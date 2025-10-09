Укр
Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Руслана Заклинская
9 октября 2025, 16:30
Курсы доллара, евро и злотого продолжают демонстрировать незначительный, но стабильный рост
Курс валют на 10 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На пятницу, 10 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы иностранных валют. Американский доллар, евро и польский злотый продолжают демонстрировать незначительный, но стабильный рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 10 октября повысился до 41,51 грн, тогда как 9 октября он составляет 41,40 грн. Таким образом, американская валюта подорожала на 10 копеек.

Евро также демонстрирует незначительный рост. На пятницу, 10 октября, курс европейской валюты установили на уровне 48,21 грн, против 48,14 грн днем ранее.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к основным иностранным валютам несколько снизились. В частности, доллар США торговался на уровне 41,50/41,53 грн, а евро - 48,19/48,22 грн.

Курс польского злотого

Польский злотый остается относительно стабильным. На 10 октября его официальный курс НБУ зафиксировал на уровне 11,3303 грн, что лишь немного выше, чем предыдущий показатель 11,3245 грн. Изменение курса составляет менее одной копейки.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара - прогноз эксперта

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что в Украине доллар может постепенно укрепляться и вырасти до уровня 44 гривен за доллар. Сейчас, по его словам, Национальный банк Украины эффективно удерживает курс вблизи 41 грн/доллар, однако в случае ухудшения экономической ситуации или усиления рисков гривня может начать терять позиции.

"Насколько быстро и насколько сильно она ослабнет - будет зависеть от действий самого регулятора", - подчеркнул он.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, НБУ на 9 октября повысил официальный курс доллара до 41,40 грн/долл. (+9 коп.), что свидетельствует об ослаблении гривни относительно американской валюты. В то же время курс евро снизился до 48,13 грн/евро (-4 коп.).

Также доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины.

Как сообщал Главред, в период с 6 по 12 октября курс доллара в обменниках Украины будет колебаться в пределах 41-41,5 грн, прогнозирует директор департамента финансовых рынков Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, возможен незначительный рост как в покупке, так и в продаже.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

