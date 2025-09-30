Доллар 'рухнул' после бешеного скачка: появился новый курс валют

Вы узнаете:
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал новый курс валют на 1 октября. Доллар дешевеет третий день подряд. Об этом говорится на сайте регулятора.
Сколько будет стоить доллар 1 октября
На среду, 1 октября, официальный курс доллара к гривне установлен на таком уровне: 41,14 гривны за доллар. Таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек.
Курс евро на 1 октября
По отношению к евро гривна также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,30 гривны за один евро. Гривна выросла на 14 копеек.
Курс злотого на 1 октября
Официальный курс на 1 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,31 гривен за 1 злотый. Злотый подешевел вслед за евро.
Как писал Главред, на вторник, 30 сентября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,31 грн/долл., что на 16 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Недавно банкир Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на валютном рынке в начале октября будет спокойной, она особо не будет отличаться от сентябрьской.
Согласно прогнозу инвесткомпании Dragon Capital, к концу 2025 года курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 грн/доллар.
