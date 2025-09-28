Исчез свет: после серии взрывов произошел "блэкаут" в одном из крупных городов РФ

Жители Белгорода сообщают о перебоях с электричеством и водой после серии взрывов в районе ТЭЦ.

Над территорией ТЭЦ был виден пожар и столб дыма / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скриншот

Вкратце:

В Белгороде после взрывов пропал свет и вода

Взрывы произошли в районе ТЭЦ и подстанции

Жители слышали до пяти взрывов, над ТЭЦ виден дым

Вечером 28 августа в российском Белгороде после серии взрывов в районе ТЭЦ и одной из подстанций частично исчезло электроснабжение. Местные паблики также сообщают о проблемах с подачей воды.

Жители города слышали до пяти взрывов.

"Это было похоже на прилет ракет, а не дронов", - отмечают очевидцы.

После инцидента перебои с электроснабжением и водоснабжением затронули не только сам город, но и соседние населенные пункты.

Над ТЭЦ был виден пожар и высокий столб дыма. Из видео из соцсетей, перебои коснулись частных домов, супермаркетов и торговых центров, а люди вынуждены были подниматься по эскалаторам, которые внезапно остановились, пешком. Уличное освещение и светофоры также не работают.

Губернатор Белгорода Гладков заявил о якобы ударе ВСУ по инфраструктуре. По его словам, "есть значительные перебои с подачей электроэнергии". Он сообщил, что водоканал и больницы перешли на резервные источники питания.

Подробная информация о подключении света будет после 21:00, добавил Гладков. Он также предупредил, что из-за отсутствия электричества возможны перебои в оповещении о ракетной опасности.

"Прошу всех быть максимально внимательными - лучше покинуть территорию улиц городов, населенных пунктов и находиться дома. Я прошу вас с пониманием отнестись к этой просьбе", - сказал губернатор в видеообращении.

Удары по объектам РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 24 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ атаковали дроны. Целью вероятно была военно-морская база Черноморского флота.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по ряду ключевых объектов РФ. Под огнем оказались нефтеперерабатывающие заводы, нефтеперекачивающие станции, производство дронов и Астраханский газоперерабатывающий завод.

Также в ночь на 24 сентября во многих регионах России прогремели взрывы, а местные жители жаловались на атаку беспилотников. Самой масштабной стала атака на Салават в Башкортостане, где под удар попал "Газпром нефтехим Салават".

