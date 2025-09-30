Ключевой овощ продают за копейки - цены упали до минимума за последние три года

Рекордный урожай овоща в Украине создал избыток предложения на рынке.

Украинский картофель рекордно подешевел / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Украинские аграрии собрали высокий урожай картофеля

Цены обвалились до минимума за последние 3 года

Закупочная цена в Украине - 6,5-6,7 грн/кг

В этом году украинские аграрии собрали высокий урожай картофеля, однако ожидаемых прибылей он не принес. Цены на внутреннем рынке обвалились до минимальных за последние три года. Об этом сообщил Украгроконсалт.

По подсчетам экспертов, закупочная стоимость картофеля сегодня колеблется в пределах 6,5-6,7 грн за килограмм. Это значительно ниже, чем в соседней Молдове, где трейдеры сейчас готовы платить 9,5-11,5 грн/кг. Еще в прошлом году картофель стоил минимум на 50% дороже.

В то же время в Украине, несмотря на сокращение площадей под культурой, валовые сборы остаются высокими. Это привело к превышению предложения над спросом и вызвало резкое удешевление.

Аналитики отмечают, что значительная часть урожая отправляется на хранение в хранилища. Фермеры надеются, что зимой цены вырастут, ведь именно в этот период спрос на картофель традиционно повышается.

По словам аналитиков, украинский картофель из-за дорогой логистики не может стать серьезным конкурентом на молдавском рынке. В то же время на внутреннем рынке стоимость остается низкой, что создает дополнительное давление на производителей.

Вырастут ли цены на картофель в Украине - мнение эксперта

Член директоров Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко в комментарии изданию Коммерсант Украинский заявил, что на данный момент нет никаких оснований для роста цен на картофель.

"Никаких причин для поднятия цен нет. Если не будет никаких катаклизмов, например, дождей затяжных на три недели или морозов до 5-10°C - то никаких предпосылок для того, чтобы цены на картофель выросли, я не вижу", - отметил он.

По словам Рыбалко, сейчас продолжается активная уборка урожая, который уже сформирован и в среднем на 10-15% превышает прошлогодний благодаря увеличению площадей насаждений. В то же время, в Европе в этом сезоне также получили очень высокий урожай, что создает дополнительное давление на украинский рынок.

Напомним, в сентябре борщевой набор был рекордно дешевым, но такие цены долго не продержатся. Гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль пояснил, что уже с середины октября из-за расходов на хранение и логистику овощи начнут дорожать.

Также цены на лук на внутреннем рынке уже снизились до уровня 6-13 грн/кг. Это примерно на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Как сообщал Главред, в течение последних четырех недель в Украине ощутимо подорожали куриные яйца. С начала августа их стоимость выросла примерно на 20%.

Об источнике: Украгроконсалт Украгроконсалт - это украинское аналитически-консалтинговое агентство, которое работает на аграрном рынке. Штаб-квартира компании расположена в Киеве. Основная специализация агентства - исследование аграрного сектора Украины и стран Черноморского региона, подготовка аналитики, прогнозов и консалтинговых решений для участников рынка. Компания занимается анализом рынков зерновых и масличных культур, а также отслеживанием динамики цен на агропродукцию.

