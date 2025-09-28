'Попала на фото': в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по Киеву

В ночь на 28 сентября пережила один из самых массированных ударов, во время которого силы ПВО уничтожили или подавили 611 вражеских целей, указывает Игнат.

В Воздушных силах назвали особенность удара РФ по Киеву / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Украины

О чем сказал Игнат:

В результате атак РФ зафиксировано попадание ракет и дронов

В Киеве отмечается значительное падение обломков российских ракет и дронов

Враг для атаки применил реактивные дроны

В результате масштабной комбинированной атаки РФ 28 сентября по Украине зафиксировали прямые попадания дронов и пяти типов ракет. Об особенностях российской атаки рассказал в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, враг применил среди прочего два реактивных беспилотника, которые были сбиты силами ПВО. Всего было задействовано около 593 ударных БПЛА типов "Shahed", "Гербера" и других, а всего 611 воздушных целей было уничтожено или подавлено.

"К сожалению, есть и прямые попадания - 31 беспилотник зафиксирован и 5 ракет различных типов. Результаты эти по попаданиям совпадают с данными ГСЧС по регионам. Кроме попаданий, есть падение обломков ракет и дронов, которые повлекли, к сожалению, последствия. Сегодня эти последствия вы видите в Киеве... В разных районах города есть последствия таких падений... Столица была основным эпицентром удара врага сегодня", - сказал Игнат.

Игнат добавил, что из-за массовости ударов на многих территориях, в том числе в столице, наблюдаются падения обломков дронов и ракет с соответствующими негативными последствиями. Он также обратился к гражданам и СМИ с просьбой осторожно обращаться с публикацией материалов о последствиях террористических атак.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что некоторые украинцы пытаются публиковать в соцсетях последствия российских террористических ударов. В частности, в сети появилось фото с обломками западной зенитной ракеты, которой в этот день была уничтожена вражеская крылатая ракета, что спасло много жизней.

"Но она попала на фото... Объясняю, почему это не нужно делать - россияне берут это фото и рассказывают, мол, Украина западными ракетами обстреляла собственные дома. Это делается уже не первый год их пропагандой и они это дают еще и на западную аудиторию. Поэтому, еще раз говорю, ракеты Патриот лежит, или там ракета другая, или наша, или может быть даже российская ракета. Если не знаете, что это за тип обломка, то вообще не стоит никакие фрагменты публиковать и выдавать их в публичное пространство", - подчеркнул Игнат.

Какова особенность российского удара по Украине

Юрий Игнат заметил, что в публичном пространстве часто распространяют даже схематические "карты атак", где показывают траектории сотен целей, что создает впечатление масштабности и вызывает страх. В то же время главный итог работы ПВО очевиден - в этот день удалось уничтожить или подавить 611 воздушных целей. Киев, который не впервые переживает подобные массированные удары, демонстрирует разные результаты противодействия, однако в целом украинская система противовоздушной обороны показывает высокий уровень эффективности.

"Сегодня 2 реактивных БПЛА также были сбиты, которые атаковали с северного направления, из Курской области. То есть время от времени противник применяет и такие средства, как реактивные БПЛА. Это не массированно, это скорее всего единичные случаи, но они тоже в последнее время случаются", - резюмирует Игнат.

Как изменилась тактика российских ударов по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, украинцам следует готовиться к регулярным ночным воздушным атакам, поскольку Россия изменила тактику ударов. Об этом сообщил военный аналитик, ветеран войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Мы - Украина.

Он пояснил, что во время комбинированных атак с использованием дронов количество ракет, которые запускает враг, становится меньше. На фоне увеличения частоты обстрелов Россия сокращает ракетный компонент каждой атаки.

"Было 60-80 ракет за одно нападение. Сейчас 20-30 ракет, иногда меньше. Но это происходит почти каждую ночь. Поэтому можно предположить, что они изменили тактику. Не готовятся к воздушным нападениям с периодичностью 15-30 дней. А делают это с периодичностью в 2-3 дня", - подчеркнул он.

Удар по Украине 28 сентября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 сентября российские оккупационные силы провели массированный комбинированный удар по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, радиотехнические подразделения зафиксировали и сопровождали в общей сложности 643 воздушные цели.

В Киеве взрывы раздавались всю ночь и утром. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате атаки погибли два человека, еще десять получили ранения.

Также в ночь на 28 сентября под обстрел попало Запорожье. Враг нанес по меньшей мере восемь ударов в промежутке от часа ночи до 05:30. По сообщению главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, среди пострадавших есть люди, в том числе трое детей, а основной целью атак была критическая инфраструктура города.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

