронте, ведь хочет провести сразу несколько наступательных операций.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что на границах Днепропетровщины ситуация динамичная. Дело в том, что армия России использует тактику "тысячи порезов", поскольку не имеет сил для быстрого прорыва украинской обороны.

Также он поделился деталями, как ВСУ рассекли группировку РФ. По словам Сырского, на Добропольском направлении оккупационные войска России оказались в "мешке".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

