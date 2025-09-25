Укр
Путина в РФ могут отстранить: стало известно, кто мог бы это сделать

Алёна Воронина
25 сентября 2025, 10:27
Большинство российской элиты хотело бы вернуть все назад или хотя бы смягчить взаимоотношения с Европой и США.
Основные тезисы Курносовой:

  • Режим в РФ не такой устойчивый, как может показаться на первый взгляд
  • Элиты могут устранить Путина путем дворцового переворота

Российского диктатора Владимира Путина могут устранить в стране-агрессоре России путем дворцового переворота.

Большинство российской элиты хотело бы вернуть все назад или хотя бы смягчить взаимоотношения с Европой и США. Об этом сказала политический аналитик Ольга Курносова в интервью Главреду.

"Как мы помним из марша Пригожина, режим вовсе не такой устойчивый, как может показаться на первый взгляд. Если у победившего клана появится желание и возможности, то сменить Путина путем дворцового переворота всегда возможно. Что должно произойти, чтобы такое желание победило? Прежде всего, клан должен понимать, что никто не будет сопротивляться, если они поставят своего человека. Или, в условиях усиления одного из кланов, все остальные смогут договориться о преемнике и новых правилах игры", - сказала Курносова.

Она отметила, что в РФ могут вестись такие тайные переговоры о возможности устранения Путина.

"В чем должны заключаться эти новые правила игры? Большинство российской элиты хотело бы вернуться (хотя, разумеется, непосредственно в ситуацию до 24 февраля 2022 года вернуться невозможно) или хотя бы смягчить взаимоотношения с Европой и США. Этого хотели бы буквально все. Так что если такие тайные переговоры будут вестись и удастся достичь договоренности, все возможно", - сказала аналитик.

Также она напомнила, что в истории уже были похожие случаи.

"В конце концов, в истории есть похожие примеры. Когда заканчивалась Вторая мировая война, представители немецкой элиты вели тайные переговоры с представителями стран антигитлеровской коалиции - прежде всего с США и Великобританией, чтобы устранить Гитлера и завершить войну иначе. Поэтому я не исключаю, что и сегодня при определенных условиях подобные переговоры вполне могут состояться", - отметила Курносова.

Смотрите видео интервью Ольги Курносовой Главреду об отставке Козака, Симоньян и Кадырова:

Могут ли в РФ отстранить Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Путин внезапно заговорил о своем преемнике и кандидатах. Российский диктатор отметил, что может быть несколько кандидатов, "чтобы у народа был выбор".

Также ранее сообщалось, что тема преемника была табуирована в российской политике достаточно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация, при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.

Напомним, было названо неожиданное имя возможного преемника Путина и главное условие смены власти. В РФ, при необходимости, техническим премьером может быть кто угодно, считает Ольга Курносова.

Читайте также:

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

