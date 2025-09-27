Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

Ангелина Подвысоцкая
27 сентября 2025, 23:57
90
В Венгрии пытается выкрутиться в скандале с дронами-разведчиками над Закарпатьем.
Орбан, Зеленский
Орбан обвинил Зеленского в преследовании / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, соцсети В. Зеленского

Венгрия пытается отвергнуть причастность к скандалу с дронами над Закарпатьем. Премьер-министр Виктор Орбан внезапно заявил о "преследовании" со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Орбан приписывает себе поддержку Киева, объясняя это типом, что без НАТО и ЕС (членом которых является Венгрия) "Украина "давно бы развалилась".

"Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!" - добавил Орбан.

видео дня
Орбан - инфографика
Кто такой Виктор Орбан / Главред, инфографика

Причастность к венгерским дронам над Закарпатьем отвергает и министр иностранных дел Петер Сийярто. Он утверждает, что Венгрия якобы придерживается суверенной политики и делает все то, что служит интересам их нации.

"Поэтому я могу понять разочарование министра иностранных дел Украины: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им это не удастся и в будущем", - написал он на своей странице в Х.

Залет венгерских беспилотников в Украину - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины. Эти беспилотники могут принадлежать Венгрии. Предварительно, они вели разведку промышленного потенциала в приграничных районах Украины.

"Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту", - рассказал глава государства.

В ответ венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Зеленский "видит то, чего нет" из-за якобы "антивенгерской одержимости".

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил правительство Венгрии в моральной деградации и сотрудничестве с РФ против интересов Европы, отвечая на заявления венгерского коллеги Петера Сийярто о якобы антивенгерской политике Украины. Ранее Украина также запретила въезд трем венгерским военным чиновникам в ответ на зеркальные ограничения со стороны Венгрии.

Читайте также:

О персоне: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Венгрия Владимир Зеленский Петер Сийярто Виктор Орбан новости Венгрии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

00:40Украина
Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

23:57Политика
Почему Украина выигрывает войну: Financial Times назвал несколько аргументов

Почему Украина выигрывает войну: Financial Times назвал несколько аргументов

22:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Последние новости

00:40

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

27 сентября, суббота
23:57

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

23:41

Дякую: Галкин отреагировал на слова подписчицы и показал шикарный новый образ

22:57

"Прижал меня к креслу": актер Логай после потери пальца попал в страшное ДТП

22:55

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
22:21

Почему Украина выигрывает войну: Financial Times назвал несколько аргументов

22:01

Бордо и айвори: Елена Зеленская и Мелания Трамп показались в роскошных костюмах

21:17

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

21:14

Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии – СМИ

Реклама
20:11

"Огромное давление": родственники Брюса Уиллиса начали делить наследство актера

19:38

Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

19:18

Какую уборку нельзя делать дома 28 сентября: важный церковный праздник 28 сентября

19:10

Как война выходит в новые доменымнение

19:09

Зеленский предупредил Венгрию после провокации с дроном, а Сибига ждет от нее объяснений

18:45

Москва будет в сплошной темноте: Зеленский мощно пригрозил РоссииВидео

18:28

Самая быстрая закуска, которую разметают моментально со стола - рецепт

18:23

Цены стремительно растут перед зимой: в Украине дорожает востребованный продукт

18:08

Patriot от Израиля находится в Украине, еще две системы на подходе – Зеленский

18:05

Обман на века: почему в СССР "выдумали" дату крещения Руси и когда оно былоВидео

17:22

Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей

Реклама
17:20

В Украине начали запрещать езду на электросамокатах: назван первый город

17:11

53 минуты, поцелуи и Меган: как прошла встреча принца Гарри и короля Чарльза

17:09

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

16:31

В каком возрасте кот официально считается пенсионером: ветеринар назвал точную цифру

16:26

Мировой лидер резко изменил взгляд Трампа на войну в Украине: СМИ назвали имя

16:23

Салат, который покорил всех: новый рецепт нашумевшего блюда за 15 минут

16:16

К Днепропетровщине россияне стянули еще больше войск: раскрыты намерения врага

15:23

Ракеты Х-101 снаряжены: Россия может атаковать Украину пятью бомбардировщиками

15:20

Успех и в любви, и в финансах: конец года принесет счастье ТОП-2 знакам зодиака

15:17

Почему 28 сентября нельзя убираться в доме: какой церковный праздник

15:15

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

15:06

Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историкиВидео

15:04

Дмитрий Белов: "Песня воды" из Мариуполя откроет каталог издательства "Адаптации" новости компании

14:43

В Украине поднимут зарплаты до 35 тысяч: какие украинцы получат в разы больше

14:31

Чем отличаются 2 женщины, которые моют пол: только самые внимательные угадают за 23 секунды

14:11

РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

13:57

Что делать, чтобы картошка не прорастала, а морковь не гнила: все о правильном храненииВидео

13:37

Возможен сценарий Фукусимы: Запорожская АЭС на грани ядерной катастрофы

13:32

Феномен природы: орнитолог объяснил, почему птицы Украины больше не летят в теплые края

13:20

Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров

Реклама
12:54

Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежалВидео

12:47

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

12:40

ВСУ взяли под огневой контроль основной путь оккупантов к важному городу

12:15

В РФ скончалась популярная актриса, звезда "Мимино" и "Глухаря"

12:07

На Херсонщине оккупанты дезертируют, несмотря на наказания - Атеш

12:06

Дроны долетели аж до Чувашии: после адской атаки остановлен стратегический объект

12:00

5 действий помогут избавиться от пауков раз и навсегда: что нужно сделать

11:55

Запах рыбы держится в доме часами: лучшие способы от него избавиться

11:30

Симоньян уличили во вранье по поводу серьезного заболевания

11:12

Евро будет колебаться: неожиданный прогноз курса, какие сюрпризы готовит октябрь

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять