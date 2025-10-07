Самая дорогая ягода в Украине резко подешевела: фермеры вынуждены снижать цены

Рынки Львовщины в этом сезоне заполонила некачественная продукция.

На Львовщине упали цены на голубику

Рынок переполнен некачественной ягодой

Мелкие фермеры вынуждены продавать урожай дешево

Нынешний сезон сбора голубики на Львовщине оказался сложным для местных производителей. В период массового созревания рынки региона буквально заполонила некачественная ягода, что привело к резкому падению цен. О ситуации рассказал директор ООО "Органический сад" Богдан Боднар в комментарии Agronews.

"Многие производители погнались за хайпом на голубике, насадили много гектаров, а потом поняли, что по капитализации не вытягивают. Где-то в уходе недофинансируют, где-то в агротехнологии идет экономия, у кого-то нет своего холодильника и соответственно правильного хранения. А голубика долго не будет лежать, и они предпочитают продать ее за условные 100 гривен, чем выбросить", - пояснил он.

Боднар отметил, что значительную часть рынка сегодня формируют небольшие частные хозяйства, которые не имеют необходимой техники, систем орошения или охлаждения. Поэтому они вынуждены продавать урожай дешево, часто сразу после сбора, чтобы избежать потерь.

"То есть расходы по сравнению с профессиональными плантациями на порядок ниже. Единственное, что держит на определенном уровне адекватную цену, это сети, которые не так резко реагируют на ценовые колебания", - добавил Боднар.

Боднар также отметил, что органическое производство в Украине пока не имеет значительного спроса.

"У внутреннего рынка полный скептицизм относительно этого направления. И мы имеем немножко лучшую цену только благодаря тому, что у нас качественная ягода", - подчеркнул он.

Почему цены на овощи растут - мнение эксперта

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Главреду отметил, что дефицит овощной продукции в Украине сейчас достигает около 400 миллионов долларов. Основная причина - нехватка современных овощехранилищ, которые позволили бы хранить урожай в течение длительного времени.

"Во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукцию начинают закладывать на хранение - стоимость сразу растет", - пояснил Марчук.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ближайшее время ожидается новая волна подорожания овощей из традиционного борщевого набора - моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока. Цены вырастут на около 5-6 грн/кг.

Также в начале недели в Украине зафиксировали новое повышение цен на овощи. В то же время цены на фрукты и картофель остаются стабильными.

Кроме этого, в Украине подорожали куриные яйца. Средняя цена составляет 5,19 грн за штуку (51,90 грн за десяток), что на 45 копеек больше, чем в конце сентября.

