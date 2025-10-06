Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

Коротко:
- В Украине переписали цены на продукты
- Стоимость некоторых овощей и фруктов выросла
За последнюю неделю в Украине ощутимо изменились цены на продукты. В частности, подорожали некоторые фрукты и овощи. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Так, известно, что продолжают расти цены на огурцы. Сейчас их уже продают по 35-50 грн/кг.
Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались кабачки и баклажаны. Стоимость на эти овощи установилась на уровне 18-45 грн/кг и 38-45 грн/кг соответственно.
Что интересно, в сегменте зелени подорожал зеленый лук. Его стоимость теперь колеблется от 70 до 200 гривен за килограмм.
Какие фрукты подорожали в Украине
Аналитики добавили, что фруктово-ягодный сегмент отметился резким ростом цен на малину и голубику. Теперь их продают по 220-420 грн/кг и 180-420 грн/кг.
Подорожал и нектарин, который теперь можно купить по 60-110 грн/кг. Кроме того, цены на дыню также начали расти и составляют 20-40 гривен за килограмм.
Какие продукты могут подорожать осенью
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что до ноября цены на молочные продукты могут вырасти в пределах 7-8%.
Он отметил, что многое будет зависеть от наших экспортных потенциалов на европейский рынок.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, из-за неблагоприятных погодных условий многие эксперты опасаются, что цены на подсолнечное масло в Украине могут повыситься.
Президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко сказал, что в Украине в ближайшие месяцы цены на хлеб могут немного повыситься, однако значительного подорожания ожидать не стоит.
В то же время, цены на лук в Украине продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. Этому способствует заметное ослабление спроса, хотя предложение на рынке продолжает увеличиваться.
Читайте также:
- "Такое делается без предупреждения": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам
- Зарплата учителей может вырасти на 50%: нардеп сказал, когда ждать повышений
- Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред