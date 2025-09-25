Почему атака дронов РФ на Польшу стала выгодной для Трампа - появился новый нюанс

Свитан предположил, что провокация с российскими дронами против Европы могла быть выгодной для Путина, Си Цзиньпина и даже Дональда Трампа.

https://glavred.info/world/pochemu-ataka-dronov-rf-na-polshu-stala-vygodnoy-dlya-trampa-poyavilsya-novyy-nyuans-10701269.html Ссылка скопирована

Почему атака дронов на Польшу стала выгодной для Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем сказал Свитан:

Важно выяснить, кто был автором идеи о вторжении российских дронов в Польшу

Почему эта ситуация могла быть выгодной для Трампа

Как США давят на Европу

Провокация России с беспилотниками против стран НАТО и вялая реакция Альянса подняли вопрос об истинных политических целях Кремля и тех, кто мог стоять за этой "идеей". Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Свитан отметил, что ключевой вопрос - кто был инициатором идеи "проверить НАТО". Вероятно, с более чем 50% шансом это мог быть Си Цзиньпин. По его словам, он мог придумать замысел, а технически его реализовали Путин и его окружение.

видео дня

Эксперт добавил, что инициатором подобной идеи мог бы оказаться даже Трамп. Дроны полетели не в сторону Аляски, а в Европу - хотя до Аляски от России значительно ближе (86 км против более 1000 км до Польши), а между российскими и американскими островами в Беринговом проливе всего 3,6 км. Поэтому вторжение беспилотников в воздушное пространство США вряд ли Трамп назвал бы "ошибкой".

"Зачем эта провокация могла понадобиться Трампу? Чтобы надавить на Европу. А Путин опять-таки мог быть исполнителем, либо Путин почувствовал, что оба - и Трамп, и Си Цзиньпин - не будут против, и выполнил эту провокацию против стран Европы. Во-первых, чтобы подыграть Си Цзиньпину и Трампу, во-вторых, чтобы посмотреть на реакцию Европы. Ведь, исходя из направления движения беспилотников, не страны НАТО как таковые были целью, а страны Европы. Российские дроны полетели не на Канаду и не на Америку, а на европейский континент. А раз так, то Россия проверяла европейские страны на вшивость", - указывает он.

По мнению Свитана, это также может быть способом давления на Европу, чтобы та стала более сговорчивой. Именно европейская помощь не дает Украине капитулировать - благодаря ей мы держим оборону и выполняем боевые задачи. Атаки на европейские страны могут служить инструментом давления со стороны России.

"Причем заинтересованы в этом все: и Си Цзиньпин, и Путин, и Трамп. Но с этим уже будут разбираться после нашей победы историки или следователи контрразведки", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, чем опасна беззубая реакция НАТО на провокации России против европейских стран, и почему новые атаки РФ будут более кровавыми:

Почему Польша после атаки не активировала 5 статью НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, российские дроны, нарушившие воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, не были расценены НАТО как очевидный акт агрессии. Об этом заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Он пояснил, что, несмотря на заявления Варшавы об агрессии, формально ситуация выглядит иначе. Польша сослалась на 4-ю статью Устава НАТО, а не на 5-ю, поскольку, по словам Мельника, фактически Россия не пересекла ее воздушное пространство.

"Для примера: если бы атака была осуществлена на воздушное судно или на корабль (которые считаются территорией государства), тогда это уже однозначно подпадало бы под определение акта агрессии - и в соответствии с действием статьи 5 Устава НАТО", - пояснил он.

Удар дронами по Польше - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, атака российских беспилотников по тритории Польши может иметь прежде всего политические, а не военные последствия как для Украины, так и для всей Европы. Об этом заявил украинский эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

В Польше тем временем готовят изменения в законодательство, которые позволят военным сбивать российские дроны и другие объекты над территорией Украины без предварительного согласования с НАТО или ЕС.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о якобы "ошибочности" вторжения российских БпЛА в Польшу, подчеркнув, что это не могло быть случайностью.

Другие новости:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред