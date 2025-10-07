Укр
Читать на украинском
Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Ангелина Подвысоцкая
7 октября 2025, 19:57
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 8 октября.
Курс валют на 8 октября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и злотого, а курс доллара резко поднял на 8 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду, 8 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,31 грн/долл., что на 3 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно усилила свои позиции относительно американской валюты.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,17 грн/евро, что на 9 копеек меньше, чем 7 октября. Относительно евро гривна усилила свои позиции.

Курс злотого на 8 октября

7 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,36 грн/злот. Уже на 8 октября курс немного изменится - 11,32. Таким образом гривна незначительно усилила свои позиции, а злотый упал на 3 копейки.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

НБУ курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантовВидео

11:07

"Ждут, пока РФ устанет": экс-дипломат рассказал об иллюзиях Европы в отношении Путина

10:55

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

