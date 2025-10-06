Укр
В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

Алексей Тесля
6 октября 2025, 18:21обновлено 6 октября, 19:25
89
С 2026 года доходы украинцев от онлайн-продаж и предоставления услуг могут облагаться налогом.
Кредит, налоги
Украинцам рассказали о новых налогах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Доходы украинцев от онлайн-продаж и предоставления услуг будут олагаться налогом
  • Для онлайн-торговли граждане должны будут открыть отдельный банковский счёт
  • Платформы станут налоговыми агентами, как это сейчас делают банки

В Верховной Раде ожидает рассмотрения законопроект №14025, который предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и закон "О банках и банковской деятельности".

Если документ будет принят, с 2026 года доходы украинцев от онлайн-продаж и предоставления услуг будут облагаться налогом в 10%, пишет РБК-Украина.

видео дня

Цель закона

По словам заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, главная задача законопроекта — обелить онлайн-бизнес, который долгое время оставался в "серой зоне" и использовался для минимизации налогов.

"Закон особенно затронет предпринимателей, которые систематически используют онлайн-платформы, чтобы избежать налоговой нагрузки", — отметил Жалило.

Кого коснётся

Новый налог будет распространяться на всех граждан от 18 лет, которые:

  • Продают товары через интернет
  • Сдают в аренду недвижимость или транспорт
  • Предоставляют услуги через цифровые платформы

Примеры платформ:

  • OLX, Rozetka, Amazon
  • Airbnb, Booking
  • Uklon, Bolt, BlaBlaCar
  • Kabanchik, Upwork и др.

Специальный счёт — обязательное условие

Для онлайн-торговли граждане должны будут открыть отдельный банковский счёт, куда будут поступать доходы только от цифровых платформ.Банк при этом обязан передавать налоговой информацию по операциям на этом счёте.

Исключение — не более 3 продаж в год

Если физическое лицо продаёт не более 3 раз в год на сумму до 2 000 евро (около 97 000 грн),можно будет обойтись без спецсчета, но налог всё равно составит 10%.

Как будет происходить уплата налогов

Платформы станут налоговыми агентами, как это сейчас делают банки при работе с депозитами.

Налог будет удерживаться автоматически при каждой выплате пользователю и перечисляться в бюджет.

Расходы не будут вычитаться — налог начисляется с полной суммы дохода.

Дополнительная нагрузка на платформы

По словам юриста Андрея Шабельникова, цифровые платформы будут обязаны:

  • Выявлять активных продавцов
  • Вести учёт и передавать отчётность в налоговую
  • Увеличить комиссии для покрытия новых расходов

Для арендодателей

В случае аренды недвижимости в отчёт необходимо будет указать:

  • Адрес объекта
  • Общую сумму дохода за квартал
  • Количество операций аренды
  • Все удержанные комиссии, налоги и сборы

Новые налоги: что говорят в Раде

Кабмин инициировал законопроект, регулирующий налогообложение цифровых платформ. По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможни Даниила Гетманцева, речь не идёт о введении налогов для обычных граждан, не ведущих предпринимательскую деятельность. Государство, по его словам, не будет обременять налогами тех, кто продаёт что-то эпизодически или для личных нужд.

Повышение налогов в Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как хотят облагать налогами виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

налоги
Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:31Синоптик
Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:29Война
Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:43Экономика
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

19:31

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:29

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:10

Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путинмнение

18:53

ВСУ усиливают безопасность учебных центров - Сырский анонсировал важные изменения

18:45

Блогеры заметили скрытую съемку в номере отеля: как стороны отреагировали на ситуацию

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
18:43

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:40

Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюансВидео

18:21

В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

17:57

Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны

17:46

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медведя с медом за 33 секунды

17:28

Война может завершиться дипломатически через два месяца - глава Николаевской ОВА

17:02

"Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП

16:56

Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

16:39

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

16:25

Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредитьВидео

15:56

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают невероятной аурой

15:31

Почему на логотипе Subaru изображены шесть звезд: найден скрытый символ

15:29

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

15:02

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

14:59

Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отоплениеВидео

14:53

Гороскоп на завтра 7 октября: Близнецам - неожиданные новости, Девам - поездка

14:50

Почему 7 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

14:29

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротари

14:27

Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих порВидео

14:11

Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцыВидео

14:02

ГПСУ ответила на упреки Касьянова в роспуске роты ударных БпЛА: детали скандала

13:50

В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

13:39

Цифровизация боевого опыта: как создать базу лидерства в ВСУмнение

13:39

Максим Галкин принял важнейшее решение - детали

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорыв или тот же 16-й в новом корпусе? новости компании

13:09

Меркель оскандалилась обвинением Польши и стран Балтии в войне РФ с УкраинойВидео

13:05

"Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани

12:57

"Мое первое предложение": известная украинская актриса второй раз выходит замуж

12:52

Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

12:38

"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"Видео

12:37

Финальный кадр снят: завершились съемки приключенческого сериала 2+2 "Выговский"

12:32

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробностиФотоВидео

11:55

Украина не получит Tomahawk от США: дипломат назвал главную причинуВидео

11:51

Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

11:36

"Губа не дура": дочь путиниста Киркорова напугала отца внезапным требованием

11:04

Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсиюВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

10:56

В Запорожье прогремели взрывы, над городом - дым: РФ атаковала предприятие

10:46

Цены на яйца подскочили: украинцы узнали новую стоимость в супермаркетах

10:44

Настоящие перфекционисты: 4 знака зодиака, у которых должно быть все идеально

10:28

Над Украиной взойдёт "Урожайная суперлуна": когда любоваться потрясающим явлением

10:23

Украинцев будут штрафовать за летнюю резину: когда "переобуваться"

10:19

"Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции

10:09

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

09:56

РФ атакует Украину ударными дронами с новой стратегией: в Le Monde узнали детали

