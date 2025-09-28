Укр
РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

Марина Фурман
28 сентября 2025, 06:49обновлено 28 сентября, 07:27
В результате вражеской атаки пострадали люди.
ракетная атака
Украина под атакой дронов и ракет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Запорожская ОВА

Главное:

  • Россияне атакуют Украину ракетами и дронами
  • В Киеве и Запорожье враг нанес удар по гражданской застройке
  • В результате вражеской атаки пострадали люди

В ночь на 28 сентября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. Вражеские воздушные цели продолжают фиксироваться над Украиной, в Киеве раздаются мощные взрывы.

Где объявили тревогу

По данным Воздушных сил, "Шахедна" и ракетная атака этой ночью начались довольно поздно. Обычно враг запускает много "Шахедов" начиная где-то с 18:00. Сейчас в это время было более или менее спокойно, а массированная фиксация дронов началась с 23:06.

По состоянию на 06:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. В связи с комбинированной атакой врага, в частности, из-за ракетной опасности, сигнал до сих пор по всей территории Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что ракеты фиксируются в Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что над Киевом и в области фиксируется еще немало воздушных целей врага.

"Киев и Киевщина, еще много работы у ребят по целям россиян, оставайтесь по возможности в безопасных местах", - написал он.

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома
Воздушная тревога в Украине / фото: alerts

Первые последствия массированной атаки

Киев. В Днепровском - вызов медиков в жилой дом. Зафиксировано падение обломков БпЛА на припаркованные авто. Без пострадавших.

Также обломки упали в Святошинском и Голосеевском районах.

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на двухэтажное нежилое здание. Пострадал 1 человек. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. Также зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую территорию.

В Соломенском районе частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме. На второй локации - повреждение нежилого здания. Последствия уточняются. Также известно о падении обломков на территорию частного домовладения.

В Дарницком обломки упали на припаркованные авто. На другой локации - на проезжую часть. Без пострадавших, сообщил глава Киевской ОВА Николай Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко предостерегает, что над Киевом несколько БпЛА и еще заходят ракеты на город.

UPD: Количество пострадавших в Киеве возросло до 5.

Киевская область. Россия этой ночью массированно атаковала также Киевскую область, в частности, город Белая Церковь. Об этом сообщил председатель ОВА Николай Калашник в своем Тelegram-канале.

По его данным, в Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей. Пожар удалось ликвидировать.

"Предварительно две женщины 56 и 47 лет получили острую реакцию на стресс. Медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

В Фастовском районе повреждения получили пять человек. Это работники одного из предприятий хлебозавода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте. На территории предприятия возник пожар. Сейчас он ликвидирован.

  • Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область
    Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область фото: Киевская ОВА
  • Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область
    Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область фото: Киевская ОВА
  • Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область
    Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область фото: Киевская ОВА
  • Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область
    Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область фото: Киевская ОВА
  • Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область
    Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область фото: Киевская ОВА

Запорожье. Удары судя по всему, были нанесены дронами и из РСЗО. Враг повредил автозаправку, частные дома, в одном из районов был пожар. Три человека пострадали.

"Медицинская помощь понадобилась одному мужчине и двум женщинам", - написал глава ОВА Иван Федоров.

UPD: Восемь человек ранены в результате вражеских атак на Запорожье.

  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью фото: Запорожская ОВА

Ракетная атака на Украину - новости по теме

Напомним, Главред писал, что РФ планирует серии ракетно-дроновых ударов по Украине. Россияне накопили большое количество ракет и ударных дронов.

Военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что новый мощный ракетно-дроновой удар по Украине возможен в любой момент. По его словам, у противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных БпЛА.

Позже появилась информация, что российские оккупанты подняли в воздух борта стратегической авиации, которыми враг обстреливает Украину во время массированных атак. Угроза ударов высока.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

