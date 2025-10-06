Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

Мария Николишин
6 октября 2025, 10:09
451
Известно, что фруктово-ягодный сегмент отметился резким ростом цен.
Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов
Как изменились цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Украине переписали цены на продукты
  • Стоимость некоторых овощей и фруктов выросла

За последнюю неделю в Украине ощутимо изменились цены на продукты. В частности, подорожали некоторые фрукты и овощи. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Так, известно, что продолжают расти цены на огурцы. Сейчас их уже продают по 35-50 грн/кг.

видео дня

Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались кабачки и баклажаны. Стоимость на эти овощи установилась на уровне 18-45 грн/кг и 38-45 грн/кг соответственно.

Что интересно, в сегменте зелени подорожал зеленый лук. Его стоимость теперь колеблется от 70 до 200 гривен за килограмм.

Какие фрукты подорожали в Украине

Аналитики добавили, что фруктово-ягодный сегмент отметился резким ростом цен на малину и голубику. Теперь их продают по 220-420 грн/кг и 180-420 грн/кг.

Подорожал и нектарин, который теперь можно купить по 60-110 грн/кг. Кроме того, цены на дыню также начали расти и составляют 20-40 гривен за килограмм.

Какие продукты могут подорожать осенью

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что до ноября цены на молочные продукты могут вырасти в пределах 7-8%.

Он отметил, что многое будет зависеть от наших экспортных потенциалов на европейский рынок.

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, из-за неблагоприятных погодных условий многие эксперты опасаются, что цены на подсолнечное масло в Украине могут повыситься.

Президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко сказал, что в Украине в ближайшие месяцы цены на хлеб могут немного повыситься, однако значительного подорожания ожидать не стоит.

В то же время, цены на лук в Украине продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. Этому способствует заметное ослабление спроса, хотя предложение на рынке продолжает увеличиваться.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фрукты цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

09:23Украина
РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшие

РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшие

09:16Война
Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

Последние новости

10:46

Цены на яйца подскочили: украинцы узнали новую стоимость в супермаркетах

10:44

Настоящие перфекционисты: 4 знака зодиака, у которых должно быть все идеально

10:28

Над Украиной взойдёт "Урожайная суперлуна": когда любоваться потрясающим явлением

10:23

Украинцев будут штрафовать за летнюю резину: когда "переобуваться"

10:19

"Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
10:09

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

09:56

РФ атакует Украину ударными дронами с новой стратегией: в Le Monde узнали детали

09:49

Вот она связь с Ани Лорак: Мурат Налчаджиоглу в ярости от происходящего

09:23

РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

Реклама
09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 октября (обновляется)

09:16

РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшиеФото

08:41

Полнолуние в октябре 2025 принесет 3 знакам зодиака большой куш: кто счастливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:23

Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в ДзержинскеВидео

07:56

Неуязвимы для РЭБ: Краматорск был впервые атакован FPV-дроном на оптоволокнеФото

06:55

В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская частьВидео

06:22

РПЦ устала от себя самой - просит звать полным именеммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик строит песочные замки, за 31 с

05:00

Все в огне, везде руины: страшные кадры с первыми минутами после удара по Львовщине

Реклама
04:03

"Часть стратегии": политолог объяснил появление дронов РФ над Европой, чего ждатьВидео

03:30

Космический прорыв: миссия на Луну раскроет невероятную загадку цивилизации

02:37

Не упустите свой шанс: названы самые удачные дни октября для каждого знака зодиака

02:09

Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

01:30

Роман Сасанчин хочет забрать к себе дочь после развода - как отреагировала экс-жена

01:06

"Почему ты не идешь играть": Караваев жестко "наехал" на фаната после неудачного матчаВидео

00:25

"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

00:19

Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

05 октября, воскресенье
23:47

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

23:16

Это не просто "ковер": какую ловушку скрывает опавшие листья для водителей

23:06

Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетикеВидео

22:22

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

22:06

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

21:57

Зимний сон без вредителей: эффективные методы обработки сада после опадения листьевВидео

21:08

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

20:42

"Целью не является поражение РФ": Фицо сделал резкое заявление о войне в Украине

20:41

Молчунья Ева Бушмина засветилась в Киеве - детали

20:05

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

20:02

Убийство украинки в США: в одном из штатов приняли "Закон Ирины"

19:54

Даст ли Трамп Томагавки Украине?мнение

Реклама
19:52

"Агрессор" требует "справедливости" - в РФ возмущены решением ФИФА по Израилю

19:43

Почему отец короля Даниила Галицкого "был крокодилом": историк раскрыл нюансВидео

19:37

Четыре знака зодиака, которые становятся самыми ленивыми мужьями

19:26

Китайский гороскоп на сегодня 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

18:52

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

18:47

Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

18:47

Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

18:01

Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский

17:59

Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняетсяВидео

17:42

Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьейФото

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотап
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять