'Москва хочет дальше воевать': Зеленский резко ответил на удар РФ по Украине

Зеленский подчеркнул, что Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор.

Реакция Зеленского на российскую атаку / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Офис президента

Главное из заявления президента:

Атака РФ на Украину продолжалась более 12 часов

Оккупанты запустили почти 500 беспилотников и более 40 ракет

Известно о по меньшей мере 40 раненых людях

Последняя массированная российская атака на Украину продолжалась более 12 часов. Это был сознательный и целенаправленный террор против обычных городов. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, страна-агрессор Россия запустила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы.

"Утром снова в нашем небе российско-иранские Шахеды. Основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области. В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего в Украине известно о по меньшей мере 40 раненых людей, среди которых есть и дети", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот.

"Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на крепкую реакцию США, Европы, "семерки", "двадцатки"", - подытожил он.

Новость дополняется...

