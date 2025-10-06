Цены на яйца подскочили: украинцы узнали новую стоимость в супермаркетах

Важное:
- В торговых сетях растут цены на нефасованные куриные яйца
- Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание
В Украине зафиксирован рост цен в торговых сетях на нефасованные куриные яйца.
По данным издания "Эксперт", в настоящее время средняя стоимость составляет 5,19 грн за штуку (51,90 грн за десяток), что на 45 копеек больше, чем в конце сентября.
Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание, объясняя это сезонными факторами и изменением спроса.
На сегодня в крупных торговых сетях цены варьируются следующим образом:
- Auchan – 4,89 грн/шт. (48,90 грн/десяток);
- Novus – 4,99 грн/шт. (49,90 грн/десяток);
- МегаМаркет – 6 грн/шт. (60 грн/десяток);
- ЕКОмаркет – 4,99 грн/шт. (49,90 грн/десяток).
Цены на яйца: что прогнозируют эксперты
Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что осенью цена на яйца может увеличиться примерно на 10%. Однако, по его словам, это произойдёт лишь в случае роста тарифов на электроэнергию. На данный момент рынок остаётся стабильным и сбалансированным.
Изменение цен на продукты - новости по теме
Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.
Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.
Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
