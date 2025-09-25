Укр
Война против НАТО - не главная цель: известно, о чем действительно мечтает Путин

Мария Николишин
25 сентября 2025, 14:09
Аналитик добавила, что ранее Путин говорил, чтобы НАТО "убралось" к границам 1997 года.
Война против НАТО - не главная цель: известно, о чем действительно мечтает Путин
Путин хочет вернуть России роль СССР / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления аналитика:

  • Путин ведет войну не столько против Украины, как против НАТО
  • Пока он у власти, ситуация будет ухудшаться
  • Возможностей для изменения ситуации после ухода Путина будет гораздо больше

Диктатор Владимир Путин хочет вернуть России ту роль, которую играл Советский Союз после окончания Второй мировой войны. Однако он не хочет понимать, что мир изменился и вернуть эту роль просто невозможно. Об этом в интервью Главреду рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

Она напомнила те условия, которые Путин выдвигал Западу перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

"Что он говорил? Чтобы НАТО убралось к границам 1997 года. В этом смысле он уже тогда давал понять, что это не столько война против Украины, и уж тем более не за конкретные территории, сколько война против НАТО", - говорится в сообщении.

По ее словам, пока Путин остается у власти, ситуация будет ухудшаться. Он будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

"Другое дело - сколько времени он еще пробудет у власти. И насколько внутри России или в эмигрантских кругах созреют условия для того, чтобы его устранить. Я абсолютно уверена: возможностей для изменения ситуации после Путина будет гораздо больше", - подчеркнула Курносова.

Аналитик отметила, что самое главное, что после ухода Путина в самой России могут появиться силы, которые захотят договариваться по многим вопросам, включая украинский.

Смотрите видео интервью Ольги Курносовой Главреду об отставке Козака, Симоньян и Кадырова:

Может ли РФ начать войну против НАТО

Историк, военный эксперт и журналист Михаил Жирохов заявил, что разговоры о рисках военных действий против Европы со стороны России всегда были на повестке дня.

По его мнению, россияне могут организовать в Европе гибридную войну по аналогии с событиями 2014 года на востоке нашей страны, когда были использованы отряды Гиркина-Стрелкова.

"Такой сценарий может быть реализован в странах Балтии, потому что там есть для этого определенные предпосылки. В частности в Литве и Латвии (Латгалии) проживает большое количество русскоязычных людей, а в Эстонии есть Нарва, где фиксируется откровенная поддержка России", - отметил он.

Война против НАТО - не главная цель: известно, о чем действительно мечтает Путин
Страны НАТО / Инфографика: Главред

Атаки РФ на НАТО - что известно

Как сообщал Главред, Россия продолжает систематически нарушать воздушное пространство стран НАТО. Дроны уже проникали в Польшу и Румынию, а самолеты МиГ-31 и вертолет Ми-8 - в Эстонию. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук пояснил, что за всеми этими случаями стоит разведывательная деятельность Кремля.

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с РФ. Также в РФ якобы против создания бесполетной зоны над Украиной.

Кроме того, бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа Майк Пенс предупредил, что страна-агрессор Россия может напасть на одну из стран НАТО.

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

