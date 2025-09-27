Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине поднимут зарплаты до 35 тысяч: какие украинцы получат в разы больше

Даяна Швец
27 сентября 2025, 14:43
1149
Целью решения является стимулировать и поддержать украинцев, оказывающих помощь в сложных условиях.
В Украине поднимут зарплаты до 35 тысяч: какие украинцы получат в разы больше
У кого повысятся выплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН.ца

Ключевое:

  • Медикам в зонах боевых действий повысили зарплаты до 40 тысяч
  • На здравоохранение в 2026 году выделят на 38 млрд грн больше на здравоохранение

Кабинет Министров принял решение существенно поднять зарплаты для медиков, работающих в наиболее опасных регионах страны. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Медицинские работники, которые выполняют обязанности непосредственно в зонах активных боевых действий, теперь будут получать такие минимальные выплаты:

видео дня
  • врачи - 40 000 грн,
  • средний медперсонал - 27 000 грн,
  • младший медперсонал - 18 000 грн.

В медучреждениях, расположенных в районах с потенциальной угрозой боевых действий, установлены более низкие, но тоже повышенные оклады:

  • врачи - 28 000 грн,
  • средний медперсонал - 18 000 грн,
  • младший медперсонал - 9 000 грн.

Правительство заложило средства на медицину в бюджет-2026

В проекте Госбюджета на 2026 год предусмотрено существенное увеличение расходов на медицину. В частности, зарплату врачей первичной и экстренной помощи планируют поднять до 35 тысяч гривен. На эти цели заложено 41 млрд грн.

Дополнительно 10 млрд грн правительство хочет направить на скрининговые программы для людей в возрасте от 40 лет. Основной акцент будет сделан на раннем выявлении сердечно-сосудистых болезней, диабета и проблем с психическим здоровьем.

Всего в 2026 году финансирование системы здравоохранения составит 258 млрд грн, что на 38,2 млрд грн превышает нынешние расходы.

Наибольшую часть средств, а именно 191,6 млрд грн, получит программа медицинских гарантий. Из них 141,9 млрд грн планируют потратить на лечение военных, реабилитацию, помощь при тяжелых травмах и ожогах, а также на кардиохирургию, онкологию и другие направления.

Отдельно 8,7 млрд грн пойдет на закупку бесплатных лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями.

Централизованные закупки препаратов (онкология, орфанные болезни, сердечно-сосудистые заболевания, эндопротезы) в 2026 году составят 15,1 млрд грн.

Еще 18,6 млрд грн планируют инвестировать в крупные медицинские проекты: развитие перинатальных центров, поддержку матерей и новорожденных, психиатрическую помощь, закупку современного оборудования и работу реабилитационных центров.

Зарплаты в Украине - что известно

Ранее Главред писал, что украинцам сообщили о запланированном повышении минимальной заработной платы. Параллельно с этим также обсуждалась идея, чтобы часть зарплаты, которая соответствует прожиточному минимуму, не облагалась налогами.

Однако, Министерство финансов разработало макроэкономический прогноз, согласно которому рост минималки может происходить медленнее, чем ожидалось. Такой "второй сценарий" обусловлен учетом длительной войны в Украине.

Отдельно, Кабинет министров Украины утвердил новые правила, регулирующие выплаты для педагогов. Изменения, о которых сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, касаются ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж работы, а также доплат за инклюзивное обучение.

Больше экономических новостей:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кабмин медики зарплаты новости Украины повышение зарплат Юлия Свириденко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:23Украина
РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

14:11Фронт
Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

Последние новости

15:23

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:20

Успех и в любви, и в финансах: конец года принесет счастье ТОП-2 знакам зодиака

15:17

Почему 28 сентября нельзя убираться в доме: какой церковный праздник

15:15

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

15:06

Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историкиВидео

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
15:04

Дмитрий Белов: "Песня воды" из Мариуполя откроет каталог издательства "Адаптации" новости компании

14:43

В Украине поднимут зарплаты до 35 тысяч: какие украинцы получат в разы больше

14:31

Чем отличаются 2 женщины, которые моют пол: только самые внимательные угадают за 23 секунды

14:11

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

Реклама
13:57

Что делать, чтобы картошка не прорастала, а морковь не гнила: все о правильном храненииВидео

13:37

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:32

Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

13:20

Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров

12:54

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежалВидео

12:47

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

12:40

ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

12:15

В РФ скончалась популярная актриса, звезда "Мимино" и "Глухаря"

12:07

На Херсонщине оккупанты дезертируют, несмотря на наказания - Атеш

12:06

Дроны долетели аж до Чувашии: после адской атаки остановлен стратегический объект

12:00

5 действий помогут избавиться от пауков раз и навсегда: что нужно сделать

Реклама
11:55

Запах рыбы держится в доме часами: лучшие способы от него избавиться

11:30

Симоньян уличили во вранье по поводу серьезного заболевания

11:12

Евро будет колебаться: неожиданный прогноз курса, какие сюрпризы готовит октябрь

11:01

Зимняя "спячка" газонокосилки: нужно ли сливать бензин

10:38

"Украинцы враги": что говорил путинист Кеосаян об УкраинеВидео

10:26

Можно ли есть ягоды и фрукты, которые растут на кладбище: священник ответилВидео

09:51

Россияне отступают с потерями: ВСУ освободили важный пункт в горячей точке

09:27

Можно ли вырастить ель из веточки: пошаговая инструкцияВидео

09:00

Штрафы за удостоверения, въезд в ЕС по-новому и переход на зимнее время - что изменится с 1 октября для украинцев

08:53

Есть прилет по критической инфраструктуре: РФ ударила по нескольким областям Украины

08:48

Путин задумал коварный план: ISW раскрыли нюанс, как РФ "прощупывает" НАТО

08:10

Уроки израильских ошибок для Украинымнение

07:52

Разрушенный магазин и тысячи людей без света: какие последствия удара по ЗапорожьюФото

07:10

Чем отличаются две девушки, которые читают книгу: только настоящие умники угадают

06:10

Как Путин и его пособники разрушают в РФ то, что создавалось поколениямимнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой на огороде за 31 сек

05:30

"Октябрь будет опасным": банкир предупредил о скачке курса валют

05:05

Невероятное открытие: найден клад византийских времен с сотней золотых монет

04:35

Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог": можно использовать только один вариантВидео

04:21

Гороскоп на завтра 28 сентября: Овнам - куча денег, Весам - неудача

Реклама
03:57

Как правильно хранить лаваш: секрет долгой свежести продукта

03:31

Что сделать осенью, чтобы пионы зацвели пышно весной: пошаговая инструкция

02:45

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

02:17

Собрал личное кладбище: Киркоров объявил о странном решении

01:46

"Нас с ней объединяет": Зеленская раскрыла детали разговора с Меланьей Трамп

01:34

Один натуральный продукт растворяет накипь в туалете за 15 минут

00:14

Россияне атаковала Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

26 сентября, пятница
23:56

Трамп открыт к предоставлению Украине нового оружия большой дальности, - WSJ

23:12

С украинцев дерут втридорога за обычный овощ: подорожал уже на 24%

22:38

В Украину дважды залетали БпЛА из Венгрии - Генштаб показал доказательстваФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять