В Украине начали запрещать езду на электросамокатах: назван первый город

В сентябре в Ивано-Франковске после наезда электротранспорта 6-летний ребенок попал в больницу.

Кратко:

В 2024 году число правонарушений с участием электросамокатов выросло на 42%

В Ивано-Франковске вводят запрет на поездки на электросамокатах

В Ивано-Франковске вводят запрет на поездки на электросамокатах в центре города. Он начнет действовать уже с середины октября, пишет Forbes.

Отмечается, что Ивано-Франковск стал первым украинским областным центром, который ввел подобный запрет. Он также будет распространяться на электровелосипеды, сигвеи и другие виды персонального электротранспорта.

"Устанавливаем знаки, готовим патрули реагирования", - рассказал журналистам директор Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковского городского совета Михаил Смушак.

В издании напомнили, что в сентябре в Ивано-Франковске после наезда электротранспорта 6-летний ребенок попал в больницу. По словам Смушака, именно этот инцидент подтолкнул горсовет к принятию решения о запрете.

По данным Опендатабот, в 2024 году количество правонарушений с участием электросамокатов выросло на 42%. Всего за год зафиксировано 71 судебное дело, в котором фигурируют электросамокаты.

Штрафы в Украине - последние новости

Электросамокаты стали популярным видом транспорта в украинских городах. Однако, не все украинцы знают соответствующие правила, что пользоваться двухколесным транспортом. За несоблюдение стандартов, украинцам может грозить штраф в размере от 340 гривен до 34 тысяч грн.

Напомним, в Украине могут увеличить штрафные санкции за непропуск автомобилей экстренных служб на автодорогах. На сегодня за непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой помощи, полиции или спасателей предусмотрен штраф в размере 680 грн. Согласно законопроекту №11111, в Украине предлагается увеличить соответствующий штраф до 51000 грн.

Как писал Главред, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение составит 17 000 грн.

