Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

Анна Косик
4 октября 2025, 14:13
На фронте фиксируются изменения в тактике и логистике.
Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны
Как изменилась ситуация на фронте / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 152 отдельная егерская бригада

Что сказал Плетенчук:

  • Из-за изменения погоды на фронте осложнилась обстановка
  • Армия меняет тактику ведения боевых действий
  • На фронте ощущается нехватка личного состава

На фронте начался новый этап войны из-за изменения погоды. На поле боя образовались другие условия из-за холода, дождя и грязи. Об этом Новости.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, погодные условия затрудняют передвижение и боевые действия, заставляя армию менять тактику. В то же время, из-за многолетнего опыта, для ВСУ такие изменения являются рутиной.

Какие проблемы возникли у Сил обороны на фронте

Хотя техническая подготовка проходит без проблем, на фронте сейчас ощущается нехватка личного состава.

"Людей не хватает. Это самый ценный и самый сложный ресурс, потому что это подготовка, это опыт, за который заплачено кровью. Новички тоже платят высокую цену. Поэтому этот ресурс всегда будет в дефиците", - подчеркнул Плетенчук.

Где на фронте у украинских военных есть трудности

Главред писал, что по информации ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, сейчас линия фронта в Украине стабилизирована, армия страны-агрессора России не имеет быстрого продвижения, но, возможно, ВСУ придется оставить Купянск.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что командование 110 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины опровергло заявление россиян о якобы захвате ими населенного пункта Вербово Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ продолжают попытки наступления в Донецкой и Харьковской областях. Но даже несмотря на сложную ситуацию на фронте украинским военным удается контратаковать и отбивать утраченные позиции.

Накануне стало известно, что украинские защитники, согласно данным DeepState, в сентябре осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Январского, что на Днепропетровщине.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

война в Украине Фронт
