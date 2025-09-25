'Если войска собьют самолет': посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

Посол РФ сказал, что станет началом военного конфликта.

Посол РФ пригрозил НАТО войной / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org

Посол России во Франции заявил о возможном начале войны с НАТО

Это произойдет, если войска Альянса собьют самолет РФ

Страна-агрессор Россия снова прибегла к прямым угрозам в адрес НАТО. В частности, посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что в случае, если самолеты НАТО собьют российский военный самолет, это будет расценено Кремлем как начало войны. Об этом он сказал в эфире французской радиостанции RTL.

"Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта. Это будет война", - подчеркнул он.

Мешков также добавил, что борта Североатлантического альянса якобы нарушают воздушное пространство России "довольно часто", но их при этом не сбивают.

Стоит заметить, что заявление прозвучало на фоне обострения дискуссий вокруг безопасности в воздушном пространстве Черного моря и приграничных территорий, где российская авиация регулярно нарушает международные нормы.

Какие страны в НАТО / Инфографика: Главред

Реакция Украины на заявление посла РФ

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что россияне врут, что война начнется, если страны НАТО собьют их самолет в воздушном пространстве НАТО.

"Они просто очень боятся, что это произойдет, потому что не начнут войну. Потому что раньше НАТО уже сбивало российский самолет. Это была Турция, страна НАТО. И ничего не произошло. Не стоит слушать российскую ерунду. Надо сбивать самолеты и бить по России в ответ на их дроны. Ничего не будет, только быстрее завершится режим Путина в РФ", - написал он.

Залет дронов РФ в воздушное пространство НАТО

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан сказал, что инциденты с российскими беспилотниками, которые вторглись в Польшу - это провокация.

По его словам, задачей этой операции РФ было изучение алгоритма противодействия противника.

"Это была разведка боем. А вот геополитической задачей России была попытка нащупать красную линию, за которую нельзя переходить", - считает он.

Российские самолеты в небе НАТО - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут. Однако, силы НАТО не стали сбивать российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство страны-члена Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями - недопустимо. Россия проводит системную кампания против стран Запада.

