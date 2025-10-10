Бешеный скачок доллара и падение евро: НБУ дал новый курс валют на 13 октября

НБУ опубликовал официальный курс валют на понеділок, 13 октября.

Курс валют на 13 жовтня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и злотого, а курс доллара резко поднял на 13 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На понедельник, 10 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,60 грн/долл., что на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс евро незначительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,10 грн/евро, что на 10 копейки меньше, чем 10 октября. Относительно евро гривна усилила свои позиции.

Курс злотого на 13 октября

10 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,33 грн/злот. Но 13 октября курс немного изменился - 11,29. Таким образом гривна усилила позиции на 4 копейки.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

