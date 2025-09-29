Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

Руслан Иваненко
29 сентября 2025, 20:02
390
Военный эксперт объясняет, как новые ракеты изменят возможности Сил обороны и расширят дальность ударов.
Ракеты, Помощь
Поставки американских ракет ERAM стартуют в октябре и позволят поражать ВПК РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • США разрешили Украине наносить удары по территории РФ.
  • Украина получит от США ракеты ERAM и, возможно, ATACMS.
  • Разрешение США открывает Украине новые возможности для ударов в глубину территории России

Соединенные Штаты предоставили Украине разрешение на применение американских вооружений для ударов по территории России, однако пока не известно, какие именно средства поражения будут использованы.

В эфире "Радио NV" военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил, что о наличии в Украине ракет ATACMS сказать трудно - последнее их применение было "достаточно давно".

видео дня

"Нам передавались ракеты ATACMS. Есть ли они у нас на складах или нет? Ну, сказать, достаточно трудно. Последнее применение было достаточно давно. На моей памяти это более трех месяцев", - отметил он.

Поставки ERAM

Нарожный также напомнил, что в октябре от США ожидается первая партия ракет ERAM. По его словам, начальные поставки будут небольшими - "до нескольких десятков единиц", тогда как общий план передачи достигает более 3 000 ракет.

Эксперт охарактеризовал ERAM как более простые крылатые ракеты, созданные на базе 250-килограммовой авиабомбы, и подчеркнул их главное преимущество - низкую стоимость и большое количество.

"Это очень упрощенные крылатые ракеты, которые делаются на основе 250 килограммовой авиационной бомбы. Ну, то есть это намного меньше, если сравнить с боеголовкой того самого Фламинго или Нептуном. Но здесь главное их низкая стоимость и огромное количество", - добавил Нарожный.

Дальность ERAM

По его словам, заявленная дальность ERAM - 500 км, что значительно расширяет способность украинских сил поражать цели по всей глубине территории противника.

"Если мы будем иметь возможность наносить удар вглубь территории, мы можем говорить об уничтожении ВПК, мы можем говорить об уничтожении тех самых теплоэлектростанций, как произошло, например, в Белгороде, и других объектов, которые являются частью военно-промышленного комплекса или экономической машины, которая работает на экономику России для того, чтобы продолжать войну", - резюмировал эксперт.

RIM-174 SM-6 ERAM
ERAM / Инфографика: Главред

Экспертное мнение: баллистика как приоритет

По словам военного эксперта Романа Свитана, разработки украинской оборонно-промышленной базы могут создать серьезные проблемы для страны-агрессора России. Особенно эффективным может стать акцент на баллистическом вооружении, которое лучше пробивает оборону противника и меньше подвергается поражению со стороны ПВО, чем беспилотники.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина получит новые пакеты военной помощи от США, которые будут включать ключевые ракетные системы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уточнив, что Киев получит ракеты для комплексов Patriot и HIMARS в рамках программы PURL.

Кроме того, Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen.

В то же время известно, что 16 сентября администрация Дональда Трампа одобрила первый пакет вооружений для Украины, который финансируют союзники по НАТО. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, поставки американской помощи ожидаются уже в ближайшее время.

Читайте также:

О персоне: Павел Нарожный

Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:44Фронт
"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениями

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениями

20:32Политика
США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

20:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Последние новости

22:01

Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе - что предполагается

21:44

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:31

Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

21:10

Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событийВидео

21:06

Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
21:05

Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

21:03

Питер Тодд в Украине: визит в детские дома Харькова

20:45

Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

20:38

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

Реклама
20:32

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениямиВидео

20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейкиВидео

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

20:02

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

19:19

Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралкиВидео

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

19:10

Как выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля?мнение

19:05

Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезнейВидео

18:59

Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонтыВидео

18:58

Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

18:38

F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

Реклама
18:29

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

18:21

Соседям можно даже не мечтать: почему Закарпатье - не Венгрия

18:18

Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные измененияВидео

18:12

Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

18:05

Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

17:26

"Мы набрали обороты": Сибига назвал обнадеживающий срок окончания войны

17:25

Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

17:20

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

17:12

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

17:10

"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

17:09

Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химииВидео

16:51

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:39

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

16:33

Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

16:31

Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняетВидео

16:26

Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

16:05

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

15:51

РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

15:48

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

15:43

Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

Реклама
15:42

Основатель рода был настоящим красавцем и модником - фамилии, которые это выдают

15:19

Караси прыгают на наживку, как бешеные: секрет удачной рыбалки

15:16

Как часто РФ может массированно атаковать Украину этой осенью: тревожный прогноз

14:58

Как сварить идеально рассыпчатый рис: золотое правило опытных кулинаровВидео

14:54

Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей диктатор отправит в армию

14:44

"Не нажрутся никак": сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

14:36

С Днем защитников и защитниц Украины - красивые поздравления в стихах и прозе

14:34

"Стерла его война": известный украинский актер погиб, защищая Украину

14:30

Российские оккупанты разрушили дом известной актрисы - детали

14:11

"Было страшно": группа The Rasmus выпустила фильм о своей поездке в УкраинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять