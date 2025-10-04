Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

Что сказал Плетенчук:
- Из-за изменения погоды на фронте осложнилась обстановка
- Армия меняет тактику ведения боевых действий
- На фронте ощущается нехватка личного состава
На фронте начался новый этап войны из-за изменения погоды. На поле боя образовались другие условия из-за холода, дождя и грязи. Об этом Новости.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
По его словам, погодные условия затрудняют передвижение и боевые действия, заставляя армию менять тактику. В то же время, из-за многолетнего опыта, для ВСУ такие изменения являются рутиной.
Какие проблемы возникли у Сил обороны на фронте
Хотя техническая подготовка проходит без проблем, на фронте сейчас ощущается нехватка личного состава.
"Людей не хватает. Это самый ценный и самый сложный ресурс, потому что это подготовка, это опыт, за который заплачено кровью. Новички тоже платят высокую цену. Поэтому этот ресурс всегда будет в дефиците", - подчеркнул Плетенчук.
Где на фронте у украинских военных есть трудности
Главред писал, что по информации ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, сейчас линия фронта в Украине стабилизирована, армия страны-агрессора России не имеет быстрого продвижения, но, возможно, ВСУ придется оставить Купянск.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что командование 110 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины опровергло заявление россиян о якобы захвате ими населенного пункта Вербово Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ продолжают попытки наступления в Донецкой и Харьковской областях. Но даже несмотря на сложную ситуацию на фронте украинским военным удается контратаковать и отбивать утраченные позиции.
Накануне стало известно, что украинские защитники, согласно данным DeepState, в сентябре осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Январского, что на Днепропетровщине.
О персоне: Дмитрий Плетенчук
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
