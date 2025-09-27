Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне отступают с потерями: ВСУ освободили важный пункт в горячей точке

Даяна Швец
27 сентября 2025, 09:51
1977
ВСУ достигли тактического продвижения на направлении Константиновка-Дружковка, говорят аналитики.
ВГУ, карта
ВСУ имеют продвижение на фронте / Коллаж: Главред, фото: ISW, Генштаб ВСУ

Что говорят аналитики ISW:

  • Украинцы продвинулись на направлении Константиновка - Дружковка
  • ВСУ, вероятно, освободили Плещеевку после отступления россиян

26 сентября российские войска оставили Плещеевку, поэтому, по оценке Института изучения войны (ISW), украинские силы, вероятно, вернули контроль над этим населенным пунктом.

В своем последнем отчете американские аналитики отмечают, что ВСУ достигли тактического успеха на направлении Константиновка - Дружковка.

видео дня

Выводы ISW основываются на данных российских военных блогеров. Эксперты считают, что такие источники не имеют оснований выдумывать победы украинской армии.

Российские войска отступили из Плещеевки
Российские войска отступили из Плещеевки / фото: ISW

Именно они сообщили об отступлении подразделений РФ из Плещеевки, расположенной к юго-востоку от Константиновки. Это может означать, что село уже находится под контролем украинских защитников.

Вместе с тем, российские источники заявляют и о собственных достижениях. Оккупационные войска якобы заняли Катериновку и Клебан-Бык, а также продвинулись на север от Клебан-Быка и в районах Предтечина и Александро-Шультино.

Однако ISW подчеркивает, что пока нет независимого подтверждения этим утверждениям.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков, морскую пехоту РФ перебрасывают в горячие точки. Там убеждены, что Россия проводит перегруппировку сил на фронте, ведь хочет провести сразу несколько наступательных операций.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что на границах Днепропетровщины ситуация динамичная. Дело в том, что армия России использует тактику "тысячи порезов", поскольку не имеет сил для быстрого прорыва украинской обороны.

Также он поделился деталями, как ВСУ рассекли группировку РФ. По словам Сырского, на Добропольском направлении оккупационные войска России оказались в "мешке".

Больше новостей о фронте:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска война на Донбассе оккупация Донбасса новости Украины война России и Украины контрнаступление ВСУ Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне отступают с потерями: ВСУ освободили важный пункт в горячей точке

Россияне отступают с потерями: ВСУ освободили важный пункт в горячей точке

09:51Фронт
Штрафы за удостоверения, въезд в ЕС по-новому и переход на зимнее время - что изменится с 1 октября для украинцев

Штрафы за удостоверения, въезд в ЕС по-новому и переход на зимнее время - что изменится с 1 октября для украинцев

09:00Аналитика
Есть прилет по критической инфраструктуре: РФ ударила по нескольким областям Украины

Есть прилет по критической инфраструктуре: РФ ударила по нескольким областям Украины

08:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

Последние новости

10:26

Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище: священник ответил

09:51

Россияне отступают с потерями: ВСУ освободили важный пункт в горячей точке

09:27

Можно ли вырастить ель из веточки: пошаговая инструкцияВидео

09:00

Штрафы за удостоверения, въезд в ЕС по-новому и переход на зимнее время - что изменится с 1 октября для украинцев

08:53

Есть прилет по критической инфраструктуре: РФ ударила по нескольким областям Украины

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВойна выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – Золотарев
08:48

Путин собирает данные для новой войны: ISW раскрыли нюанс, как РФ проверяет ПВО НАТО

08:10

Уроки израильских ошибок для Украинымнение

07:52

Разрушенный магазин и тысячи людей без света: какие последствия удара по ЗапорожьюФото

07:10

Чем отличаются две девушки, которые читают книгу: только настоящие умники угадают

Реклама
06:10

Как Путин и его пособники разрушают в РФ то, что создавалось поколениямимнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой на огороде за 31 сек

05:30

"Октябрь будет опасным": банкир предупредил о скачке курса валют

05:05

Невероятное открытие: найден клад византийских времен с сотней золотых монет

04:35

Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог": можно использовать только один вариантВидео

04:21

Гороскоп на завтра 28 сентября: Овнам - куча денег, Весам - неудача

03:57

Как правильно хранить лаваш: секрет долгой свежести продукта

03:31

Что сделать осенью, чтобы пионы зацвели пышно весной: пошаговая инструкция

02:45

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

02:17

Собрал личное кладбище: Киркоров объявил о странном решении

01:46

"Нас с ней объединяет": Зеленская раскрыла детали разговора с Меланьей Трамп

Реклама
01:34

Один натуральный продукт растворяет накипь в туалете за 15 минут

00:14

Россияне атаковала Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

26 сентября, пятница
23:56

Трамп открыт к предоставлению Украине нового оружия большой дальности, - WSJ

23:12

С украинцев дерут втридорога за обычный овощ: подорожал уже на 24%

22:38

В Украину дважды залетали БпЛА из Венгрии - Генштаб показал доказательстваФото

22:38

Козловский перевыпустил свой хит 2000-х "Знаешь"

22:36

Трампу не нравятся пылающие российские НПЗ: Reuters узнали причину

21:45

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

21:45

Отключение газа и электроэнергии: украинцев предупредили, кто в зоне риска

21:24

Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую

21:18

"Еще минус пятнадцать килограммов": Ольга Сумская ошеломила своим заявлением

21:17

Потомки знахарей и гадалок носят особые фамилии - их можно услышать и сейчас

20:32

"Процесс уже невозможно остановить": создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ

20:29

"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

20:20

Украинка открыла посылку из Китая и была шокирована содержимым: что было внутри

20:14

В Украине изменятся правила продажи авто: продавцов заставили раскрыть важные данные

19:45

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

19:35

"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

19:30

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

19:30

На прицеле Москва и Питер: СМИ о вероятности передачи США Украине мощных ракет

Реклама
19:10

Течения в кремлевских кабинетах и угрозы для Украинымнение

18:55

Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии денег: в чем причина

18:54

Лукашенко обратился к Зеленскому с "хорошим предложением" после встречи с ПутинымВидео

18:48

НАБУ и ЦПК продолжают манипуляции вокруг дела детектива Магамедрасулова, - эксперт

18:28

Секрет идеальной корочки: как превратить обычную картошку в шедевральное блюдоВидео

18:13

Офисный гардероб на осень 2025: как выглядеть стильно на работе

17:55

Новый дорожный знак с "черными воротами" озадачил водителей: что он означает

17:55

"Оставайтесь людьми": бывшая жена Кеосаяна высказалась о его смерти

17:50

"Истинный гнев": наследница династии Guinness раскритиковала сериал о ее семье

17:23

Венгерские дроны проникли в воздушное пространство Украины: Зеленский назвал их цель

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять