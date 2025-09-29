Укр
"Путин не сдержит амбиций": дипломат назвал страну НАТО, куда целится "рука Кремля"

Руслан Иваненко
29 сентября 2025, 02:02
43
Чалый предупреждает, что Россия может перейти к комбинированным атакам с дронами и диверсионными группами.
Россия может использовать подсанкционные грузы как повод для нападения/ Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот, ua.depositphotos.com

Российские провокации в Европе вряд ли ограничатся только нарушением воздушного пространства НАТО дронами и самолетами. По словам председателя правления Украинского кризисного медиа-центра, ветерана украинской дипломатии Валерия Чалого, Кремль рано или поздно может прибегнуть к наземной операции, а наиболее вероятной целью станет Литва.

"Моя версия такова, что без суши, без какой-то комбинированной операции, диверсионными группами, в сочетании с теми же дронами, не будет так воспринято в Европе, как это воспринимается сейчас. Оно воспринято будет совсем по-другому. Далее о жертвах, если погибнут люди, то это снова будет по-другому", - отметил Чалый в комментарии "Эспрессо".

Европа пока не реагирует на нарушение воздушного пространства

Дипломат подчеркнул, что европейские страны до сих пор действуют по парадигме мирного времени и опасаются сбивать российские дроны и самолеты в своем воздушном пространстве, хотя военные протоколы это предусматривают. По его словам, так будет продолжаться, пока Россия не перейдет на новый уровень эскалации.

"Не может Путин себя сдержать. Он зайдет этим сапогом российским. Вот поверьте мне, он не удержится от этого. Как только позволят какие-то обстоятельства, он это сделает", - добавил Чалый.

Сценарий провокации против Литвы

Он также объяснил возможный сценарий провокации Кремля против Литвы: через территорию страны проходит сухопутная логистика между Россией и Калининградской областью.

"У них есть соглашение подписанное, что эти грузы должны проходить в том числе через Литву. Но была ситуация, когда [литовцы] задерживали [российские поезда] на некоторое время, потому что они (россияне - ред.) запускали подсанкционные грузы. И тогда была очень непростая ситуация, когда разруливали [её по линии] Москва-Брюссель. Очень легко это сделать, специально поставить туда подсанкционный груз, потом, если литовцы его блокируют, заявить, что таким образом блокируется Калининградская область и [ее] жители, и из гуманитарных нужд надо восстановить этот коридор", - пояснил Чалый.

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Чего хочет Путин: мнение эксперта

Политический аналитик Ольга Курносова считает, что Владимир Путин стремится восстановить для России влияние и статус, который в свое время имел Советский Союз после Второй мировой войны. В то же время, эксперт отмечает: мир изменился, и вернуть прежнюю роль России уже невозможно.

"Что он говорил? Чтобы НАТО убралось к границам 1997 года. В этом смысле он уже тогда давал понять, что это не столько война против Украины, и уж тем более не за конкретные территории, сколько война против НАТО", - отметила Курносова в интервью Главреду.

Аналитик прогнозирует, что пока Путин остается у власти, ситуация будет только ухудшаться: Россия будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать военную мощь.

"Другое дело - сколько времени он еще пробудет у власти. И насколько внутри России или в эмигрантских кругах созреют условия для того, чтобы его устранить. Я абсолютно уверена: возможностей для изменения ситуации после Путина будет гораздо больше", - подытожила Курносова.

Беспилотники в небе над странами НАТО - новости по теме

Как писал Главред, в конце сентября неизвестные беспилотники неоднократно нарушали работу крупных аэропортов в Дании и Норвегии. Впервые это произошло поздно вечером 22 сентября, когда дроны на несколько часов заблокировали аэропорты Копенгагена и Осло.

Ситуация повторилась в ночь на 25 сентября: в воздушном пространстве Дании снова заметили неизвестные дроны, из-за чего пришлось закрыть аэропорт Ольборг на севере страны. Беспилотники также фиксировали вблизи еще трех аэропортов: в Эсбйорге, Сьоннербордге и Скридструпе.

Кроме того, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, находясь там более десяти минут.

Кая Каллас, главный дипломат Евросоюза, решительно осудила действия российских военных, назвав их "чрезвычайно опасной провокацией".

Читайте также:

О персоне: Валерий Чалый

Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014-2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016-2019).

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

