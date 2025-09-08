Укр
Порядок выплат семьям погибших военных обновлен: что изменится уже в сентябре

Мария Николишин
8 сентября 2025, 10:54
96
Размер единовременной денежной помощи останется без изменений.
Порядок выплат семьям погибших военных обновлен: что изменится уже в сентябре
Выплаты семьям погибших военных / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Порядок выплат семьям погибших военных изменен
  • Так, помощь в 3 млн. грн будет происходить немедленно
  • Соответствующие правила будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины

Министерство обороны обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих ВСУ в период действия военного положения. Об этом говорится на сайте Минобороны.

Отмечается, что целью изменений является обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников с учетом роста расходов на оборону, вызванных полномасштабной российской агрессией.

видео дня

"Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений", - говорится в сообщении.

Теперь порядок выплат будет таким:

  • общий размер единовременной денежной помощи составит 15 млн. грн, то есть останется без изменений;
  • выплата 1/5 части от общего размера помощи (3 млн. грн) будет происходить немедленно;
  • выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн. грн) будет происходить поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Родные погибших защитников будут получать ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно.
Порядок выплат семьям погибших военных обновлен: что изменится уже в сентябре
Выплаты семьям погибших военных / фото: mod.gov.ua

"Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов", - добавили в Минобороны.

Стоит заметить, что соответствующие правила выплат единовременной денежной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Выплаты военным

Нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко ранее говорил, что сейчас украинские военные получают в тылу около 20 тысяч гривен. В то же время защитники, которые выполняют задачи на передовой, получают зарплату в размере 100-200 тысяч гривен.

Он считает, что несправедливым является нынешний уровень оплаты труда тыловых военных, поэтому их минимальная зарплата может значительно возрасти.

Так, рядовой состав может получать не менее 50 тысяч гривен, сержантский состав минимум 70 тысяч гривен, а младшие офицеры - 75-80 тысяч гривен.

Выплаты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, Верховная Рада в первом чтении поддержала правительственный законопроект №13532, который предусматривает существенное увеличение размеров помощи при рождении ребенка и введение новых видов выплат.

Также известно, что Правительство приняло решение увеличить ежемесячные выплаты для украинцев, которые пострадали на производстве и нуждаются в уходе и медицинском обеспечении.

Читайте также:

Об источнике: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Минобороны Украины
