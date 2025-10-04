Путин изменит свою позицию по войне: политолог назвал условие

Украина может кардинально изменить отношение диктатора к идее продолжения войны.

https://glavred.info/war/putin-izmenit-svoyu-poziciyu-po-voyne-politolog-nazval-uslovie-10703768.html Ссылка скопирована

У Украины есть рычаг влияния на Путина / Коллаж: Главред, фото Минобороны РФ, kremlin.ru

Что сказал Чаленко:

Позиция Путина по войне в Украине может измениться

Россия не сможет защититься от ударов Украины

Состояние экономики России ухудшается

Украина активизировала удары по стратегически важным объектам страны-агрессора России. Если они станут массированными, это может оказать влияние на позицию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. По его словам, на это есть веская причина. Украина будет бить по тем объектам, которые принадлежат непосредственно окружению Путина - олигархату, представители которого сегодня несут очень серьезные убытки.

видео дня

"Такая ситуация точно не идет по пути исправления, ведь Российская Федерация не способна защититься от такой широкой географии применения как украинских дронов, так и уже частично украинских ракет", - подчеркнул он.

Путин не сможет продолжать войну без поддержки окружения

Политолог объяснил, что чем больше будет страдать окружение Путина, тем более проблематичным для диктатора может стать продолжение ведения войны в Украине.

Смотрите видео о давлении США на Путина:

"Мы уже видим пример - не только Козак, который потерял должность и выступил против войны. Таких людей станет значительно больше. К тому же надо учитывать, что уже сейчас сами россияне отчитываются о падении нефтегазовых доходов федерального бюджета более чем на 10%. Это самый низкий показатель за последние пять лет", - добавил Чаленко.

Поэтому сейчас внутри России растет осознание того, что им "перерезают экономическую пуповину". А без устойчивой экономики война становится просто невозможной.

Удары Украины вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Владимира Зеленского, до сих пор ВСУ использовали для ударов по России лишь собственное дальнобойное оружие, однако после встречи с Трампом ситуация может измениться.

Ранее руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что Россия превратилась в сырьевой придаток Китая и импортер бензина. Это произошло благодаря украинским ударам по НПЗ.

Накануне стало известно, что в результате украинских ударов, энергетический сектор Российской Федерации находится в критическом состоянии, сталкиваясь с системным провалом и дефицитом мощностей, который уже достиг 25 ГВт.

Читайте также:

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред