Доллар и евро внезапно полетели вниз: новый курс валют на 6 октября

Ангелина Подвысоцкая
3 октября 2025, 16:46
НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 6 октября.
Курс валют на 6 октября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро, доллара и злотого на 6 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На понедельник, 6 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,22 грн/долл., что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно усилила свои позиции относительно американской валюты.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,38 грн/евро, что на 12 копеек меньше, чем 3 октября. Относительно евро гривна усилила свои позиции.

Курс злотого на 4 октября

3 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,39 грн/злот. Уже на 6 октября курс немного изменится - 11,36. Таким образом гривна незначительно усилила свои позиции, а злотый упал на 3 копейки.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

НБУ курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс НБУ курс злотого
Миллиардное оборонное соглашение Украины и США на грани срыва: названа причина

10:50

"Можем гарантировать": что будет с ценами на подсолнечное масло этой осенью

10:41

РФ наступает из Донбасса в сторону двух областей, захвачены три села - DeepState

