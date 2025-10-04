Путин изменит свою позицию по войне: политолог назвал условие

Что сказал Чаленко:
- Позиция Путина по войне в Украине может измениться
- Россия не сможет защититься от ударов Украины
- Состояние экономики России ухудшается
Украина активизировала удары по стратегически важным объектам страны-агрессора России. Если они станут массированными, это может оказать влияние на позицию кремлевского диктатора Владимира Путина.
Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. По его словам, на это есть веская причина. Украина будет бить по тем объектам, которые принадлежат непосредственно окружению Путина - олигархату, представители которого сегодня несут очень серьезные убытки.
"Такая ситуация точно не идет по пути исправления, ведь Российская Федерация не способна защититься от такой широкой географии применения как украинских дронов, так и уже частично украинских ракет", - подчеркнул он.
Путин не сможет продолжать войну без поддержки окружения
Политолог объяснил, что чем больше будет страдать окружение Путина, тем более проблематичным для диктатора может стать продолжение ведения войны в Украине.
"Мы уже видим пример - не только Козак, который потерял должность и выступил против войны. Таких людей станет значительно больше. К тому же надо учитывать, что уже сейчас сами россияне отчитываются о падении нефтегазовых доходов федерального бюджета более чем на 10%. Это самый низкий показатель за последние пять лет", - добавил Чаленко.
Поэтому сейчас внутри России растет осознание того, что им "перерезают экономическую пуповину". А без устойчивой экономики война становится просто невозможной.
Удары Украины вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что по словам Владимира Зеленского, до сих пор ВСУ использовали для ударов по России лишь собственное дальнобойное оружие, однако после встречи с Трампом ситуация может измениться.
Ранее руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что Россия превратилась в сырьевой придаток Китая и импортер бензина. Это произошло благодаря украинским ударам по НПЗ.
Накануне стало известно, что в результате украинских ударов, энергетический сектор Российской Федерации находится в критическом состоянии, сталкиваясь с системным провалом и дефицитом мощностей, который уже достиг 25 ГВт.
О персоне: Игорь Чаленко
Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.
Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.
