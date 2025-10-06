Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 7 октября.

Курс валют на 7 октября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и злотого, а курс доллара резко поднял на 7 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 7 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,34 грн/долл., что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,26 грн/евро, что на 12 копеек меньше, чем 6 октября. Относительно евро гривна усилила свои позиции.

Курс злотого на 7 октября

6 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,36 грн/злот. Уже на 7 октября курс немного изменится - 11,35. Таким образом гривна незначительно усилила свои позиции, а злотый упал на 1 копейку.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

