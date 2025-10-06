В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

С 2026 года доходы украинцев от онлайн-продаж и предоставления услуг могут облагаться налогом.

Главное:

Доходы украинцев от онлайн-продаж и предоставления услуг будут олагаться налогом

Для онлайн-торговли граждане должны будут открыть отдельный банковский счёт

Платформы станут налоговыми агентами, как это сейчас делают банки

В Верховной Раде ожидает рассмотрения законопроект №14025, который предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и закон "О банках и банковской деятельности".

Если документ будет принят, с 2026 года доходы украинцев от онлайн-продаж и предоставления услуг будут облагаться налогом в 10%, пишет РБК-Украина.

Цель закона

По словам заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, главная задача законопроекта — обелить онлайн-бизнес, который долгое время оставался в "серой зоне" и использовался для минимизации налогов.

"Закон особенно затронет предпринимателей, которые систематически используют онлайн-платформы, чтобы избежать налоговой нагрузки", — отметил Жалило.

Кого коснётся

Новый налог будет распространяться на всех граждан от 18 лет, которые:

Продают товары через интернет

Сдают в аренду недвижимость или транспорт

Предоставляют услуги через цифровые платформы

Примеры платформ:

OLX, Rozetka, Amazon

Airbnb, Booking

Uklon, Bolt, BlaBlaCar

Kabanchik, Upwork и др.

Специальный счёт — обязательное условие

Для онлайн-торговли граждане должны будут открыть отдельный банковский счёт, куда будут поступать доходы только от цифровых платформ.Банк при этом обязан передавать налоговой информацию по операциям на этом счёте.

Исключение — не более 3 продаж в год

Если физическое лицо продаёт не более 3 раз в год на сумму до 2 000 евро (около 97 000 грн),можно будет обойтись без спецсчета, но налог всё равно составит 10%.

Как будет происходить уплата налогов

Платформы станут налоговыми агентами, как это сейчас делают банки при работе с депозитами.

Налог будет удерживаться автоматически при каждой выплате пользователю и перечисляться в бюджет.

Расходы не будут вычитаться — налог начисляется с полной суммы дохода.

Дополнительная нагрузка на платформы

По словам юриста Андрея Шабельникова, цифровые платформы будут обязаны:

Выявлять активных продавцов

Вести учёт и передавать отчётность в налоговую

Увеличить комиссии для покрытия новых расходов

Для арендодателей

В случае аренды недвижимости в отчёт необходимо будет указать:

Адрес объекта

Общую сумму дохода за квартал

Количество операций аренды

Все удержанные комиссии, налоги и сборы

Новые налоги: что говорят в Раде

Кабмин инициировал законопроект, регулирующий налогообложение цифровых платформ. По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможни Даниила Гетманцева, речь не идёт о введении налогов для обычных граждан, не ведущих предпринимательскую деятельность. Государство, по его словам, не будет обременять налогами тех, кто продаёт что-то эпизодически или для личных нужд.

