Все решил один звонок: в Politico узнали, кто резко изменил позицию Трампа

Алексей Тесля
25 сентября 2025, 09:24
Дональд Трамп остался под впечатлением от переговорного стиля фон дер Ляйен.
фон дер Ляйен, Трамп
Урсула фон дер Ляйен изменила позицию Дональда Трампа / Коллаж Главред, фото ОП

Главное:

  • Урсула фон дер Ляйен не стала дожидаться формальных дипломатических каналов
  • Личные контакты между фон дер Ляйен и Трампом приобретают все большее значение
  • Поворотным моментом стало изменение риторики Трампа

В августе российский дрон серьезно повредил здание представительства Евросоюза в Киеве. В ответ на это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала дожидаться формальных дипломатических каналов и сразу же связалась с президентом США Дональдом Трампом напрямую.

Как сообщает Politico, в ходе звонка, по словам двух европейских чиновников, знакомых с его содержанием, фон дер Ляйен заявила Трампу: "Вот вам доказательство того, на что способен Путин. Это наглядное подтверждение того, что он не сдерживает своих обещаний".

Издание отмечает, что такие личные контакты между фон дер Ляйен и Трампом приобретают все большее значение в мировой политике. Особенно на фоне опасений ЕС, что в случае возвращения Трампа в Белый дом Европа окажется в стороне от ключевых переговоров по Украине, учитывая его прежнюю благосклонность к Кремлю.

Однако с лета ситуация изменилась. Между Трампом и главой Еврокомиссии установился устойчивый канал общения. По словам источников, Трамп теперь с симпатией относится к фон дер Ляйен, не скупясь на похвалы, называя её "выдающейся" и "впечатляющей". Европейские дипломаты считают, что именно личная симпатия повлияла на ужесточение позиции Трампа в отношении России.

Поворотным моментом стало изменение риторики Трампа, когда он назвал Россию "бумажным тигром", неспособным тягаться с "духом украинцев". Это заявление, как утверждает источник Politico, прозвучало вскоре после содержательных переговоров с Зеленским и фон дер Ляйен. Также отмечается, что пост в Truth Social, в котором Трамп поддержал Украину, появился после обсуждения санкций с участием госсекретаря США Марко Рубио.

"Урсула фон дер Ляйен дала ясно понять: Европа будет продолжать давление на Москву", — заявил один из чиновников.

Несмотря на это, ЕС, вероятно, придётся пойти на уступки США, особенно в вопросах торговли и технологического регулирования. Тем не менее фон дер Ляйен удалось включить Брюссель в переговорный процесс по Украине.

Другой источник отметил, что существенное сближение между лидерами произошло после их встречи на саммите G7 в Канаде 16–17 июня, где они обсудили возможное торговое соглашение между ЕС и США. После этой встречи обмен контактами между ними стал значительно активнее.

Хотя некоторые в Европе считают, что достигнутое соглашение больше соответствует интересам Вашингтона, Трамп остался под впечатлением от переговорного стиля фон дер Ляйен. Позже, на встрече в Вашингтоне, он даже публично пошутил, что она может быть влиятельнее всех европейских лидеров, присутствовавших рядом.

Вывод издания таков: несмотря на то, что фон дер Ляйен не представляет всю Европу, именно она становится ключевым голосом ЕС в контактах с США. Она поднимает трубку — и Трамп ей отвечает.

В условиях, когда Евросоюзу тяжело говорить единым голосом, наличие сильного переговорщика становится особенно важным.

Отношение США к Путину: что говорят в Вашингтоне

Если Владимир Путин продолжит игнорировать возможность мирных переговоров с Украиной, Россию могут ожидать серьёзные последствия.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, отметив, что президент Дональд Трамп всё меньше проявляет терпение в отношении действий Москвы.

По словам Вэнса, Трамп считает, что продолжающийся конфликт наносит ущерб не только Украине и России, но также негативно сказывается и на самих Соединённых Штатах.

Ранее сообщалось о том, что Трампу больше не нужны компромиссы. Позиция Дональда Трампа по Украине меняется настолько часто, что это уже стало привычным явлением.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сделал заявления о переговорах с Путиным и об условиях окончания войны. Украина знает, какие гарантии безопасности важны, и не дадут возможности РФ прийти с новой агрессией.

Напомним, что в Белом доме сообщили о договоренности относительно следующего шага в переговорах - вероятной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп война России и Украины
19:48

Не только разгон: какую на самом деле скрытую функцию имеет педаль газа

19:47

Влупит -3 и будет лить дождь: Украину накрыла волна похолодания

19:33

Врожденные лидеры: ТОП-3 даты рождения, которые наделяют людей магнетизмом

19:10

Как ВСУ переходят к формированию нового формата ведения боямнение

19:01

Открытый ящик Пандоры: Зеленский рассказал о новой угрозе

18:52

"Все может измениться уже завтра": Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

18:47

Три простых запрета, которые уберегут от бед: строгие приметы на 25 сентября

18:33

Созданы для побед: четыре знака зодиака, обречённые на успех

18:24

Женщина наткнулась на фото кошки в архиве и поразила Сеть: что скрывает снимок

18:16

Кремль начал бояться Герасимова на фоне слухов об отставке - в чем причина

