Цены растут, как на дрожжах: популярный овощ подорожал на 14% за неделю

Ограниченное предложение вызвало скачок цен на ключевой салатный продукт.

Цены на тепличные огурцы в Украине растут. Сейчас овощ продают в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По словам участников рынка, причин для роста цен несколько. Во-первых, предложение огурцов несколько сократилось из-за нестабильных поставок как из стационарных тепличных комбинатов, так и из пленочных теплиц. В то же время спрос на огурцы оставался высоким.

Огурцы сейчас продают по 35-55 грн/кг (примерно 0,85-1,33 $/кг). В среднем это на 14% дороже, чем неделей ранее.

Участники рынка объясняют подорожание ограниченным предложением тепличных огурцов на фоне высокого спроса. Выборки продукции в комбинатах значительно уменьшились после ухудшения погодных условий. Дополнительно цены поддерживает отсутствие конкуренции со стороны импортных огурцов.

По данным аналитиков, сейчас тепличные огурцы в Украине все еще предлагаются в среднем на 23% дешевле, чем в тот же период прошлого года. Вместе с тем операторы рынка предупреждают, что новое повышение цен на местные огурцы может вызвать резкий рост поставок импортной продукции.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил Главреду, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине достигает 400 миллионов долларов. По его словам, стране не хватает овощных хранилищ для длительного хранения.

"Поэтому во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - пояснил Марчук.

Напомним, в этом году украинские аграрии собрали рекордный урожай картофеля, однако ожидаемых прибылей он не принес. Цены на внутреннем рынке упали до минимальных за последние три года.

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль отметил, что в сентябре цены на овощи борщевого набора были достаточно низкими, однако такая ситуация на рынке продлится недолго.

Как сообщал Главред, в Украине цены на лук падают вторую неделю подряд из-за слабого спроса, хотя предложение растет. Фермеры продают овощ по 5-10 грн/кг, что на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

