Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

Венгрия пытается отвергнуть причастность к скандалу с дронами над Закарпатьем. Премьер-министр Виктор Орбан внезапно заявил о "преследовании" со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Орбан приписывает себе поддержку Киева, объясняя это типом, что без НАТО и ЕС (членом которых является Венгрия) "Украина "давно бы развалилась".
"Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!" - добавил Орбан.
Причастность к венгерским дронам над Закарпатьем отвергает и министр иностранных дел Петер Сийярто. Он утверждает, что Венгрия якобы придерживается суверенной политики и делает все то, что служит интересам их нации.
"Поэтому я могу понять разочарование министра иностранных дел Украины: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им это не удастся и в будущем", - написал он на своей странице в Х.
Залет венгерских беспилотников в Украину - что известно
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины. Эти беспилотники могут принадлежать Венгрии. Предварительно, они вели разведку промышленного потенциала в приграничных районах Украины.
"Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту", - рассказал глава государства.
В ответ венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Зеленский "видит то, чего нет" из-за якобы "антивенгерской одержимости".
Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил правительство Венгрии в моральной деградации и сотрудничестве с РФ против интересов Европы, отвечая на заявления венгерского коллеги Петера Сийярто о якобы антивенгерской политике Украины. Ранее Украина также запретила въезд трем венгерским военным чиновникам в ответ на зеркальные ограничения со стороны Венгрии.
Читайте также:
- "Киев полностью несет ответственность": в Венгрии сделали скандальное заявление
- Санкции против России: в ЕС придумали, как обойти вето Венгрии - Politico
- В Украину дважды залетали БпЛА из Венгрии - Генштаб показал доказательства
О персоне: Виктор Орбан
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред