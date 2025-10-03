"Можем гарантировать": что будет с ценами на подсолнечное масло этой осенью

Что сказал Коваль:
- В Украине задерживается сбор урожая подсолнечника
- Несмотря на задержку в Украине произведут больше масла, чем надо
- В ближайшее время рост цен на масло не прогнозируется
Из-за неблагоприятных погодных условий многие эксперты опасались, что цены на подсолнечное масло в Украине могут повыситься. Об этом Новости.LIVE рассказал директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.
Он разъяснил, стоит ли переживать украинцам о резком повышении стоимости популярного продукта этой осенью.
Почему в Украине возникли проблемы с урожаем подсолнечника
Коваль рассказал, что по состоянию на конец сентября подсолнечник в Украине собирали с задержкой в 10-20 дней. На это повлияла, в частности, холодная весна, из-за которой посевная кампания задержалась.
"Точно можем гарантировать одно: масла, несмотря на снижение урожаев, снова в 9, 10, 11 раз будет произведено больше, чем нужно для внутреннего рынка", - подчеркнул он.
Поэтому, по прогнозам агрария, предпосылок для роста цен на масло пока нет.
Может ли в Украине возникнуть дефицит масла - мнение аналитика
Главред писал, что аналитик УКАБ Максим Гопка спрогнозировал отсутствие дефицита масла. Объемы производства уменьшатся, однако этого будет недостаточно, чтобы возникла нехватка товара. В то же время потребители, по его мнению, таки почувствуют повышение стоимости.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Ранее аграрии предупреждали, что уже в конце октября в Украине повысятся на 5-6 гривен цены на морковь, свеклу, лук, капусту и чеснок. Подорожает и картофель.
Накануне стало известно, что закончился весенне-летний период, когда яйца самые дешевые и начинается осенне-зимний, когда производители увеличивают цены. Поэтому цены на яйца в Украине будут расти и дальше, однако это подорожание будет постепенным, без резких скачков.
Напомним, Главред писал, что закупочная стоимость картофеля с конца сентября колеблется в пределах 6,5-6,7 грн за килограмм. Это значительно ниже, чем в соседней Молдове, где трейдеры сейчас готовы платить 9,5-11,5 грн/кг. Еще в прошлом году картофель стоил минимум на 50% дороже.
О персоне: Павел Коваль
Павел Коваль - генеральный директор Украинской аграрной конфедерации, кандидат экономических наук, член Agricultural Economics Society, заместитель директора Института экономики и менеджмента АПК КНЭУ, автор более 40 научных публикаций по аграрным проблемам.
