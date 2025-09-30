Доллар 'рухнул' после бешеного скачка: появился новый курс валют

Гривна укрепляет свои позиции.

Каким будет курс доллара по состоянию на 1 октября

Сколько будет стоить европейская валюта в среду

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал новый курс валют на 1 октября. Доллар дешевеет третий день подряд. Об этом говорится на сайте регулятора.

Сколько будет стоить доллар 1 октября

На среду, 1 октября, официальный курс доллара к гривне установлен на таком уровне: 41,14 гривны за доллар. Таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек.

Курс евро на 1 октября

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,30 гривны за один евро. Гривна выросла на 14 копеек.

Курс злотого на 1 октября

Официальный курс на 1 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,31 гривен за 1 злотый. Злотый подешевел вслед за евро.

Как писал Главред, на вторник, 30 сентября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,31 грн/долл., что на 16 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Недавно банкир Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на валютном рынке в начале октября будет спокойной, она особо не будет отличаться от сентябрьской.

Согласно прогнозу инвесткомпании Dragon Capital, к концу 2025 года курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 грн/доллар.

