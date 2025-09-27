В Украине поднимут зарплаты до 35 тысяч: какие украинцы получат в разы больше

Целью решения является стимулировать и поддержать украинцев, оказывающих помощь в сложных условиях.

Медикам в зонах боевых действий повысили зарплаты до 40 тысяч

На здравоохранение в 2026 году выделят на 38 млрд грн больше на здравоохранение

Кабинет Министров принял решение существенно поднять зарплаты для медиков, работающих в наиболее опасных регионах страны. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Медицинские работники, которые выполняют обязанности непосредственно в зонах активных боевых действий, теперь будут получать такие минимальные выплаты:

врачи - 40 000 грн,

средний медперсонал - 27 000 грн,

младший медперсонал - 18 000 грн.

В медучреждениях, расположенных в районах с потенциальной угрозой боевых действий, установлены более низкие, но тоже повышенные оклады:

врачи - 28 000 грн,

средний медперсонал - 18 000 грн,

младший медперсонал - 9 000 грн.

Правительство заложило средства на медицину в бюджет-2026

В проекте Госбюджета на 2026 год предусмотрено существенное увеличение расходов на медицину. В частности, зарплату врачей первичной и экстренной помощи планируют поднять до 35 тысяч гривен. На эти цели заложено 41 млрд грн.

Дополнительно 10 млрд грн правительство хочет направить на скрининговые программы для людей в возрасте от 40 лет. Основной акцент будет сделан на раннем выявлении сердечно-сосудистых болезней, диабета и проблем с психическим здоровьем.

Всего в 2026 году финансирование системы здравоохранения составит 258 млрд грн, что на 38,2 млрд грн превышает нынешние расходы.

Наибольшую часть средств, а именно 191,6 млрд грн, получит программа медицинских гарантий. Из них 141,9 млрд грн планируют потратить на лечение военных, реабилитацию, помощь при тяжелых травмах и ожогах, а также на кардиохирургию, онкологию и другие направления.

Отдельно 8,7 млрд грн пойдет на закупку бесплатных лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями.

Централизованные закупки препаратов (онкология, орфанные болезни, сердечно-сосудистые заболевания, эндопротезы) в 2026 году составят 15,1 млрд грн.

Еще 18,6 млрд грн планируют инвестировать в крупные медицинские проекты: развитие перинатальных центров, поддержку матерей и новорожденных, психиатрическую помощь, закупку современного оборудования и работу реабилитационных центров.

Зарплаты в Украине - что известно

Ранее Главред писал, что украинцам сообщили о запланированном повышении минимальной заработной платы. Параллельно с этим также обсуждалась идея, чтобы часть зарплаты, которая соответствует прожиточному минимуму, не облагалась налогами.

Однако, Министерство финансов разработало макроэкономический прогноз, согласно которому рост минималки может происходить медленнее, чем ожидалось. Такой "второй сценарий" обусловлен учетом длительной войны в Украине.

Отдельно, Кабинет министров Украины утвердил новые правила, регулирующие выплаты для педагогов. Изменения, о которых сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, касаются ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж работы, а также доплат за инклюзивное обучение.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

