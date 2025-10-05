Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

РФ атаковала гражданские объекты, которые обеспечивают людей газом во время отопительного сезона.

Атакованы объекты, которые обеспечивающие газом во время отопительного сезона

Укрэнерго не применяет мер ограничения потребления электроэнергии

Россия в ночь на 5 октября 2025 года осуществила очередную массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры.

В результате зафиксированы попадания и разрушения, сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

"Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены лишь на одно - лишить украинцев газа, тепла и света", - приводятся в релизе слова председателя правления НАК Сергея Корецкого.

"Атакованы гражданские объекты, которые обеспечивают людей газом во время отопительного сезона. К сожалению, есть попадания и разрушения", - написал Корецкий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что специалисты Нафтогаза совместно со спасательными службами работают на местах, ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений.

Этой ночью под ударами были также Львовская и Ивано-Франковская области, где находятся нефтегазодобывающие активы Нафтогаза и подземные хранилища газа.

Есть ли угроза блэкаута: что говорят в Укрэнерго

Информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины, которая распространяется после ночной массированной ракетно-дроновой атаки, является недостоверной заявляет государственный оператор украинской энергосистемы НЭК Укрэнерго.

"Осторожно, фейки! ... Такие сообщения - это очередная манипуляция на чувствительной теме. Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой. НЭК Укрэнерго не применяет мер ограничения потребления электроэнергии ни в одном из регионов", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что мошенники визуально стилизуют такие сообщения под официальную информацию от Министерства энергетики и ссылаются на Укрэнерго.

Компания советует не переходить по ссылкам, указанным в таких сообщениях, потому что данные, которые требуют при регистрации на телеграм-каналах, распространяющих фейки, могут быть использованы мошенниками в их недобросовестных целях.

"Пожалуйста, не давайте себя обмануть, всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК Укрэнерго, Минэнерго и облэнерго в вашем регионе", - отметило Укрэнерго.

Атака на Львовщину: детали удара РФ

В результате вражеского удара по Львовской области зафиксированы жертвы и пострадавшие. Часть Львова осталась без электричества, в городе вспыхнули пожары. В населённом пункте Лапаевка ракета попала прямо в здание, в результате чего погибли четыре человека. Ещё одного местного жителя удалось спасти.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Напомним, серия взрывов прогремела в Запорожье после массированного удара РФ, в результате известно о погибшей и раненых. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что массированный удар нанесла РФ по Львову в ночь на воскресенье, 5 октября. В результате в городе масштабные пожары. Около пяти утра во Львове прозвучала серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов.

