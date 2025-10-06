В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

Главное:
- Доходы украинцев от онлайн-продаж и предоставления услуг будут олагаться налогом
- Для онлайн-торговли граждане должны будут открыть отдельный банковский счёт
- Платформы станут налоговыми агентами, как это сейчас делают банки
В Верховной Раде ожидает рассмотрения законопроект №14025, который предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и закон "О банках и банковской деятельности".
Если документ будет принят, с 2026 года доходы украинцев от онлайн-продаж и предоставления услуг будут облагаться налогом в 10%, пишет РБК-Украина.
Цель закона
По словам заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, главная задача законопроекта — обелить онлайн-бизнес, который долгое время оставался в "серой зоне" и использовался для минимизации налогов.
"Закон особенно затронет предпринимателей, которые систематически используют онлайн-платформы, чтобы избежать налоговой нагрузки", — отметил Жалило.
Кого коснётся
Новый налог будет распространяться на всех граждан от 18 лет, которые:
- Продают товары через интернет
- Сдают в аренду недвижимость или транспорт
- Предоставляют услуги через цифровые платформы
Примеры платформ:
- OLX, Rozetka, Amazon
- Airbnb, Booking
- Uklon, Bolt, BlaBlaCar
- Kabanchik, Upwork и др.
Специальный счёт — обязательное условие
Для онлайн-торговли граждане должны будут открыть отдельный банковский счёт, куда будут поступать доходы только от цифровых платформ.Банк при этом обязан передавать налоговой информацию по операциям на этом счёте.
Исключение — не более 3 продаж в год
Если физическое лицо продаёт не более 3 раз в год на сумму до 2 000 евро (около 97 000 грн),можно будет обойтись без спецсчета, но налог всё равно составит 10%.
Как будет происходить уплата налогов
Платформы станут налоговыми агентами, как это сейчас делают банки при работе с депозитами.
Налог будет удерживаться автоматически при каждой выплате пользователю и перечисляться в бюджет.
Расходы не будут вычитаться — налог начисляется с полной суммы дохода.
Дополнительная нагрузка на платформы
По словам юриста Андрея Шабельникова, цифровые платформы будут обязаны:
- Выявлять активных продавцов
- Вести учёт и передавать отчётность в налоговую
- Увеличить комиссии для покрытия новых расходов
Для арендодателей
В случае аренды недвижимости в отчёт необходимо будет указать:
- Адрес объекта
- Общую сумму дохода за квартал
- Количество операций аренды
- Все удержанные комиссии, налоги и сборы
Новые налоги: что говорят в Раде
Кабмин инициировал законопроект, регулирующий налогообложение цифровых платформ. По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможни Даниила Гетманцева, речь не идёт о введении налогов для обычных граждан, не ведущих предпринимательскую деятельность. Государство, по его словам, не будет обременять налогами тех, кто продаёт что-то эпизодически или для личных нужд.
Повышение налогов в Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.
Напомним, ранее сообщалось о том, как хотят облагать налогами виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.
Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы.
Читайте также:
- Кому придется платить больше: как в Украине повысили налоги
- В Украине рекордно вырастут налоги: в правительстве сделали громкое заявление и назвали сроки
- Минфин вновь повысит налоги для ФЛП: когда это произойдет
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред