Решительное наступление РФ на Днепропетровщину: известно, хватит ли врагу сил

Известно, что противник уже перебрасывал подразделения морской пехоты.

Главное из заявления главнокомандующего ВСУ:

Ситуация на границе Днепропетровщины динамичная

Россияне используют тактику "тысячи порезов"

Чтобы начать решительное наступление, у РФ не хватает сил и средств

Ситуация на границах Днепропетровщины динамичная. Оккупанты пытаются продвинуться. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, передает корреспондент Униан.

По его словам, россияне используют тактику "тысячи порезов", поскольку не имеют сил для быстрого прорыва украинской обороны.

"Днепропетровщина - это Новопавловское направление, где сходятся административные границы трех областей - Запорожская, Донецкая и Днепропетровская. Ситуация там динамичная. Территории большие, плотности войск недостаточны. И с нашей стороны, и с их стороны. Их (россиян, - ред.) там больше. Но для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств", - подчеркнул он.

Главнокомандующий добавил, что противник перебрасывал с Сумского направления на Новопавловское подразделения морской пехоты, чтобы прорвать украинскую оборону и сделать рывок или в Запорожскую, или в Днепропетровскую область.

"Но мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении", - подчеркнул Сырский.

Наступление РФ на фронте

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук считает, что Россия при имеющихся ресурсах и без мобилизации способна проводить лишь одну стратегическую наземную операцию.

По его словам, это может быть исключительно на Донбассе или каком-то другом направлении. В частности, подтверждением является повторная переброска на Покровское направление морпехов.

Как сообщал Главред, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что страна-агрессор Россия снова перебрасывает оружие и солдат на Покровское направление.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сказал, что российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться на Покровском направлении. Напряжение растет как в окрестностях Покровска Донецкой области, так и в направлении Днепропетровской области.

В то же время, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что боевые действия в Донецкой области зашли в позиционный тупик, напоминающий события Первой мировой войны.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

