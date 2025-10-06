Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора

Фермеры и торговцы регулируют цены на овощи в соответствии с наличием продукции и спроса на рынке.

Потребители сталкиваются с изменениями цен на овощи и зелень на рынке/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Цены на овощи и зелень в Украине повысились

На рынке подорожали огурцы, помидоры, укроп и руккола

Картофель остался стабильным, малина немного дешевеет

В начале недели в Украине зафиксировали повышение цен на ряд овощей. Так, на "Столичном рынке" ровенские огурцы за выходные прибавили 20 гривен и сегодня продаются по 65 грн/кг, свидетельствуют данные сайта рынка.

Одесские огурцы подорожали на 15 гривен - их стоимость сейчас составляет 55 грн/кг. Выросли цены и на зелень: килограмм зеленого лука добавил 20 гривен и стоит 200 грн.

Подорожание помидоров и других овощей

Помидоры также стали дороже. Розовые томаты подорожали на 7 грн - до 55 грн/кг, красные и желтые - на 5 грн, соответственно 30 грн/кг и 60 грн/кг. Баклажаны подорожали на 2 грн - до 42 грн/кг, а цветная капуста добавила 7 грн и продается по 50 грн/кг.

В сегменте зелени больше всего растут цены на укроп: в среду он стоил 100 грн, в пятницу - 110 грн, а в понедельник - уже 130 грн/кг. Килограмм рукколы прибавил 50 грн против конца прошлой недели и теперь стоит 300 грн.

Стабильность цен на фрукты и картофель

Относительно ягод и фруктов, цены остались преимущественно стабильными. Исключение - малина, которая со среды дешевеет и стоит 250 грн/кг. Для сравнения, две недели назад ее цена составляла 180 грн, после чего ягода резко подорожала.

Картофель с начала недели остается стабильным - килограмм можно приобрести за 12 грн, как и в пятницу и среду.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Экспертная оценка причин роста цен

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии для Главреда отметил, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине составляет около 400 миллионов долларов. По его словам, основной причиной нестабильных цен является нехватка современных овощных хранилищ, которые позволяли бы хранить урожай длительное время.

"Поэтому во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - пояснил Марчук, подчеркнув важность инвестиций в хранение урожая для стабилизации рынка.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

