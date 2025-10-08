Изменение тарифов на газ: украинцам рассказали, к чему готовиться

Правительство закладывает в бюджет-2026 значительное повышение тарифов на коммунальные услуги.

Украинцам рассказали о тарифах на газ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Зеленский анонсировал сохранение фиксированной цены на природный газ

По прогнозам, цены на газ вырастут на 15%, говорят эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сохранение фиксированной цены на природный газ для бытовых потребителей по результатам совещания с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

"Правительство выделило дополнительно 1,5 млрд грн именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать. Отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей", - сообщил глава государства.

Также президент сообщил, что принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергообеспечения.

Он также поручил подготовить и доложить о путях повышения зарплаты учителей, "чтобы уже принятые решения о повышении зарплаты заработали в следующем году".

"Важно, чтобы были и ощутимые результаты в поддержке внутренне перемещенных лиц. Ожидаю чиновников на доклад по этим двум вопросам в конце этой недели", - добавил Зеленский.

Изменение тарифов на газ: мнение эксперта

Правительство закладывает в бюджет-2026 значительное повышение тарифов на коммунальные услуги при одновременном сокращении субсидий для населения. По прогнозам, цены на газ вырастут на 15%, а на электроэнергию — на 20%, в то время как финансирование жилищно-коммунальных субсидий уменьшится на 7,2%.

Об этом пишет эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в материале для издания ZN.UA, анализируя проект государственного бюджета на следующий год.

По сравнению с 2025 годом расходы на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг уменьшатся на 7,2% — до 42 миллиардов гривен. В то же время тарифы существенно растут: "газ +15%, электричество +20%", — отмечает эксперт в публикации.

Такое сочетание создает сложную ситуацию для миллионов украинских семей, особенно с низкими доходами. Фактически людям придется платить больше за коммунальные услуги при меньшей государственной поддержке.

Тарифы на газ в Украине: главное

Как сообщалось, газоснабжающая компания Нафтогаз Украины, являющаяся частью группы Нафтогаз, в апреле заявляла, что продолжит поставлять газ для населения по неизменной цене - 7,96 грн за куб. м (с НДС). Такую цену предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов, и она будет актуальной до 30 апреля 2026 года.

Как пояснили в компании, решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время Нафтогаз призвал потребителей ответственно относиться к своевременным расчетам, что "помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру".

Рост тарифов на газ: что говорят в Раде

Повышение цен на газ — это неизбежная перспектива, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк.

Он отметил, что в будущем Украине всё равно придётся вернуться к вопросу корректировки тарифов на газ для населения.

Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.

Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.

Больше новостей:

О персоне: Сергей Нагорняк Сергей Нагорняк – предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас – народный депутат IХ созыва от фракции Слуга народа. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуга. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

