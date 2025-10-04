Укр
Читать на украинском
Цены на мясо безумно взлетели, сахар ринулся вниз: какие цены на продукты в мире

Руслана Заклинская
4 октября 2025, 21:56
Общий индекс ФАО составил 128,8 пунктов, чуть меньше за август.
Цены на продукты в мире / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • В сентябре мировые цены на мясо выросли до рекорда
  • Сахар подешевел до минимума за почти 5 лет
  • Молочная продукция упала на 2,6%

В сентябре мировые цены на мясо достигли самого высокого уровня за историю. В то же время стоимость сахара упала до минимума за почти пять лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

По данным ФАО, индекс цен на мясо вырос на 0,7% по сравнению с августом, установив новый рекорд. Больше всего подорожали говядина и баранина. Эксперты объясняют подорожание мяса ростом спроса в США и ограниченным внутренним предложением.

Зато индекс цен на сахар упал до самого низкого уровня с марта 2021 года. Удешевление объясняется улучшением прогнозов урожая - прежде всего в Бразилии, Индии и Таиланде, которые являются ключевыми мировыми производителями сахара. Благодаря благоприятным погодным условиям и высоким темпам переработки урожай ожидается большим, чем ранее прогнозировали.

Цены на молоко и масло

Молочная продукция также подешевела: индекс ФАО снизился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего упали цены на сливочное масло, что объясняется ростом объемов производства в Океании.

Цены на растительные масла в сентябре снизились на 0,7%. ФАО отмечает, что снижение котировок на пальмовое и соевое масла перевесило рост цен на подсолнечное и рапсовое. Среди факторов - стабильные поставки из стран Юго-Восточной Азии и улучшение урожайности в Южной Америке.

Цены на зерновые

Зерновые культуры также подешевели - на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, цены на пшеницу снижаются уже третий месяц подряд благодаря высоким урожаям в ряде стран и слабому спросу на международных рынках.

Кукуруза подешевела из-за временной отмены экспортных пошлин в Аргентине, которая является одним из ведущих экспортеров этой культуры. Рис также снизился в цене из-за уменьшения закупок на Филиппинах и в африканских странах, которые ранее были основными покупателями.

В целом индекс мировых продовольственных цен ООН в сентябре составил 128,8 пунктов против 129,7 в августе. Это означает, что показатель снизился месяц к месяцу, но в то же время остается на 3,4% выше, чем в сентябре прошлого года. В то же время индекс все еще на 20% ниже рекорда, зафиксированного в марте 2022 года - после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на овощи - мнение эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине оценивается примерно в 400 миллионов долларов. По его словам, стране не хватает современных овощных хранилищ, которые позволяли бы длительное время хранить урожай.

"Поэтому во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - пояснил Марчук.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, цены на тепличные огурцы в Украине выросли на 14% за неделю из-за сокращенного предложения и высокого спроса. Сейчас овощ продают по 35-55 грн/кг.

Также генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль сообщил, что в сентябре цены на овощи борщевого набора были достаточно низкими, однако такая ситуация на рынке продлится недолго.

Как сообщал Главред, в Украине цены на лук падают вторую неделю подряд из-за слабого спроса, хотя предложение растет. Фермеры продают овощ по 5-10 грн/кг, что на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

продукты питания цены на продукты новости Украины
