Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Почему атака дронов РФ на Польшу стала выгодной для Трампа - появился новый нюанс

Юрий Берендий
25 сентября 2025, 18:23
26
Свитан предположил, что провокация с российскими дронами против Европы могла быть выгодной для Путина, Си Цзиньпина и даже Дональда Трампа.
Почему атака дронов РФ на Польшу стала выгодной для Трампа - появился новый нюанс
Почему атака дронов на Польшу стала выгодной для Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем сказал Свитан:

  • Важно выяснить, кто был автором идеи о вторжении российских дронов в Польшу
  • Почему эта ситуация могла быть выгодной для Трампа
  • Как США давят на Европу

Провокация России с беспилотниками против стран НАТО и вялая реакция Альянса подняли вопрос об истинных политических целях Кремля и тех, кто мог стоять за этой "идеей". Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Свитан отметил, что ключевой вопрос - кто был инициатором идеи "проверить НАТО". Вероятно, с более чем 50% шансом это мог быть Си Цзиньпин. По его словам, он мог придумать замысел, а технически его реализовали Путин и его окружение.

видео дня

Эксперт добавил, что инициатором подобной идеи мог бы оказаться даже Трамп. Дроны полетели не в сторону Аляски, а в Европу - хотя до Аляски от России значительно ближе (86 км против более 1000 км до Польши), а между российскими и американскими островами в Беринговом проливе всего 3,6 км. Поэтому вторжение беспилотников в воздушное пространство США вряд ли Трамп назвал бы "ошибкой".

"Зачем эта провокация могла понадобиться Трампу? Чтобы надавить на Европу. А Путин опять-таки мог быть исполнителем, либо Путин почувствовал, что оба - и Трамп, и Си Цзиньпин - не будут против, и выполнил эту провокацию против стран Европы. Во-первых, чтобы подыграть Си Цзиньпину и Трампу, во-вторых, чтобы посмотреть на реакцию Европы. Ведь, исходя из направления движения беспилотников, не страны НАТО как таковые были целью, а страны Европы. Российские дроны полетели не на Канаду и не на Америку, а на европейский континент. А раз так, то Россия проверяла европейские страны на вшивость", - указывает он.

По мнению Свитана, это также может быть способом давления на Европу, чтобы та стала более сговорчивой. Именно европейская помощь не дает Украине капитулировать - благодаря ей мы держим оборону и выполняем боевые задачи. Атаки на европейские страны могут служить инструментом давления со стороны России.

"Причем заинтересованы в этом все: и Си Цзиньпин, и Путин, и Трамп. Но с этим уже будут разбираться после нашей победы историки или следователи контрразведки", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, чем опасна беззубая реакция НАТО на провокации России против европейских стран, и почему новые атаки РФ будут более кровавыми:

Почему Польша после атаки не активировала 5 статью НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, российские дроны, нарушившие воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, не были расценены НАТО как очевидный акт агрессии. Об этом заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Он пояснил, что, несмотря на заявления Варшавы об агрессии, формально ситуация выглядит иначе. Польша сослалась на 4-ю статью Устава НАТО, а не на 5-ю, поскольку, по словам Мельника, фактически Россия не пересекла ее воздушное пространство.

"Для примера: если бы атака была осуществлена на воздушное судно или на корабль (которые считаются территорией государства), тогда это уже однозначно подпадало бы под определение акта агрессии - и в соответствии с действием статьи 5 Устава НАТО", - пояснил он.

Удар дронами по Польше - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, атака российских беспилотников по тритории Польши может иметь прежде всего политические, а не военные последствия как для Украины, так и для всей Европы. Об этом заявил украинский эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

В Польше тем временем готовят изменения в законодательство, которые позволят военным сбивать российские дроны и другие объекты над территорией Украины без предварительного согласования с НАТО или ЕС.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о якобы "ошибочности" вторжения российских БпЛА в Польшу, подчеркнув, что это не могло быть случайностью.

Другие новости:

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Роман Свитан Налет дронов РФ на Польшу
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гривня резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября

Гривня резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября

18:37Экономика
"Если войска собьют самолет": посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

"Если войска собьют самолет": посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

17:35Мир
Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь Украине

Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь Украине

17:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Последние новости

18:37

Гривня резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября

18:23

Почему атака дронов РФ на Польшу стала выгодной для Трампа - появился новый нюансВидео

18:13

Что обязательно нужно сделать в церкви: большой праздник 26 сентября

18:05

Украинская актриса в Гарри Поттере: какого персонажа она воплотит в сериалеВидео

18:00

"Мама расстроилась": известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
17:35

"Если войска собьют самолет": посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

17:24

Эксперты назвали самые надежные и худшие телефоны: результаты исследования

17:16

Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь УкраинеВидео

17:15

Верке Сердючке нашли задачу на фронте: Данилко запостил интересные кадры

Реклама
16:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с медсестрой за 31 секунду

16:43

Окна перестанут запотевать: одно бытовое средство спасет авто от конденсатаВидео

16:22

Почему коты трутся о голову хозяина - появилось неожиданное объяснениеВидео

16:08

Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

15:57

РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокацияхВидео

15:51

Птицы атакуют людей: девушка вынуждена вешать белье во дворе в шлеме, спасаясь от сорок

15:20

Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию

15:15

Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовкеВидео

15:12

Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

15:09

Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной - СМИ раскрыли детали

15:03

Происходят ли ваши предки с Волыни: фамилия укажет на особые корни всего родаВидео

Реклама
14:55

В Киеве открылся Одесский международный кинофестиваль: программа киносмотра

14:32

"Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным

14:18

Угроза ядерной войны: назван "спусковой крючок" для КремляВидео

14:12

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицейВидео

14:09

Война против НАТО - не главная цель: известно, о чем действительно мечтает ПутинВидео

13:54

Сложная загадка на внимательность: только самые умные увидят 95 на картинке

13:52

Как отрастить густые волосы: секрет в масле

13:47

Почему 26 сентября нельзя много работать: какой церковный праздник

13:21

Европа "закрывает двери" для украинских беженцев: кому придется вернуться домой

12:58

Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

12:45

В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил ТрампВидео

12:42

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

12:39

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видеоВидео

12:32

Загадка тысячелетия: археологи приблизились к открытию Эдемского сада

12:25

Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

12:08

Национальная платежная система РФ "упала": хакеры ГУР провели масштабную атаку

12:00

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВидео

11:59

Можно ли давать вещи после захода солнца: священник ответилВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

11:45

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025

Реклама
11:36

Затхлый шкаф — не приговор: эффективные способы вернуть свежестьВидео

11:36

Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смертиВидео

10:53

Гороскоп на октябрь 2025: Весам - лучший месяц в году, Рыбам - новые возможности

10:31

Аттестация после начальной школы: раскрыты детали ГИА для четвероклассников

10:27

Путина в РФ могут отстранить: стало известно, кто мог бы это сделатьВидео

10:12

Звезда "Зачарованных" оказалась на операционном столе — что произошло

10:08

Рейд "призраков" в Крыму: спецназовцы сожгли два российских самолета Ан-26

09:59

Новый шаг: Кучеренко с чемоданом показалась в компании мужчин

09:54

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

09:35

Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять