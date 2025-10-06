Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

Известно, что фруктово-ягодный сегмент отметился резким ростом цен.

Как изменились цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине переписали цены на продукты

Стоимость некоторых овощей и фруктов выросла

За последнюю неделю в Украине ощутимо изменились цены на продукты. В частности, подорожали некоторые фрукты и овощи. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Так, известно, что продолжают расти цены на огурцы. Сейчас их уже продают по 35-50 грн/кг.

Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались кабачки и баклажаны. Стоимость на эти овощи установилась на уровне 18-45 грн/кг и 38-45 грн/кг соответственно.

Что интересно, в сегменте зелени подорожал зеленый лук. Его стоимость теперь колеблется от 70 до 200 гривен за килограмм.

Какие фрукты подорожали в Украине

Аналитики добавили, что фруктово-ягодный сегмент отметился резким ростом цен на малину и голубику. Теперь их продают по 220-420 грн/кг и 180-420 грн/кг.

Подорожал и нектарин, который теперь можно купить по 60-110 грн/кг. Кроме того, цены на дыню также начали расти и составляют 20-40 гривен за килограмм.

Какие продукты могут подорожать осенью

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что до ноября цены на молочные продукты могут вырасти в пределах 7-8%.

Он отметил, что многое будет зависеть от наших экспортных потенциалов на европейский рынок.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, из-за неблагоприятных погодных условий многие эксперты опасаются, что цены на подсолнечное масло в Украине могут повыситься.

Президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко сказал, что в Украине в ближайшие месяцы цены на хлеб могут немного повыситься, однако значительного подорожания ожидать не стоит.

В то же время, цены на лук в Украине продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. Этому способствует заметное ослабление спроса, хотя предложение на рынке продолжает увеличиваться.

