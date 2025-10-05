Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

Алексей Тесля
5 октября 2025, 15:12
98
РФ атаковала гражданские объекты, которые обеспечивают людей газом во время отопительного сезона.
Электрика, атака, блэкаут, энергетика
Украинцам рассказали, есть ли угроза блэкаута / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Главное:

  • Атакованы объекты, которые обеспечивающие газом во время отопительного сезона
  • Укрэнерго не применяет мер ограничения потребления электроэнергии

Россия в ночь на 5 октября 2025 года осуществила очередную массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры.

В результате зафиксированы попадания и разрушения, сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

видео дня

"Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены лишь на одно - лишить украинцев газа, тепла и света", - приводятся в релизе слова председателя правления НАК Сергея Корецкого.

"Атакованы гражданские объекты, которые обеспечивают людей газом во время отопительного сезона. К сожалению, есть попадания и разрушения", - написал Корецкий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что специалисты Нафтогаза совместно со спасательными службами работают на местах, ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений.

Этой ночью под ударами были также Львовская и Ивано-Франковская области, где находятся нефтегазодобывающие активы Нафтогаза и подземные хранилища газа.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Есть ли угроза блэкаута: что говорят в Укрэнерго

Информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины, которая распространяется после ночной массированной ракетно-дроновой атаки, является недостоверной заявляет государственный оператор украинской энергосистемы НЭК Укрэнерго.

"Осторожно, фейки! ... Такие сообщения - это очередная манипуляция на чувствительной теме. Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой. НЭК Укрэнерго не применяет мер ограничения потребления электроэнергии ни в одном из регионов", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что мошенники визуально стилизуют такие сообщения под официальную информацию от Министерства энергетики и ссылаются на Укрэнерго.

Компания советует не переходить по ссылкам, указанным в таких сообщениях, потому что данные, которые требуют при регистрации на телеграм-каналах, распространяющих фейки, могут быть использованы мошенниками в их недобросовестных целях.

"Пожалуйста, не давайте себя обмануть, всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК Укрэнерго, Минэнерго и облэнерго в вашем регионе", - отметило Укрэнерго.

Атака на Львовщину: детали удара РФ

В результате вражеского удара по Львовской области зафиксированы жертвы и пострадавшие. Часть Львова осталась без электричества, в городе вспыхнули пожары. В населённом пункте Лапаевка ракета попала прямо в здание, в результате чего погибли четыре человека. Ещё одного местного жителя удалось спасти.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 5 октября Россия совершила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Напомним, серия взрывов прогремела в Запорожье после массированного удара РФ, в результате известно о погибшей и раненых. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что массированный удар нанесла РФ по Львову в ночь на воскресенье, 5 октября. В результате в городе масштабные пожары. Около пяти утра во Львове прозвучала серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов.

Читайте также:

Об источнике: Нафтогаз Украины

Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.

В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Нафтогаз Укрэнерго ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

15:12Экономика
Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

14:42Война
Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлением

Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлением

14:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Последние новости

15:50

Считали сокровищем и носили как талисман: раскрыт секрет стеклянных шариков из СССР

15:34

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: "речной монстр" весит 40 кг

15:14

Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:12

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

14:42

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
14:29

Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

14:29

Время сделать запасы: в Украине резко подорожают популярные продукты

14:18

Закричала и отвернулась: беременная Бех-Романчук узнала пол первенцаВидео

14:06

Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлениемВидео

Реклама
13:50

Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонт

13:39

Безработная Оксана Баюл распродает имущество в США - подробности

13:23

Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага

12:59

Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовкиВидео

12:46

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

12:21

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

12:18

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

12:07

Прицельный удар дрона: РФ убила на Донбассе известного французского журналиста

11:07

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

11:02

Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрелаФото

10:56

Прорыв в переговорах Украины и РФ: в Турции назвали главное условие

Реклама
10:41

В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 октября: Водолеям - сомнения, Рыбам - сказка

10:00

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев

09:59

РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожарыВидео

09:51

Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта

09:10

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

08:59

"Тяжелая ночь": россияне массированно обстреляли Украину, бушуют сильные пожарыФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

РФ била по жилым домам в Запорожье: что известно о жертве, раненых и прилетахФото

07:21

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"Видео

05:48

"Будет замечательным папой": победительница "Холостяка" сделала важное заявление

05:39

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"Фото

05:16

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

04:30

Поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется финансовая фортуна 5 октября

04:00

Как за 10 минут подготовить розы к зиме: полезный и простой лайфхак

03:31

Худшие решения для маленького помещения: в какие цвета не стоит красить кухню

03:02

Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа

02:30

Угроза новой пандемии: ученые предупредил о неожиданной опасности

04 октября, суббота
23:58

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

22:46

Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

Реклама
22:29

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

21:56

Цены на мясо безумно взлетели, сахар ринулся вниз: какие цены на продукты в мире

21:55

Духовные дары и благословения: что вам оставили предки по дате рождения

20:45

Кто притянет финансовую удачу в октябре: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

20:36

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

20:35

В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмомВидео

20:12

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:09

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Водолеям - сбавить обороты, Львам - мера

19:57

Ключевой завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

19:41

Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять