РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

В результате вражеской атаки пострадали люди.

Украина под атакой дронов и ракет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Запорожская ОВА

Главное:

Россияне атакуют Украину ракетами и дронами

В Киеве и Запорожье враг нанес удар по гражданской застройке

В результате вражеской атаки пострадали люди

В ночь на 28 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. Вражеские воздушные цели продолжают фиксироваться над Украиной, в Киеве раздаются мощные взрывы.

Где объявили тревогу

По данным Воздушных сил, "Шахедна" и ракетная атака этой ночью начались довольно поздно. Обычно враг запускает много "Шахедов" начиная где-то с 18:00. Сейчас в это время было более или менее спокойно, а массированная фиксация дронов началась с 23:06.

По состоянию на 06:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. В связи с комбинированной атакой врага, в частности, из-за ракетной опасности, сигнал до сих пор по всей территории Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что ракеты фиксируются в Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что над Киевом и в области фиксируется еще немало воздушных целей врага.

"Киев и Киевщина, еще много работы у ребят по целям россиян, оставайтесь по возможности в безопасных местах", - написал он.

Воздушная тревога в Украине / фото: alerts

Первые последствия массированной атаки

Киев. В Днепровском - вызов медиков в жилой дом. Зафиксировано падение обломков БпЛА на припаркованные авто. Без пострадавших.

Также обломки упали в Святошинском и Голосеевском районах.

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на двухэтажное нежилое здание. Пострадал 1 человек. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. Также зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую территорию.

В Соломенском районе частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме. На второй локации - повреждение нежилого здания. Последствия уточняются. Также известно о падении обломков на территорию частного домовладения.

В Дарницком обломки упали на припаркованные авто. На другой локации - на проезжую часть. Без пострадавших, сообщил глава Киевской ОВА Николай Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко предостерегает, что над Киевом несколько БпЛА и еще заходят ракеты на город.

UPD: Количество пострадавших в Киеве возросло до 5.

Киевская область. Россия этой ночью массированно атаковала также Киевскую область, в частности, город Белая Церковь. Об этом сообщил председатель ОВА Николай Калашник в своем Тelegram-канале.

По его данным, в Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей. Пожар удалось ликвидировать.

"Предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс. Медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

В Фастовском районе повреждения получили пять человек. Это работники одного из предприятий хлебозавода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте. На территории предприятия возник пожар. Сейчас он ликвидирован.

Запорожье. Удары судя по всему, были нанесены дронами и из РСЗО. Враг повредил автозаправку, частные дома, в одном из районов был пожар. Три человека пострадали.

"Медицинская помощь понадобилась одному мужчине и двум женщинам", - написал глава ОВА Иван Федоров.

UPD: Восемь человек ранены в результате вражеских атак на Запорожье.

Напомним, Главред писал, что РФ планирует серии ракетно-дроновых ударов по Украине. Россияне накопили большое количество ракет и ударных дронов.

Военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что новый мощный ракетно-дроновой удар по Украине возможен в любой момент. По его словам, у противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных БпЛА.

Позже появилась информация, что российские оккупанты подняли в воздух борта стратегической авиации, которыми враг обстреливает Украину во время массированных атак. Угроза ударов высока.

