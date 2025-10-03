"Такое делается без предупреждения": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам

Недовольная женщина рассказала, что почти всю жизнь пользовалась услугами банка.

"Никаких кредитов": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Женщина очень рассчитывала на эти деньги

В чем проблема

В ПриватБанке уменьшают кредитный лимит без предупреждения. При чем делают это пенсионерам.

На портале Минфин недовольная женщина рассказала, что почти всю жизнь пользовалась услугами банка, но в один момент ее ждал неприятный сюрприз.

"У меня был остаток кредитных средств более 6 тыс., на которые я рассчитывала, а сегодня у меня баланс — 393 грн, то есть без предупреждения мне уменьшили мой лимит на кредитные средства. Позвонила на 3700 и что я услышала: так Вам же в этом месяце исполнится 70 лет, то согласно нашим нормативам мы имеем право уменьшить лимиты на сумму задолженности с последующим доведением до 0, то есть закрыть кредитную карту. Почти прямым текстом, чего это ты что-то хочешь, тебе уже 70, что у тебя есть какие-то потребности?Пора уже думать о душе, а не о жизни. Такой приговор мне вынес Приватбанк, очень обидно, что в нашем государстве такое отношение к людям", - поделилась женщина.

По ее словам, в других государствах в 80 лет становятся президентами, а у нас все совсем по другому.

"А самое непонятное, что такое делается без предупреждения, человек на что-то рассчитывал, имел планы, а утром проснулся и все планы рухнули, потому что так Приватбанк решил. Добавлю, что не помню, чтобы у меня была какая-то задолженность, всегда вкладывалась по погашению в льготный период. Очень неприятно, что меня вычеркнули из жизни", - подытожила женщина.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Проблемы в работе Приватбанка: что известно

Клиенты государственного ПриватБанка начали массово жаловаться на блокировку своих банковских карт. Один из пользователей сообщил, что банк заблокировал не только его карту, но и все остальные счета. По его словам, происхождение поступающих средств ПриватБанку хорошо известно, поскольку переводы осуществляются от компании, специализирующейся на цифровых платёжных решениях для морской отрасли, которая занимается упрощением выплаты зарплаты морякам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк без предупреждений закрывает счета и не отдает деньги. Клиентка банка пожаловалась, что банк сам без объяснения причин разорвал с ней отношения и закрыл счета.

