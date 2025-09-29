США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

Военный эксперт объясняет, как новые ракеты изменят возможности Сил обороны и расширят дальность ударов.

https://glavred.info/war/ssha-dali-zelenyy-svet-ekspert-raskryl-kakoe-novoe-oruzhie-poletit-v-glub-rf-10702418.html Ссылка скопирована

Поставки американских ракет ERAM стартуют в октябре и позволят поражать ВПК РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

США разрешили Украине наносить удары по территории РФ.

Украина получит от США ракеты ERAM и, возможно, ATACMS.

Разрешение США открывает Украине новые возможности для ударов в глубину территории России

Соединенные Штаты предоставили Украине разрешение на применение американских вооружений для ударов по территории России, однако пока не известно, какие именно средства поражения будут использованы.

В эфире "Радио NV" военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил, что о наличии в Украине ракет ATACMS сказать трудно - последнее их применение было "достаточно давно".

видео дня

"Нам передавались ракеты ATACMS. Есть ли они у нас на складах или нет? Ну, сказать, достаточно трудно. Последнее применение было достаточно давно. На моей памяти это более трех месяцев", - отметил он. Поставки ERAM

Нарожный также напомнил, что в октябре от США ожидается первая партия ракет ERAM. По его словам, начальные поставки будут небольшими - "до нескольких десятков единиц", тогда как общий план передачи достигает более 3 000 ракет.

Эксперт охарактеризовал ERAM как более простые крылатые ракеты, созданные на базе 250-килограммовой авиабомбы, и подчеркнул их главное преимущество - низкую стоимость и большое количество.

"Это очень упрощенные крылатые ракеты, которые делаются на основе 250 килограммовой авиационной бомбы. Ну, то есть это намного меньше, если сравнить с боеголовкой того самого Фламинго или Нептуном. Но здесь главное их низкая стоимость и огромное количество", - добавил Нарожный.

Дальность ERAM

По его словам, заявленная дальность ERAM - 500 км, что значительно расширяет способность украинских сил поражать цели по всей глубине территории противника.

"Если мы будем иметь возможность наносить удар вглубь территории, мы можем говорить об уничтожении ВПК, мы можем говорить об уничтожении тех самых теплоэлектростанций, как произошло, например, в Белгороде, и других объектов, которые являются частью военно-промышленного комплекса или экономической машины, которая работает на экономику России для того, чтобы продолжать войну", - резюмировал эксперт.

ERAM / Инфографика: Главред

Экспертное мнение: баллистика как приоритет

По словам военного эксперта Романа Свитана, разработки украинской оборонно-промышленной базы могут создать серьезные проблемы для страны-агрессора России. Особенно эффективным может стать акцент на баллистическом вооружении, которое лучше пробивает оборону противника и меньше подвергается поражению со стороны ПВО, чем беспилотники.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина получит новые пакеты военной помощи от США, которые будут включать ключевые ракетные системы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уточнив, что Киев получит ракеты для комплексов Patriot и HIMARS в рамках программы PURL.

Кроме того, Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen.

В то же время известно, что 16 сентября администрация Дональда Трампа одобрила первый пакет вооружений для Украины, который финансируют союзники по НАТО. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, поставки американской помощи ожидаются уже в ближайшее время.

Читайте также:

О персоне: Павел Нарожный Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред