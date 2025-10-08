Доллар внезапно начал расти: новый курс валют на 9 октября

НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 9 октября.

Курс доллара 9 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро, а курс доллара резко поднял на 9 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 9 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,40 грн/долл., что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Курс евро незначительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,13 грн/евро, что на 4 копейки меньше, чем 8 октября. Относительно евро гривна усилила свои позиции.

Курс злотого на 9 октября

8 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,32 грн/злот. Но 9 октября курс не изменился - 11,32. Таким образом гривна не изменила своей позиции.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

