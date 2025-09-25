Трампу больше не нужны компромиссы, от Зеленского требуют максимума – CNN

Позиция Дональда Трампа по Украине меняется настолько часто, что это уже стало привычным явлением.

Дональд Трамп изменил позицию по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

Позиция Трампа по Украине меняется очень часто

Трамп не стремится к немедленному окончанию войны

Украине требуется не только мощная поддержка, но и серьёзное ослабление РФ

Заявления Дональда Трампа о возвращении Украиной границ 1991 года кажутся обнадеживающими, но на деле могут скрывать опасные подводные камни.

Как отмечает CNN, позиция Трампа по Украине меняется настолько часто, что это уже стало привычным явлением.

"Сегодня он резко развернулся в одну сторону, но ничто не мешает ему снова сделать полный круг", — пишут журналисты.

Поясняется, что сейчас Трамп не стремится к немедленному окончанию войны, как это звучало ранее. Наоборот, он, по сути, подталкивает Украину к достижению максимальных целей — к возвращению всех территорий, включая Крым и Донбасс. При этом речь идет о задачах, которые не удалось выполнить даже летом 2023 года, несмотря на масштабное и тщательно подготовленное контрнаступление.

"Зеленскому больше не предлагают пойти на болезненные территориальные уступки — теперь его побуждают к почти невозможному. Но ни один из этих вариантов не делает позицию Украины более сильной", — говорится в материале.

CNN также обращает внимание на экономические проблемы России, которые Трамп неоднократно упоминал. Однако журналисты считают, что Кремль живёт по другим законам.

"Государство, пережившее потери в миллион человек, способно игнорировать экономический крах. Когда ситуация станет критической — помощь придёт от Китая, главного финансового союзника Москвы", — подчеркивают авторы.

Чтобы вернуть оккупированные территории, Украине требуется не только мощная международная поддержка и ресурсы, но и серьёзное ослабление России. Однако риторика Трампа может означать лишь одно — что война затягивается на неопределённый срок.

На вопрос, как он относится к Путину, Трамп так и не дал чёткого ответа, что лишь подтверждает его непоследовательность.

"Его позиция — это маятник, который качается между поддержкой союзников США и симпатией к человеку, которому он, по всей видимости, всё ещё доверяет — Владимиру Путину", — подытоживает CNN.

Переговоры о мире: мнение эксперта

Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко выразил мнение, что вопрос территорий в конечном итоге будет решаться лично между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, говорить о компромиссе в этом контексте не приходится — позиции сторон настолько противоположны, что между ними отсутствует любое пространство для взаимопонимания.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявления о переговорах с Путиным и об условиях окончания войны. Украина знает, какие гарантии безопасности важны, и не дадут возможности РФ прийти с новой агрессией.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Как сообщал Главред, Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

