Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%

Аналитик УКАБ заявил, что из-за дефицита предложения на внутреннем рынке Украина вынуждена рекордно наращивать импорт мяса.

С начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%

Свинина может снова подорожать из-за сокращения поголовья

Закупочные цены на живой вес свиней в сентябре составляли 98-100 грн/кг

В Украине может подорожать свинина из-за сокращения поголовья животных. С начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%. Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

По словам эксперта, в годовом измерении цены выросли на 60%. Такая динамика объясняется уменьшением поголовья свиней зимой до 4,5 миллиона голов, преимущественно в домохозяйствах населения. Это создало дефицит предложения на внутреннем рынке и, соответственно, подтолкнуло цены вверх.

По данным УКАБ, в сентябре закупочные цены на живой вес свиней беконных пород составляли 98-100 грн/кг, в зависимости от региона. Такой уровень стимулировал рост импорта.

"Только в августе 2025 года было ввезено 4,6 тыс. тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. Всего за восемь месяцев этого года импорт составил 14,9 тыс. тонн - в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Это самый высокий показатель с 2022 года", - рассказал Гопка.

До конца года, по прогнозу УКАБ, закупки могут достичь не менее 25 тысяч тонн, причем большинство поставок ожидается во второй половине года. На фоне снижения цен на живца в странах Евросоюза украинские компании все активнее закупают свинину за рубежом, что делает импорт важным источником сырья для внутреннего рынка.

"Вероятно, сокращение импорта станет возможным только за счет постепенного наращивания поголовья свиней, что в перспективе скажется и на внутренних закупочных ценах", - предположил Гопка.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине содержалось 4,8 млн свиней - это на 5% меньше, чем в прошлом году, но на 7% больше, чем в январе. Несмотря на прирост примерно на 330 тысяч голов, рыночное предложение остается ограниченным. Восстановление, по словам эксперта УКАБ, происходит преимущественно в промышленном секторе, на который сейчас приходится 65% общего поголовья.

Какие цены на мясо в мире

Как ранее писал Главред, в сентябре мировые цены на мясо достигли исторического максимума, тогда как стоимость сахара упала до минимума за почти пять лет, сообщает Reuters со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

По данным ФАО, индекс цен на мясо вырос на 0,7% по сравнению с августом, установив новый рекорд. Больше всего подорожали говядина и баранина, что эксперты связывают с ростом спроса в США и ограниченным внутренним предложением.

Как ранее сообщал Главред, в ближайшее время в Украине ожидается новая волна подорожания овощей из традиционного борщевого набора - моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока. По прогнозам экспертов, цены вырастут в среднем на 5-6 гривен за килограмм.

Также на Львовщине сезон голубики в этом году оказался сложным. Рынок заполонила некачественная ягода, из-за чего упали цены.

Кроме того, в начале недели в стране уже зафиксировано очередное повышение цен на овощи, тогда как стоимость фруктов и картофеля пока остается стабильной.

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

