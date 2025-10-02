Путин готов пожертвовать регионами РФ - раскрыт сценарий блэкаутов в России

Путин атакует украинскую энергетику, рискуя оставить собственных граждан без света и тепла.

Кремль заставляет 42 региона вводить ограничения электроэнергии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Дефицит мощности в РФ достиг 25 ГВт

42 региона уже вводят ограничения

Москва строит АЭС в Африке вместо инвестиций дома

Энергетический сектор Российской Федерации находится в критическом состоянии, сталкиваясь с системным провалом и дефицитом мощностей, который уже достиг 25 ГВт. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО лейтенант Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Коваленко отмечает, что текущая ситуация - это не случайный сбой, а глубинная проблема, которая делает российскую энергосистему крайне уязвимой.

Системный провал и "пороховая бочка"

Руководитель ЦПИ сравнил российскую энергетику с "пороховой бочкой", подчеркивая масштаб проблемы:

"Энергетика России сегодня - это "пороховая бочка". Дефицит мощностей достигает 25 ГВт. Это не отдельный сбой, а системный провал. И это еще не было системных ударов, которые Россия сама приближает своими действиями против нашей энергетики", - отметил он.

Вместо необходимых инвестиций в собственные ТЭС и ГРЭС, Москва столкнулась с исчерпанием резервов в результате международных санкций и физического старения оборудования. Коваленко отметил, что без западных комплектующих модернизация отрасли фактически невозможна, и система "трещит по швам" даже без внешних атак.

Симметричный ответ и региональные ограничения

Коваленко жестко раскритиковал действия российского руководства, указывая на бесперспективность ударов по украинской энергосистеме, восстановление которой поддерживает Запад:

"В действиях Путина по ударам по нашей энергетике, которую помогает восстанавливать Запад, кроме откровенного идиотизма нет ничего. Потому что российскую энергетику восстанавливать россиянам будет очень сложно после того, как заработает симметричный ответ. Пока это почувствовали в Белгороде".

Последствия дефицита уже ощущаются по всей стране: 42 региона РФ вынуждены вводить ограничения потребления электроэнергии в пиковые часы. Проблемы фиксируются как в Центральной России, так и в Сибири и на Дальнем Востоке. Руководитель ЦПД предупредил, что последствия могут быть значительно хуже: "Потеря НПЗ для россиян еще будет казаться легкой прогулкой".

Приоритеты Кремля: Африка вместо собственных городов

На фоне внутреннего кризиса, Россия продолжает финансировать строительство атомных блоков за рубежом, в частности в Африке под эгидой "Росатома", тогда как собственные города оказываются на грани блэкаутов.

Коваленко подытожил, что санкции уже нанесли непоправимый удар:

"Санкции уже нанесли удар: резервов нет, инфраструктура деградирует, плана выхода нет. А Путин бьет по Украине и гарантирует своему населению холодную и темную зиму, поскольку терпеть никто не будет. План уберечь Москву - сейчас основной у Путина. И ради этого он готов пожертвовать всеми регионами", - заявил руководитель ЦПИ.

Реален ли блэкаут в РФ - мнение экперта

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар считает, что сами по себе беспилотники не способны вызвать масштабные блэкауты в российских городах.

По его словам, хотя дальность действия современных БПЛА постоянно растет, их возможности ограничены - это не крылатые и не баллистические ракеты. Полезная нагрузка дронов составляет примерно полсотни килограммов, чего достаточно, чтобы вывести из строя трансформатор или повредить оборудование на НПЗ, но не для разрушения крупных энергетических объектов.

"Но этого недостаточно, чтобы уничтожить, потому что это не баллистическая и не крылатая ракета с боевой частью около полутонны весом, соответственно, с большей дальностью и мощностью", - подчеркнул Гончар.

В то же время он отметил, что новые дальнобойные украинские ракеты могут наносить значительные повреждения российской энергетической инфраструктуре, что существенно повышает риск возникновения масштабных отключений в Москве и других крупных городах РФ.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 сентября в России были слышны взрывы по меньшей мере в пяти регионах. Минобороны РФ сообщило о налете около 81 беспилотника. Жители Волгоградской области РФ сообщали о взрывах вблизи нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, США разрешили Украине использовать американские вооружения для ударов по территории России, но пока не уточняется, какие именно средства поражения будут применены. Военный эксперт Павел Нарожный заметил, что трудно подтвердить наличие у Украины ракет ATACMS - их последнее использование было еще достаточно давно.

Недавно министр иностранных дел Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности заявил, что на территории России больше нет безопасных мест и украинское оружие может достигать любых российских военных объектов.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

