Штрафы за удостоверения, въезд в ЕС по-новому и переход на зимнее время - что изменится с 1 октября для украинцев

Октябрь, как отмечают эксперты, принесет украинцам ряд серьезных изменений.

Что меняется с 1 октября для украинцев - список / Коллаж Главред

С 1 октября украинцев ждет ряд важных нововведений. В частности, в Польше будут штрафовать за управление автомобилем с украинским водительским удостоверением вместо польского, в Украине традиционно переводят часы на зимнее время, на межбанке прогнозируют колебания курса доллара и евро, вырастут цены на некоторые продукты, а также вступает в силу новая система контроля пересечения границы ЕС для украинских граждан. О том, к чему стоит готовиться гражданам - в материале Главреда.

Штраф за украинские права в Польше - кому придется платить

С 1 октября украинцы, находящиеся в Польше, рискуют получить серьезные штрафы за управление автомобилем без польского водительского удостоверения. Согласно польскому законодательству, после 185 дней пребывания в стране иностранцы обязательно должны заменить водительское удостоверение на польское. Однако для граждан Украины, которые пользуются временной защитой (имеют PESEL со статусом "UKR"), могут и в дальнейшем управлять автомобилем по украинским правам в соответствии с Регламентом ЕС 2022/1280. Это позволяет им не обменивать документ на польский до окончания срока временной защиты (до 30 сентября или того, что указан в документе).

Однако для украинцев, которые находятся в Польше на других основаниях (виза, карта проживания), действуют стандартные правила: водительские права Украины признаются только в течение 6 месяцев (185 дней) с момента начала проживания. После этого их нужно обменять на польские, иначе грозит штраф в размере 2000 злотых (около 22 800 гривен).

Обмен водительского удостоверения могут осуществить:

Лица, которые имеют действительное украинское удостоверение и проживает в Польше не менее 185 дней в год;

Лица, которые учатся в Польше не менее 6 месяцев и имеют справку из учебного заведения, которая это подтверждает.

Подать заявку можно в соответствующем учреждении по месту жительства - это поветовое староство, городской совет или районная администрация. Перед посещением учреждения лучше проверить на сайте, какие именно документы нужны (перечень может отличаться) и нужно ли предварительное бронирование.

Основные документы, необходимые для обмена:

Действительное украинское водительское удостоверение и перевод (не всегда обязательно);

Фото 35×45 мм;

Паспорт;

Документ, подтверждающий легальное пребывание (виза, карта побыту, PESEL со статусом "UKR");

Подтверждение регистрации места жительства (мельдунек или другой документ по согласованию с учреждением);

Квитанция об уплате сбора 100 злотых (около 1140 гривен);

Согласие на обработку персональных данных.

Бланк заявления можно получить в учреждении или скачать с сайта. Плата за обмен может увеличиться на 125 злотых (около 1500 гривен), если придется проверять украинское удостоверение через консульство.

ЕС вводит новую систему въезда/выезда для украинцев / Фото ua.deposiphotos.com

Новые правила пересечения границы с ЕС - что меняется

С 12 октября 2025 года ЕС вводит новые правила пересечения границы для украинцев. Новая система въезда/выезда EES (Entry/Exit System), регистрация в которой является бесплатной, заменит нынешние бумажные проверки на границах ЕС. В частности, начиная с 12 октября в загранпаспортах больше не будут ставить штамп, вместо них будет цифровая биометрическая регистрация, которая обяжет пассажиров из Украины сдавать отпечатки пальцев и проходить сканирование лица для пересечения границы.

Внедрение системы, которое неоднократно откладывали из-за технических проблем, продлится в течение шести месяцев в странах-членах ЕС, а ее полное внедрение ожидается до 10 апреля 2026 года. По новым правилам, граждане стран, не входящих в ЕС, включая Украину, должны будут зарегистрировать свои биометрические данные вместе с паспортными данными. Тем, кто откажется это сделать, будет отказано во въезде в ЕС.

Данные будут собираться в аэропортах, портах и на железнодорожных станциях, где установят специальные кабины для сканирования отпечатков пальцев и фотографирования. Информация будет храниться три года, а во время следующих поездок пограничники смогут только сверять биометрические данные пассажира, что должно ускорить прохождение контроля. Владельцы биометрических паспортов также смогут пользоваться автоматизированными пропускными пунктами (e-gates). Для тех, кто превысит разрешенный 90-дневный безвизовый срок, данные будут храниться пять лет.

Нацбанк выводит из обращения 10 копеек

С 1 октября 2025 года Национальный банк Украины начнет постепенное изъятие из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. В частности, банки не будут выдавать монеты номиналом 10 копеек в кассах, Нацбанк прекращает чеканку этих монет и подкрепление ими касс банков, а монеты, которые поступят в банки, больше не будут возвращаться в обращение, а будут передаваться в НБУ для пересчета и утилизации.

Монеты номиналом 10 копеек и в дальнейшем можно использовать для расчетов, если они есть у покупателя или продавца. То есть эти монеты будут оставаться платежным средством: их и в дальнейшем будут принимать в магазинах, сферах услуг и банках. Гражданам не нужно специально сдавать или обменивать монеты.

Если таких монет в кассе не будет, общие суммы чеков при наличных расчетах будут округляться:

1-24 копейки → в сторону уменьшения до 00 копеек;

25-49 копеек → в сторону увеличения до 50 копеек;

51-74 копейки → в сторону уменьшения до 50 копеек;

75-99 копеек → в сторону увеличения до 00 копеек.

При безналичных расчетах округление не будет применяться.

Переход на зимнее время - когда переводят часы в октябре 2025 года

26 октября в 4 утра украинцам снова придется переводить часы на зимнее время - стрелки нужно перевести на один час назад. Большинство современных гаджетов сделают это автоматически.

Сейчас Украина входит в число около 70 стран мира, где время меняют дважды в год. Еще около 120 государств этого не делают, обычно из-за географического расположения или из-за того, что корректировка времени там нецелесообразна.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" 16 июля 2024 года. Этот законопроект предусматривал отмену перевода часов между летним и зимним временем, устанавливая постоянное зимнее время (UTC+2). Однако из-за того, что принятый парламентариями документ до сих пор не подписал президент Украины Владимир Зеленский, практика перевода часов дважды в год остается в силе.

Доступные лекарства - какие препараты добавят в список

Также с октября 2025 года в программу "Доступные лекарства" планируют добавить препараты для лечения онкологических заболеваний, в частности экземестан, летрозол и тамоксифен, которые применяются для гормональной терапии у пациентов с раком молочной железы.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, соответствующее решение о расширении программы государственной реимбурсации правительство приняло еще в апреле.

"Доступные лекарства" - это государственная программа, которая обеспечивает граждан препаратами для лечения самых распространенных хронических заболеваний бесплатно или с частичной доплатой. Лекарства отпускаются по электронному рецепту в более 16 тысячах аптек, участвующих в программе. Стоимость препаратов компенсируется Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Чтобы проверить, добавлен ли препарат в программу, можно с помощью чат-бота НСЗУ "Спроси Гриця", который отображает данные о заключенных договорах с аптечными учреждениями.

Пакет школьника можно будет тратить по-новому - что можно будет купить

С 1 октября Кабмин разрешил расширение использования средств из государственной выплаты "Пакет школьника" на приобретение книг.

"Пакет школьника" - это правительственная программа выплат в размере 5000 гривен для семей с детьми-первоклассниками для приобретения канцелярских принадлежностей, детской одежды и обуви.

Пакет школьника можно будет тратить на покупку книг / УНИАН

В этом году программа осуществления выплат продлится до 15 ноября. Средства можно будет потратить в течение 180 дней после начисления как в офлайн-, так и онлайн-магазинах. Оплата производится только по безналичному расчету.

Курс доллара и евро в октябре 2025 - сколько будет стоить валюта

Курс доллара и евро на межбанке Украины в сентябре показал рост, и по прогнозам экспертов, в октябре валютный рынок продолжит колебаться.

Как рассказал Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, курс доллара на межбанке в сентябре возобновил рост после падения в августе.

"Начиная с 1 сентября, когда курс составлял 41,20 грн. за доллар, по состоянию на 24 сентября он уже достиг 41,46 грн. за доллар. Следующая цель 41,80 грн. за доллар, которую скорее всего доллар достигнет уже в октябре. В случае, если доллар закрепится выше этой отметки то следующей целью будет 42,00 грн. за доллар, которая также может быть достигнута в октябре", - убежден эксперт.

По мнению экономиста, сейчас рынок находится в боковом тренде, однако в октябре колебания на валютном рынке могут усилиться. В частности, из-за рисков рецессии в США, роста безработицы и стабильно высокой инфляции.

В то же время курс евро на украинском межбанке в сентябре колебался в пределах 48,34-48,89 грн.

"В октябре курс евро по отношению к гривне, скорее всего, преодолеет отметку 49 грн. за евро. В случае роста курса евро на мировых рынках, евро на украинском межбанке будет стоить более 50 грн.", - уточнил эксперт.

По его словам, ситуация на валютном рынке Украины осталась стабильной. Нацбанк продолжает выступать главным продавцом валюты для покрытия разницы между спросом и предложением коммерческих банков. По состоянию на 1 сентября валютные резервы НБУ достигли 46 млрд долл., что позволяет поддерживать стабильность гривны до конца 2025 года и первой половины 2026 года.

Однако, по мнению Хмелевского, возможна умеренная девальвация гривны для стимулирования экспорта и увеличения доходов госбюджета. Дефицит внешней торговли и высокие темпы инфляции осенью также создают дополнительное давление на валютный курс.

"В октябре на межбанке курс гривны будет колебаться в пределах 41,2-42,2 грн за доллар и 48,2-50,2 грн за евро", - прогнозирует эксперт.

О персоне: Александр Хмелевский Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Цены на продукты в октябре - чего ждать

В Украине продолжается тенденция к подорожанию основных видов мяса. По данным Госстата, за год - август 2025 года по сравнению с августом 2024-го - средние потребительские цены на говядину, свинину, сало и мясо птицы выросли от 15,2 % до 37,5 %.

Меньше всего подорожало сало - на 15,2%, и в августе 2025 года оно стоило 185,03 грн/кг. Говядина подорожала на 22,9 % - до 332,53 грн/кг, свинина - на 36,8 % - до 248,93 грн/кг. Цена на тушку куриную выросла на 35,9 % - до 117,95 грн/кг, а филе куриное - на 37,5 % - до 223,89 грн/кг.

По словам ведущей научной сотрудницы отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Натальи Копытец, главными причинами подорожания является военно-экономическая ситуация в стране: "Среди основных факторов - военные действия и последствия полномасштабной агрессии РФ против Украины, включая потерю поголовья и производств из-за военных действий и оккупации значительной территории; рост стоимости кормов; повышение цен на энергоресурсы; дефицит рабочей силы из-за перемещения в более безопасные регионы, выезд за границу или мобилизацию".

Она добавляет, что на стоимость свинины дополнительно повлияла африканская чума свиней, которая сократила поголовье и предложение этого вида мяса. Для мяса птицы подорожание объясняется повышением себестоимости производства из-за роста цен на энергоресурсы, комбикорма и усложненную логистику при импорте племенных ресурсов.

"Сейчас идет процесс уборки кукурузы и масличных культур, которые являются важными составляющими кормовой базы. Полученные валовые сборы и цены на эти культуры могут влиять на ценовую ситуацию на рынке мяса в дальнейшем", - рассказала эксперт в комментарии Главреду. И добавила, что в октябре 2025 года потребительские цены на основные виды мяса останутся на текущем уровне.

Впрочем, по мнению ученых, в ближайшей перспективе будет сохраняться устойчивый тренд повышения цен на основные виды молочной продукции. По мнению ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ивана Свиноуса, основными факторами этого процесса являются сокращение предложения молока на внутреннем рынке, а также рост себестоимости его производства и дальнейшей переработки. В то же время импорт более дешевой молочной продукции не будет иметь существенного влияния на формирование внутренних цен.

"Во второй и третьей декаде октября возможно существенное повышение закупочных цен на молоко экстра и высшего сорта, что обусловлено сочетанием как внешних, так и внутренних факторов. Одним из ключевых драйверов может стать принятие Еврокомиссией нового торгового соглашения, которое откроет перспективы для возобновления экспорта украинской молочной продукции на европейские рынки. Это, в свою очередь, будет способствовать росту конкуренции за высококачественное молоко между перерабатывающими предприятиями внутри страны, ведь они будут стремиться обеспечить достаточные объемы сырья для выполнения потенциальных экспортных контрактов", - отмечает ученый.

Так, констатируют специалисты, в октябре 2025 года средняя цена молока жирностью 2,5 % ожидается на уровне 43,5 грн/кг (+1,2 грн по сравнению с сентябрем), сливочного масла жирностью 72,5 % - 365 грн/кг (+40 грн), а сметаны жирностью 20 % - 160 грн/кг (+15 грн).

Также в течение октября 2025 года ожидается подорожание плодовых на 5-7 % по сравнению с нынешними ценами. По мнению главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, на формирование цен на плодоовощные существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

"В течение октября 2025 года цены на салатные овощи, со снижением их сезонного предложения, постепенно будут расти и могут увеличиться по сравнению с нынешними до 15%. На формирование цен на плодовые существенно влияют объемы товарного предложения, которое существенно зависит от погодных условий... Впрочем, ситуация существенно зависит от объемов поставок и логистики. Отечественный рынок плодовых уже длительное время является преимущественно саморегулируемым, поскольку основная масса продукции - до 80 % - производится хозяйствами населения. Цены на импортируемые плоды остаются высокими. По состоянию на 23 сентября 2025 года против конца августа текущего года цены на бананы подорожали до 61,92 грн/кг (+1,2%), лимоны - до 105,90 грн/кг (+9,8%). В то же время апельсины подешевели до 100,80 грн/кг (-1,3%), мандарины - до 105,85 грн/кг (-15,7%), виноград - до 115,0 грн/кг (-17,5%)", - резюмирует ученая.

Что такое Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

