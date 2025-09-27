Укр
Евро будет колебаться: неожиданный прогноз курса, какие сюрпризы готовит октябрь

Даяна Швец
27 сентября 2025, 11:12
НБУ готов вмешаться в случае роста спроса на валюту для поддержания стабильности.
Что ждать от курса в октябре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Лесовой:

  • Курс доллара останется возле 42 грн
  • Евро будет колебаться больше доллара

Каким будет октябрь, стартует ли второй месяц осени с сохранением тенденций сентября и прогнозируются ли существенные изменения на валютном рынке в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, на следующей неделе неожиданных колебаний курса ждать не стоит. Официальный курс доллара останется около 42 грн, тогда как на рынке ожидаются движения в пределах 41,2-41,5 грн. Это примерно на 1,2-1,9% ниже, чем в начале года. Евро же будет торговаться в привычном диапазоне 48-49 грн.

Прогноз курса доллара

Лесовой подчеркнул, что американская валюта остается ключевой для Украины, а введенный режим "управляемой гибкости" помогает сглаживать скачки курса.

"Главная сущность этого режима заключается в максимальном сглаживании колебаний доллара и предотвращении резких курсовых изменений", - пояснил банкир.

Он также отметил, что изменения на рынке будут минимальными, так же как и разница между покупкой и продажей валюты или между курсами на межбанке и в обменниках. Если спрос будет расти, НБУ может проводить интервенции, объем которых ограничен 800 млн долларов в неделю.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс / Инфографика: Главред

Прогноз курса евро

Курс евро будет зависеть от глобальной динамики пары доллар/евро. По оценке Лесового, соотношение будет оставаться в пределах 1,15-1,18.

"Главное основание: это стратегические решения ФРС США и Европейского центробанка", - подчеркнул он.

Аналитик отметил, что хотя евро может демонстрировать большую волатильность, существенных рисков для рынка это не создаст. Панических настроений среди населения также не прогнозируется.

Прогноз на 29 сентября - 5 октября

По расчетам Лесового:

  • курс доллара будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн,
  • евро будет торговаться в диапазоне 47,5-49 грн,
  • на наличном рынке доллар будет стоить 41,2-41,5 грн, а евро - 47,5-49 грн,
  • разница между курсом на межбанке и в кассах банков составит 0,1-0,15 грн,
  • среднее отклонение в течение недели ожидается на уровне 1-1,5%.

Таким образом, начало октября не принесет валютных потрясений. Доллар останется стабильным, а колебания евро будут несущественными и не повлияют на потребителей.

Курс валют в Украине - последние детали

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 сентября, официальный курс доллара США на уровне 41,49 грн (на 8 копеек выше, чем днем ранее), а курс евро вырос до 48,71 грн (на 6 копеек).

На 29 сентября Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара до 41,4789 грн за доллар, что произошло после его предыдущего роста до максимума с середины августа, а также уменьшил курс евро.

Что интересно, согласно прогнозу инвесткомпании Dragon Capital, до конца 2025 года курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 грн/доллар.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

