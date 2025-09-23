Преемник Путина: названа неожиданное имя и главное условие смены власти

В РФ, при необходимости, техническим премьером может быть кто угодно, считает Ольга Курносова.

Появился прогноз о преемниках Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Курносовой:

Когда Путин приходил к власти, его вообще никто всерьез не воспринимал

Конституция предусматривает вариант преемника Путина

Политический аналитик Ольга Курносова прокомментировала вопрос о преемнике российского диктатора Владимира Путина, который вызовет консенсус среди кремлевской верхушки.

"Когда Путин приходил к власти, его вообще никто всерьез не воспринимал", - напомнила она в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что после того, как Путина сделали президентом, чего он начал набирать силу.

По ее мнению, в РФ, при необходимости, техническим премьером может быть кто угодно.

"Если с Путиным внезапно что-то случится — он, в конце концов, не такой молодой человек, мало ли, тромб оторвался — по Конституции премьер-министр Михаил Мишустин должен его замещать. Это устроит многих на переходный период. Дальше все зависит от того, как между собой договорятся кланы, а главное – насколько эта договоренность сможет устроить тех, с кем будут вестись переговоры, когда они начнутся", - добавила Курносова.

Преемник Путина: мнение Буданова

По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина вызывает больше опасений, чем стабильность его режима. Он отметил, что структура власти в РФ выстроена таким образом, что даже в случае смены лидера, агрессивная внешнеполитическая линия страны вряд ли изменится.

Ранее сообщалось о том, что Путин внезапно заговорил о своем преемнике и кандидатах. Российский диктатор отметил, что может быть несколько кандидатов, "чтобы у народа был выбор".

Как писал Главред, тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

