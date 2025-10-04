ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

В целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось.

ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине / Коллаж Главред, фото: скриншот, Генштаб

Украинские защитники в сентябре осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Сичневого, что на Днепропетровщине.

Как сообщает проект DeepState, бойцы 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада.

"Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. Продолжаются мероприятия по стабилизации. В целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось", - отметили они.

По их данным, в то же время россияне возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сичневое: там снова фиксируется противник, но Силы Обороны пытаются не давать закрепляться врагу.

"Дополнительная проблема появилась из-за провала обороны дружественных сил южнее, ведь уже около недели подразделения в данном районе осуществляют работу в полуокружении, отсекая авангард противника от подступов к Орестополю", - добавили в DeepState.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, на Добропольском направлении ВСУ и Нацгвардия провели зачистку ряда населенных пунктов Донетчины: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец. За три дня враг понес 206 безвозвратных потерь, 73 ранены, 1 пленный, а также потерял технику.

Также, по данным Генштаба ВСУ, 22 августа произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес 2 ракетных удара 43 ракетами, 49 авиаударов с 70 управляемыми бомбами, применил 1850 дронов-камикадзе и совершил 3876 обстрелов позиций и населенных пунктов.

Как сообщал Главред, спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что российские войска активно наступают на нескольких направлениях, но сохранение такого темпа возможно лишь до осени, ориентировочно до октября. Проблемы возникнут не из-за нехватки личного состава, а из-за сложных условий для поддержания интенсивности атак.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

