Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%

Руслана Заклинская
8 октября 2025, 20:14
1076
Аналитик УКАБ заявил, что из-за дефицита предложения на внутреннем рынке Украина вынуждена рекордно наращивать импорт мяса.
Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%
В Украине может подорожать свинина / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • С начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%
  • Свинина может снова подорожать из-за сокращения поголовья
  • Закупочные цены на живой вес свиней в сентябре составляли 98-100 грн/кг

В Украине может подорожать свинина из-за сокращения поголовья животных. С начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%. Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

По словам эксперта, в годовом измерении цены выросли на 60%. Такая динамика объясняется уменьшением поголовья свиней зимой до 4,5 миллиона голов, преимущественно в домохозяйствах населения. Это создало дефицит предложения на внутреннем рынке и, соответственно, подтолкнуло цены вверх.

видео дня

По данным УКАБ, в сентябре закупочные цены на живой вес свиней беконных пород составляли 98-100 грн/кг, в зависимости от региона. Такой уровень стимулировал рост импорта.

"Только в августе 2025 года было ввезено 4,6 тыс. тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. Всего за восемь месяцев этого года импорт составил 14,9 тыс. тонн - в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Это самый высокий показатель с 2022 года", - рассказал Гопка.

До конца года, по прогнозу УКАБ, закупки могут достичь не менее 25 тысяч тонн, причем большинство поставок ожидается во второй половине года. На фоне снижения цен на живца в странах Евросоюза украинские компании все активнее закупают свинину за рубежом, что делает импорт важным источником сырья для внутреннего рынка.

"Вероятно, сокращение импорта станет возможным только за счет постепенного наращивания поголовья свиней, что в перспективе скажется и на внутренних закупочных ценах", - предположил Гопка.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине содержалось 4,8 млн свиней - это на 5% меньше, чем в прошлом году, но на 7% больше, чем в январе. Несмотря на прирост примерно на 330 тысяч голов, рыночное предложение остается ограниченным. Восстановление, по словам эксперта УКАБ, происходит преимущественно в промышленном секторе, на который сейчас приходится 65% общего поголовья.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие цены на мясо в мире

Как ранее писал Главред, в сентябре мировые цены на мясо достигли исторического максимума, тогда как стоимость сахара упала до минимума за почти пять лет, сообщает Reuters со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

По данным ФАО, индекс цен на мясо вырос на 0,7% по сравнению с августом, установив новый рекорд. Больше всего подорожали говядина и баранина, что эксперты связывают с ростом спроса в США и ограниченным внутренним предложением.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ближайшее время в Украине ожидается новая волна подорожания овощей из традиционного борщевого набора - моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока. По прогнозам экспертов, цены вырастут в среднем на 5-6 гривен за килограмм.

Также на Львовщине сезон голубики в этом году оказался сложным. Рынок заполонила некачественная ягода, из-за чего упали цены.

Кроме того, в начале недели в стране уже зафиксировано очередное повышение цен на овощи, тогда как стоимость фруктов и картофеля пока остается стабильной.

Читайте также:

О персоне: Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мясо продукты питания цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

20:37Война
Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

19:39Синоптик
"Москва гуляет, но все изменится": в ОП сказали, куда будут бить "Томагавками"

"Москва гуляет, но все изменится": в ОП сказали, куда будут бить "Томагавками"

19:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

Последние новости

20:37

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

20:34

Трамп держит козырь в рукаве: как ракеты Tomahawk могут принести выгоду США

20:14

Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%

19:48

Догадываются единицы: что на самом деле скрывает "пловник" на крыше авто

19:43

О чем думают коты, когда человек мяукает - как они понимают слово "мяу"Видео

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
19:39

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

19:10

Результаты наступления армии Путина за первую неделю октябрямнение

19:04

"Москва гуляет, но все изменится": в ОП сказали, куда будут бить "Томагавками"

18:59

Есть нюанс: раскрыто, как передача Украине ракет Tomahawk повлияет на ход войны

Реклама
18:55

Изменение тарифов на газ: украинцам рассказали, к чему готовиться

18:53

Что делать, если на похоронах за шиворот бросили горсть земли - объяснение священникаВидео

18:42

Хорошие осушители: неожиданные соседи, помогающие картофелю не сгнитьВидео

18:21

"Нам разнесут всю железную дорогу": названа причина серьезной угрозы остановки поездов

18:21

Может ли соседская собака забегать на чужой участок - закон поставил точку в вопросеВидео

17:53

"Ничего неприкосновенного": прогноз полковника ВСУ об ударах Tomahawk по Кремлю

17:13

Идеальные "домоседы": названы 10 пород собак, которых нужно меньше всего выгуливать

16:54

В ближайшее время будет обстрел: РФ стягивает самолеты к границе с Украиной

16:50

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, списокВидео

16:43

5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знакиВидео

16:32

Отдают за копейки: в Украине рухнула стоимость популярного овоща

Реклама
16:27

"Нельзя сказать словами": дочь Нины Матвиенко почтила память о певице

16:22

Сушка одежды даже без отопления: гениальный трюк удивит своей простотойВидео

16:17

Фразу "не за что" лучше забыть: как правильно ответить на "спасибо"Видео

15:54

Зеленский назвал цель Украины в войне и раскрыл новый приказ оккупантам

15:42

Одна привычка опустошит кошелек: что не стоит делать водителям в пробкеВидео

15:24

В РФ истерят из-за передачи Украине Tomahawk и грозят США "последствиями"

15:15

Продолжается с прошлого века: самая длинная игра попала в Книгу рекордов ГиннесаВидео

14:38

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

14:23

Шикарный яблочный пирог - нереально простой рецептВидео

14:22

Местные выборы в Украине во время войны: Рада приняла окончательное решение

14:01

"Я была в браке 20 лет": объявили еще одну участницу шоу "Холостяк"

13:59

Недвижимость во Франции и налоговые злоупотребления: журналист опубликовал расследование о махинациях Гетманцева

13:57

Библейское растение в Украине: где садоводы выращивают уникальный цветокВидео

13:45

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

13:35

Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

13:29

"Напряженность будет расти": раскрыты планы Путина на ближайшие полгодаВидео

12:54

После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

12:52

"Можно забыть о семье и наследстве": путинист Петросян рассорился с женой

12:49

В РФ поставили крест на итогах саммита на Аляске и отказались завершать войну

12:30

Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

Реклама
12:11

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

11:54

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

11:45

Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"Видео

11:36

"Просто болтология": Жданов сказал, когда Украина реально может получить Tomahawk

11:25

Налоговые потери и риски для бизнеса: что предусматривает новый табачный закон

11:10

Tomahawk против Кремля: раскрыта стратегия давления Трампа на Путина

11:05

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

11:04

Китайский гороскоп на завтра 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

10:53

РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

10:02

"Погасить Москву": эксперт сказал, каким должен быть следующей этап войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять