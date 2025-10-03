"Можем гарантировать": что будет с ценами на подсолнечное масло этой осенью

С началом нового сезона ситуация на рынке претерпела изменения.

https://glavred.info/ukraine/mozhem-garantirovat-chto-budet-s-cenami-na-podsolnechnoe-maslo-etoy-osenyu-10703480.html Ссылка скопирована

Изменится ли стоимость масла до конца осени / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Коваль:

В Украине задерживается сбор урожая подсолнечника

Несмотря на задержку в Украине произведут больше масла, чем надо

В ближайшее время рост цен на масло не прогнозируется

Из-за неблагоприятных погодных условий многие эксперты опасались, что цены на подсолнечное масло в Украине могут повыситься. Об этом Новости.LIVE рассказал директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Он разъяснил, стоит ли переживать украинцам о резком повышении стоимости популярного продукта этой осенью.

видео дня

Почему в Украине возникли проблемы с урожаем подсолнечника

Коваль рассказал, что по состоянию на конец сентября подсолнечник в Украине собирали с задержкой в 10-20 дней. На это повлияла, в частности, холодная весна, из-за которой посевная кампания задержалась.

"Точно можем гарантировать одно: масла, несмотря на снижение урожаев, снова в 9, 10, 11 раз будет произведено больше, чем нужно для внутреннего рынка", - подчеркнул он.

Поэтому, по прогнозам агрария, предпосылок для роста цен на масло пока нет.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Может ли в Украине возникнуть дефицит масла - мнение аналитика

Главред писал, что аналитик УКАБ Максим Гопка спрогнозировал отсутствие дефицита масла. Объемы производства уменьшатся, однако этого будет недостаточно, чтобы возникла нехватка товара. В то же время потребители, по его мнению, таки почувствуют повышение стоимости.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее аграрии предупреждали, что уже в конце октября в Украине повысятся на 5-6 гривен цены на морковь, свеклу, лук, капусту и чеснок. Подорожает и картофель.

Накануне стало известно, что закончился весенне-летний период, когда яйца самые дешевые и начинается осенне-зимний, когда производители увеличивают цены. Поэтому цены на яйца в Украине будут расти и дальше, однако это подорожание будет постепенным, без резких скачков.

Напомним, Главред писал, что закупочная стоимость картофеля с конца сентября колеблется в пределах 6,5-6,7 грн за килограмм. Это значительно ниже, чем в соседней Молдове, где трейдеры сейчас готовы платить 9,5-11,5 грн/кг. Еще в прошлом году картофель стоил минимум на 50% дороже.

Больше новостей:

О персоне: Павел Коваль Павел Коваль - генеральный директор Украинской аграрной конфедерации, кандидат экономических наук, член Agricultural Economics Society, заместитель директора Института экономики и менеджмента АПК КНЭУ, автор более 40 научных публикаций по аграрным проблемам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред