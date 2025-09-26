В Украину дважды залетали БпЛА из Венгрии - Генштаб показал доказательства

Генштаб заявил, что над территорией Закарпатской области дважды зафиксировали пролет объекта типа дрон.

Генштаб показал доказательства залета венгерского дрона в Украину

Утром 26 сентября обнаружен пролет воздушного объекта типа дрон над территорией Закарпатской области. Объект двигался на разных высотах и дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Дрон обнаружили радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины. Для нейтрализации потенциальной угрозы Силы обороны Украины организовали патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом с помощью БпЛА типа "Колдун-КМ".

Для подтверждения фактов нарушения государственной границы Генштаб опубликовал визуальные примеры фиксации указанного дрона, которые демонстрируют его передвижение на территории Украины.

Комментарий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что неподалеку украинско-венгерской границы зафиксировали дроны-разведчики. По его словам, украинские военные готовы решительно реагировать в случае новых нарушений воздушного пространства.

"Был доклад наших военных и относительно, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно - для обороны нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские подразделения сейчас демонстрируют один из самых высоких уровней защиты от беспилотных аппаратов в Европе. Также он отметил, что Украина готова делиться опытом со странами, которым нужна надежная защита от дроновых угроз.

"Ведем переговоры по этому поводу с десятками стран в Европе, на Ближнем Востоке, мы предложили сильное соглашение Соединенным Штатам - одно из самых перспективных. Сейчас видим, как в Дании, Норвегии, государствах Балтии постоянно инциденты с дронами России", - добавил Зеленский.

По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов Россия может использовать танкеры как площадки для старта и управления.

"И это непросто предотвратить, но реально, и этому надо учиться, надо делать соответствующий потенциал", - сказал глава государства.

Что говорят в Венгрии

Министерство обороны Венгрии заявило, что не причастно к запускам дронов в сторону Украины. В венгерском Минобороны отметили, что "заявление украинского президента Владимира Зеленского о якобы венгерском военном дроне на территории Украины не соответствует действительности".

"Венгерская армия не осуществляла и не получала приказов о якобы полете дрона на венгерско-украинской границе, о котором сообщали СМИ. Мы также не получали информации о таком случае от украинской стороны, хотя мы находимся с ними в постоянном контакте", - заявило Минобороны Венгрии в комментарии порталу Telex.

В то же время в Минобороны Венгрии напомнили, что до середины октября на территории страны продолжаются военные учения Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО.

"Об учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", - сказали в ведомстве.

Залет венгерских беспилотников в Украину - что известно

Напомним, президент Украины сообщил, что украинское воздушное пространство на границе с Венгрией нарушили дроны-разведчики, вероятно венгерские. По его словам, они могли вести наблюдение за промышленными объектами.

В ответ венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Зеленский "видит то, чего нет" из-за якобы "антивенгерской одержимости".

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил правительство Венгрии в моральной деградации и сотрудничестве с РФ против интересов Европы, отвечая на заявления венгерского коллеги Петера Сийярто о якобы антивенгерской политике Украины. Ранее Украина также запретила въезд трем венгерским военным чиновникам в ответ на зеркальные ограничения со стороны Венгрии.

